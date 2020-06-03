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Рынки
Темп выбытия теплиц может ускориться
Агроинвестор
3 июня 2020
По данным Минсельхоза, с начала года до конца апреля в зимних теплицах было собрано 389,3 тыс. т овощей, что на 29,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года
журнал «Агроинвестор»
июнь 2020
Фото: Легион-Медиа

В том числе урожай огурцов увеличился на 30% до 274,6 тыс. т, томатов — также на 30% до 107,6 тыс. т. По данным Плодоовощного союза, в прошлом году было введено 260 га теплиц, которые сейчас вышли на проектную мощность. Сейчас же спрос на овощную продукцию упал на фоне COVID-ограничений и снижения доходов населения, а моментально остановить производство невозможно — сбор того же огурца идет каждый день, рассказывает гендиректор организации Михаил Глушков.

По словам Глушкова, обычно именно зимой-весной тепличные предприятия продают овощи по максимальной цене, накапливают финансовую подушку, так как летом и в начале осени они не могут конкурировать с производителями овощей открытого грунта. Этой весной им удалось заработать очень мало: кроме снижения спроса, уменьшились и оптовые цены на тепличную продукцию — до 50% на огурец и несколько меньше на томаты. «В итоге тепличные предприятия не смогли накопить достаточно средств, чтобы пережить несезон. Поэтому у нас есть опасения, что темп выбытия теплиц ускорится. У нас и так ежегодно перестает работать около 50 га, но в этом году, возможно, показатели будут выше, особенно это касается малоэффективных игроков», — предполагает Глушков.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова считает, что сейчас темпы развития всех предприятий будут замедляться, уменьшится число проектов, запускаемых с нуля. Однако этот летний сезон вряд ли приведет к закрытию теплиц, надеется она.
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