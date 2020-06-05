Урожай тепличных овощей может сократиться

В апреле часть крупных промышленных теплиц, чтобы избежать ценового демпинга и массовой порчи продукции, стала снижать площади посадки растений и валовой сбор овощей, и, скорее всего, эта тенденция продолжится как минимум до осени. Соответственно, итоговый урожай к концу года может оказаться даже ниже показателей 2019 года, рассказала «Агроинвестору» гендиректор консалтинговой компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Хотя производственные мощности действующих сейчас промышленных и фермерских теплиц вполне могли бы выдать не менее 1,4 млн т овощей и зелени по итогам 2020 года», — полагает она.



Правда, оценивать валовой сбор овощей закрытого грунта по итогам 2020 года сейчас можно только с относительной вероятностью, продолжает Решетникова. «На планы отечественных тепличных хозяйств уже с начала весны самое непосредственное влияние оказывает резкое снижение покупательской способности россиян, — поясняет она. — Падение среднедушевых доходов основной части населения из-за вынужденного прекращения работы, редкие походы в магазины и на рынки в связи с введенным режимом самоизоляции, прекращение обычной деятельности кафе и ресторанов, закрытие образовательных и социальных заведений, — все это очень быстро привело к искусственному профициту предложения свежих тепличных овощей на потребительских рынках».



Резкое изменение баланса тепличного рынка этой весной наверняка затормозит планы российских инвесторов по запуску новых проектов и повысит осторожность банков при выдаче кредитов, считает Решетникова. Наиболее вероятный сценарий включает начало эксплуатации теплиц, строительство которых вышло на завершающую фазу в конце 2019 — начале 2020 года, при этом проекты на стадии «земляных работ» могут быть заморожены. «Рынок тепличных овощей очень динамичен, поэтому можно сказать, что опыт здесь в прямом смысле на вес золота, — добавляет специалист отдела рыночной информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Варвара Сердюкова. — Как показывает практика, инвестпроекты крупных игроков испытывают меньшее давление в текущей ситуации, в отличие от не столь известных конкурентов».



Что касается действующих производств, то, скорее всего, на долю предприятий со слабой финансовой устойчивостью и низкой производственной и технологической эффективностью выпадут сложные испытания. По оценке «Технологий Роста», к концу этого года следует ожидать роста числа банкротств тепличных комплексов. Общая площадь защищенного грунта в итоге вряд ли сохранит тенденцию к расширению, которую она четко показывала предыдущие пять лет, прогнозирует Решетникова. По подсчетам ИКАР, в 2020 году уже анонсирован ввод в эксплуатацию не менее 290 га новых площадей.



«Одновременно в этом году вырастет значение маркетинговой концепции промышленной теплицы и ее влияние на результаты сбыта и в итоге на финансовые показатели проекта — от сроков его окупаемости до финансовой устойчивости, — говорит Решетникова. — С высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что на фоне сложившейся критической экономической ситуации производственная модель тепличного бизнеса полностью уступит место рыночной модели».



По прогнозу Минсельхоза, в этом году урожай тепличных овощей может увеличиться более чем на 6% и достигнуть рекордных 1,25 млн т. К 2025 году производство в товарном секторе должно вырасти до 1,6 млн т, планирует ведомство. По данным министерства, по состоянию на 26 мая в зимних теплицах было собрано 508,1 тыс. т овощей, что на 19% выше показателя 2019-го (427,3 тыс. т). В том числе урожай тепличных огурцов составил 350 тыс. т (+19,2%), томатов — 149 тыс. т (+17,4%).

