Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
68.77 (-0,54%)
eur
77.878 (-0,62%)
moex
2776.66 (0,38%)
brent
41.19 (3,00%)
пшеница
525 (0,27%)
сахар
11.73 (0,95%)
Аналитика
Урожай тепличных овощей может сократиться
Алена Белая, Инна Ганенко
Агроинвестор
5 июня 2020
Действующие мощности позволяют получить валовой сбор не менее чем в 1,4 млн тонн
В 2020 году анонсирован ввод в эксплуатацию не менее 290 гектаров новых теплиц
Фото: Flickr.com

В апреле часть крупных промышленных теплиц, чтобы избежать ценового демпинга и массовой порчи продукции, стала снижать площади посадки растений и валовой сбор овощей, и, скорее всего, эта тенденция продолжится как минимум до осени. Соответственно, итоговый урожай к концу года может оказаться даже ниже показателей 2019 года, рассказала «Агроинвестору» гендиректор консалтинговой компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Хотя производственные мощности действующих сейчас промышленных и фермерских теплиц вполне могли бы выдать не менее 1,4 млн т овощей и зелени по итогам 2020 года», — полагает она.

Правда, оценивать валовой сбор овощей закрытого грунта по итогам 2020 года сейчас можно только с относительной вероятностью, продолжает Решетникова. «На планы отечественных тепличных хозяйств уже с начала весны самое непосредственное влияние оказывает резкое снижение покупательской способности россиян, — поясняет она. — Падение среднедушевых доходов основной части населения из-за вынужденного прекращения работы, редкие походы в магазины и на рынки в связи с введенным режимом самоизоляции, прекращение обычной деятельности кафе и ресторанов, закрытие образовательных и социальных заведений, — все это очень быстро привело к искусственному профициту предложения свежих тепличных овощей на потребительских рынках».

Резкое изменение баланса тепличного рынка этой весной наверняка затормозит планы российских инвесторов по запуску новых проектов и повысит осторожность банков при выдаче кредитов, считает Решетникова. Наиболее вероятный сценарий включает начало эксплуатации теплиц, строительство которых вышло на завершающую фазу в конце 2019 — начале 2020 года, при этом проекты на стадии «земляных работ» могут быть заморожены. «Рынок тепличных овощей очень динамичен, поэтому можно сказать, что опыт здесь в прямом смысле на вес золота, — добавляет специалист отдела рыночной информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Варвара Сердюкова. — Как показывает практика, инвестпроекты крупных игроков испытывают меньшее давление в текущей ситуации, в отличие от не столь известных конкурентов».

Что касается действующих производств, то, скорее всего, на долю предприятий со слабой финансовой устойчивостью и низкой производственной и технологической эффективностью выпадут сложные испытания. По оценке «Технологий Роста», к концу этого года следует ожидать роста числа банкротств тепличных комплексов. Общая площадь защищенного грунта в итоге вряд ли сохранит тенденцию к расширению, которую она четко показывала предыдущие пять лет, прогнозирует Решетникова. По подсчетам ИКАР, в 2020 году уже анонсирован ввод в эксплуатацию не менее 290 га новых площадей.

«Одновременно в этом году вырастет значение маркетинговой концепции промышленной теплицы и ее влияние на результаты сбыта и в итоге на финансовые показатели проекта — от сроков его окупаемости до финансовой устойчивости, — говорит Решетникова. — С высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что на фоне сложившейся критической экономической ситуации производственная модель тепличного бизнеса полностью уступит место рыночной модели».

По прогнозу Минсельхоза, в этом году урожай тепличных овощей может увеличиться более чем на 6% и достигнуть рекордных 1,25 млн т. К 2025 году производство в товарном секторе должно вырасти до 1,6 млн т, планирует ведомство. По данным министерства, по состоянию на 26 мая в зимних теплицах было собрано 508,1 тыс. т овощей, что на 19% выше показателя 2019-го (427,3 тыс. т). В том числе урожай тепличных огурцов составил 350 тыс. т (+19,2%), томатов — 149 тыс. т (+17,4%).

Показать еще

Статьи по теме
Темп выбытия теплиц может ускориться
Овощной кризис: тепличному сектору грозят банкротства
Производство тепличных овощей стало рекордным
Темп выбытия теплиц может ускориться
Производство тепличных овощей может обновить рекорд

Читайте такжеПрогнозы урожая зерна продолжают снижатьсяЦБ: Рост сельхозпроизводства продолжит сдерживать продовольственную инфляцию
Рекомендации
Журнал
"Агроинвестор" №6, июнь 2020
«Агротехника и технологии»
Капризный корнеплод. Наиболее распространённые проблемы при возделывании сахарной свёклы
«Агроинвестор»
Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу
«Агроинвестор»
Лидеры рынка укрепляют позиции. Участники пятого рейтинга «Агроинвестора» выпустили около 5,4 млн тонн мяса
«Агротехника и технологии»
Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией