ФАС считает распределение субсидий в АПК непрозрачным

Единые правила субсидирования позволят повысить доступность средств, что может дать стимул развитию конкуренции Е. Разумный

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) видит проблемы в системе распределения субсидий в сельском хозяйстве. По словам заместителя руководителя антимонопольного ведомства Павла Заборщикова, в регионах она не всегда прозрачна и единообразна. «На федеральном уровне установлены общие правила, которые дают возможность субъектам в дальнейшем принимать свои порядки распределения субсидий в регионе. И вот эти порядки не всегда понятны и прозрачны», — сказал Заборщиков (цитата по РИА «Новости»). Также он отметил, что некоторые требования могут быть чрезмерными, как, например, отсутствие задолженности даже у фермеров.



Заборщиков подчеркнул, что ФАС собирается направить свои предложения по совершенствованию системы субсидирования в Минсельхоз. «Бесконтрольное и непрозрачное распределение субсидий — это достаточно серьезный коррупционный фактор», — добавил он. Разумеется, он проявляется далеко не всегда, но ведомство уже выявляло нарушения антимонопольного законодательства при распределении субсидий, проводило проверки по обращениям, в некоторых регионах были возбуждены дела.



Единые правила субсидирования позволят повысить доступность и прозрачность распределения средств и позволят четко отслеживать этот процесс, отмечает Заборщиков. Кроме того, это даст возможность большему числу сельхозпроизводителей претендовать на получение субсидии, и, соответственно, даст стимул развитию конкуренции, что традиционно влечет повышение качества продукции и снижение ее стоимости.



Валерий Киященко, директор краснодарского сельхозпредприятия «Заречье» Я бы субсидии вообще никогда и никому не давал. Ты расслабляешься, когда деньги дают ни за что. Мы в сельском хозяйстве можем и сами деньги зарабатывать, мы это умеем, нам подачки не нужны. Субсидии нужны тем, кто их распределяет, чтобы казаться значимыми. Оптимальный способ помочь аграриям — поставлять им топливо, удобрения и др. А деньги от государства меня совершенно не интересуют. За них когда-нибудь придется отвечать — почему ты их брал и куда потратил.

Компания «Елань» производит молоко в Оренбургской области, но поставляет его на «Самалакто» Danone. Это, по словам гендиректора компании Алексея Орлова, удобнее с логистической и выгоднее с экономической точек зрения. Но из-за того, что «Елань» вывозит свою продукцию за пределы Оренбургской области, она не получает региональные субсидии. «Федеральные дотации на молоко составляют порядка 80% общей выплаты. В документах написано, что софинансирование идет со стороны региона, и наше областное правительство издало такое постановление, что эти 20% будут выплачиваться только при реализации молока внутри области», — сетует гендиректор предприятия Алексей Орлов. Такое положение вынудило компанию приостановить инвестиции, потому что не потерять интерес к развитию бизнеса с таким отношением сложно, прокомментировал он «Агроинвестору».



Управляющий агробизнесом концерна «Покровский» Станислав Кашуба считает, что механизм подачи заявлений на получение субсидий не отлажен. «Срок подачи очень короткий. И когда ты уже подал документы, в ответ получаешь “извините, деньги закончились”», — рассказал он «Агроинвестору». Кашуба также считает, что все сталкивались с определенными сложностями при получении субсидий. Однако гендиректор агрофирмы «Прогресс» Александр Неженец говорит, что у его предприятия проблем не возникало. «Механизм распределения субсидий, как и любой другой, не всегда совершенен, но он меняется, правда, улучшение одной его составляющей может потянуть вниз другую», — считает Орлов.

