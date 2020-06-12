Тепличная отрасль просит субсидировать энергозатраты

Ассоциация «Теплицы России» направила письмо в Минсельхоз с просьбой предоставить дополнительную поддержку производителям тепличных овощей и грибов. Поводом для этого стало решение правительства не включать АПК в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, так что тепличные предприятия не могут воспользоваться антикризисными мерами поддержки. По словам президента ассоциации Алексея Ситникова, несмотря на то что до сих пор тепличная отрасль справлялась с кризисом самостоятельно, поддержка государства ей остро необходима.



«На деятельность тепличных комбинатов России существенно повлияла ситуация, сложившаяся из-за пандемии, — рассказал «Агроинвестору» Ситников. — Прежде всего, сказалось ограничение работы гипермаркетов и монопольное положение сетей, которое они попытались использовать в апреле, диктуя низкие цены закупки, при этом сохраняя высокий уровень цен на полках. Но мы быстро разрешили эту проблему при поддержке Минсельхоза и Минпромторга: благодаря переговорам к середине мая нам удалось восстановить статус-кво во взаимоотношениях с торговыми сетями. Также на продажи повлиял повышенный спрос на продукты первой необходимости, в результате чего население ограничило покупку тепличных овощей».



Ситников отмечает, что производственный цикл в теплицах остановить невозможно, также как и сократить объемы производства. Текущая ситуация негативно отражается на экономике тепличных предприятий, и меры дополнительной господдержки необходимы для предотвращения банкротств.



В числе таких мер предлагается, в частности, компенсация 50% затрат на электроэнергию для тепличных комбинатов, которые используют технологию досвечивания растений.



Зимние месяцы самые тяжелые для тепличных предприятий. В этот период расходы значительно превышают доходы, а в апреле и мае хозяйства обычно могут компенсировать эти затраты. Однако пандемия коронавируса и девальвация рубля лишила их такой возможности. Как пояснил Ситников, в апреле и мае цены реализации были существенно ниже уровня прошлого года, почти все комбинаты фиксируют падение выручки, что создает проблему при расчетах с поставщиками энергоносителей. «Мы считаем необходимым выполнить поручение президента в части снижения тарифов на электроэнергию для сельхозпроизводителей путем предоставления частичной компенсации затрат на электроэнергию для тепличных комбинатов», — подчеркивает Ситников. По оценке ассоциации, для возмещения 50% затрат сельхозпроизводителей на электроэнергию нужно около 9 млрд руб.



В конце марта с подобным предложением в Минсельхоз обращался Плодоовощной союз, также эта инициатива была озвучена союзом на совещании в правительстве 15 мая. Союз отмечал снижение спроса на тепличные овощи этой весной на 30% и падение оптовых цен до 50%. При этом затраты на газ и электричество в структуре себестоимости в 2020 году уже превысили 50%.



Директор союза Михаил Глушков сомневается, что обсуждаемый вариант снижения тарифов для хозяйств будет полезен отрасли. «Аграриям предлагается использовать льготный розничный тариф, а большинство тепличных предприятий пользуются услугами ФСК, так что эта мера их не затронет. Сегодня необходимо работать именно над снижением всех энергозатрат, включающих газ и электричество, — прокомментировал он «Агроинвестору». — И это необходимо делать для поддержки именно энергонасыщенных производств, таких как тепличные комплексы, а не всех участников рынка. Тепличные комплексы являются, по сути, заложниками тарифной политики государства, и с каждым годом эта ситуация усугубляется».



По его мнению, просто снизить тариф для сельхозпроизводителей — неэффективно, потому что это может болезненно сказаться на других категориях потребителей. Правильнее субсидировать затраты из бюджета Минсельхоза, причем только тем предприятиям, которые используют досветку и выращивают продукцию круглый год. При этом субсидироваться должны все энергозатраты: не только потребляемая электроэнергия, но и газ, используемый теплицами для генерации электроэнергии, получения тепла и CO2. По оценке Плодоовощного союза, на возмещение энергозатрат тепличных предприятий потребуется 11 млрд руб.



Группа компаний «Рост» тоже считает, что отрасли нужна поддержка, но вводить льготный тариф только на электроэнергию для тепличных комплексов некорректно, так как эта мера поддержки не затронет тех участников рынка, которые вырабатывают электроэнергию из газа. «Доля таких тепличных комплексов оценивается в 50% от всех производителей овощей закрытого грунта. В долгосрочной перспективе использование газогенерации повышает эффективность бизнеса, но при этом требует значительных инвестиций в создание инфраструктуры, — комментирует представитель компании. — Введение льготного энерготарифа создаст неравные рыночные условия для действующих теплиц».



Директор компании «Южный гриб» Максим Третьяков подтверждает существенное снижение спроса на продукцию в марте-апреле, из-за чего предприятию пришлось сократить объем производства с 80 т до 40 т в месяц. «На первый сорт спрос уменьшился не так ощутимо — его берут торговые сети, а вот второй сорт и нестандарт почти не востребованы — их покупал сегмент HoReCa, — комментирует он. — Мы надеемся, что в июне-июле после отмены ограничений спрос восстановится, и мы выйдем на прежние объемы производства». По оценке Третьякова, расходы на электроэнергию составляют существенную часть затрат — на уровне 10%. Если государство найдет возможность компенсировать часть расходов, это стало бы ощутимой поддержкой.



При этом для сектора грибоводства актуальна еще одна проблема — конкуренция с белорусским импортом, продолжает Третьяков. «Белорусские производители раньше российских занялись интенсивным грибоводством, кроме того у них есть множество преференций, которые позволяют держать цену ниже себестоимости российских грибов. Также не исключена возможность реэкспорта польских грибов с территории Беларуси», — говорит Третьяков.



В мае агрофирма «Выборжец» обратилась в Совет Федерации с просьбой ужесточить контроль ввоза грибов на российско-белорусской границе, после чего правительство поручило Минсельхозу подготовить предложения по исключению поставок санкционных продуктов из стран ЕврАзЭС. Меры по ограничению импорта свежих грибов, а также томатов и огурцов предложила ввести и ассоциация «Теплицы России». Речь идет о повышенных ставках таможенных пошлин: это решение поддержало бы спрос на отечественную продукцию.



Ранее о временном ограничении импорта томатов на период апреля-мая просил и Плодоовощной союз. Минсельхоз ответил, что для введения таких ограничений необходимо проводить антидемпинговое расследование, уточнил Михаил Глушков. «Это имеет смысл, если вводить системные ограничения: расследование займет не меньше года. Союз писал о временных ограничениях и о том, что эта мера нужна была в моменте именно этой весной, когда произошло падение спроса, — уточняет Глушков. — Если бы поставки были ограничены, то это позволило бы поддержать отрасль без выделения федеральных бюджетных средств».



В числе прочих мер господдержки, о которых ассоциация «Теплицы России» просит Минсельхоз, — мораторий на выплату основного долга и процентов по инвестиционным кредитам, снижение страховых взносов с заработной платы сотрудников предприятий защищенного грунта, оказание несвязной поддержки тепличным и грибоводческим комплексам на единицу площади либо на 1 кг произведенной продукции, пролонгация действующих льготных инвестиционных кредитов на создание грибоводческих комплексов до 12 лет, возмещение части капитальных затрат для комплексов, введенных в эксплуатацию до 2020 года, ограничение наценки торговых сетей на продукцию предприятий защищенного грунта (тепличных овощей, грибов).



«Многие тепличные комбинаты испытывают проблемы с тем, что по численности сотрудников они не могут относиться к предприятиям МСП и оказываются вне государственной поддержки. Сейчас обсуждаются поправки в закон о МСП в отношении критерия численности сотрудников. Если они будут приняты, то большинство тепличных комбинатов получат статус МСП», — сообщил Ситников, добавив, что надеется на диалог.



Несмотря на проблемы, тепличная отрасль продолжает наращивать производство. По данным Минсельхоза на 10 июня, с начал года в зимних теплицах собрано 604,6 тыс. т овощей, что на 24% выше показателя за аналогичный период 2019 года (487,5 тыс. т). В том числе урожай тепличных огурцов составил 406,2 тыс. т (+22,5%), томатов — 188 тыс. т (+26,9%).

