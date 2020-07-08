Аграрии смогут направить льготные кредиты на зарплаты сотрудникам

Минсельхоз говорил о расширении перечня направлений для использования кредитов еще в мае Е. Разумный

Минсельхоз утвердил новый перечень направлений целевого использования льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. Согласно документу, теперь сельхозтоваропроизводители (за исключением личных подсобных хозяйств и сельхозпотребкооперативов), а также индивидуальные предприниматели, занимающиеся переработкой, могут использовать льготные краткосрочные кредиты, выданные на срок до одного года, на выплату заработной платы.



Также сельхозпроизводители и индивидуальные предприниматели могут направить кредитные средства на покупку горюче-смазочных материалов и оплату затрат на электроэнергию, говорится в документе, подписанном министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Кредиты, полученные с 1 января 2017 года на срок от двух до восьми лет, могут пойти на строительство объектов животноводческих комплексов, предназначенных для переработки, утилизации и хранения навоза, а также приобретение оборудования для них.



По данным Минсельхоза, объем средств для субсидирования льготных кредитов в 2020 году составляет 15,6 млрд руб., из них на кредиты для малых форм хозяйств предусмотрено почти 3,3 млрд руб., на развитие растениеводства — 5,6 млрд руб., животноводства — 3,6 млрд руб., молочного и мясного скотоводства — 1,97 млрд руб. и 126,8 млн руб. соответственно, на переработку продукции растениеводства и животноводства — 963,4 млн руб. Среди федеральных округов самые большие субсидии получат Центральный (6,5 млрд руб.), Приволжский (3,3 млрд руб.) и Сибирский (1,4 млрд руб.).



По состоянию на 19 июня остаток субсидий банкам для выдачи льготных краткосрочных кредитов сельхозпроизводителям составлял около 3,38 млрд руб., в том числе для малых хозяйств — 1,6 млрд руб., на развитие растениеводства — 896,4 млн руб., животноводства — 488,3 млн руб., молочного и мясного скотоводства — 282 млн руб. и 32,6 млн руб. соответственно, на переработку продукции растениеводства и животноводства — 115,1 млн руб.



Отраслевые организации ранее неоднократно выступали за расширение перечня целей для использования льготных кредитов. Так, «Союзмолоко» просило распространить их на строительство навозохранилищ и выступало за увеличение стоимости скотоместа при расчете компенсации капитальных затрат. Также союз просил Минсельхоз включить в перечень целей использования льготного краткосрочного кредитования выплату заработной платы, оплату ГСМ и электроэнергии, сообщает Milknews.



Плодоовощной союз в своем Telegram-канале пишет, что возможность использования кредитов для выплаты заработной платы была озвучена Минсельхозом еще в мае. «Надеемся, что она облегчит жизнь всем сельхозпроизводителям, некоторые из которых (в частности тепличные комплексы) очень сильно пострадали от распространения коронавирусной инфекции, которое привело к значительному снижению спроса и как следствие падению оптовых цен», — говорится в сообщении союза.

