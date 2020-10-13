«Август» построит роботизированный молочный комплекс в Татарстане

Т. Кулистикова

«Август-Муслюм» (входит в «Август») начала строить роботизированный комплекс почти на 2,5 тыс. коров в Мензелинском районе Татарстана, сообщает пресс-служба компании. Общая сумма инвестиций в новую ферму составит 2,2 млрд руб. — по 1,1 млрд руб. на каждую очередь. В эту сумму войдет строительство ферм, закупка необходимого оборудования и высокопродуктивного стада голштинской породы. Первую очередь запустят уже в следующем году, вторую — в 2023-м. По мнению гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, при текущих условиях и с сохранением мер господдержки вложения окупятся в течение шести-семи лет.

На новых фермах будет внедрена система добровольного доения коров. Также коровники будут оснащены системой кросс-вентиляции. «Она предусматривает размещение вентиляционных штор, через которые поступает воздух, и больших вентиляторов, которые его вытягивают, по всей ширине коровника. Таким образом свежего воздуха будет хватать каждому животному», — объясняет гендиректор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов (цитата по пресс-релизу компании). — Что касается роботизации и автоматизации, то мы внедряем так называемую систему добровольного доения: это означает, что у дойки нет конкретного времени, а корова может сама зайти в доильно-молочный блок, причем не два раза в день, а четыре или пять — столько, сколько нужно». Такая система позволяет минимизировать стресс от дополнительных контактов с сотрудниками фермы, и животные в целом чувствуют себя более комфортно.

Гендиректор фирмы «Август» Александр Усков отметил, что в Татарстане созданы подходящие условия для развития подобных проектов. Белов подтвердил «Агроинвестору», что республика — традиционно молочный регион, являющийся одним из лидеров России. По его мнению, раньше в Татарстане была недостаточно хорошо развита переработка, несмотря на большое количество новых объектов. «Но в последние годы переработка активно модернизируется. Это говорит о том, что сектор будет развиваться в республике и дальше, как с точки зрения сырья, так и переработки», — считает он.

Компания «Август» уже строит молочно-товарную ферму в Муслюмовском районе Татарстана. Она также будет оснащена автоматической доильной системой и системой кросс-вентиляции. Первый камень проекта был заложен год назад, в ближайшее время на площадку будет завезено первое поголовье скота.

Белов отмечает, что ситуация в молочном производстве сейчас неплохая, спрос на качественное молоко достаточно высокий, а цена находится на пиковых значениях за всю историю наблюдения, поэтому открытие новой фермы можно назвать успешным вложением. По его мнению, спрос на продукцию новой роботизированной фермы будет высоким и на внутреннем, и на внешнем рынках. «К рискам можно отнести два фактора: риск роста себестоимости, связанный с девальвацией рубля, и возможную корректировку мер господдержки», — добавляет он. Сейчас идет речь о том, что с 2022 года могут быть скорректированы подходы к возмещению прямых понесенных затрат для инвесторов, которые строили фермы, объясняет Белов.

Согласно собственным данным, «Август» — крупнейшая российская компания по производству химических средств защиты растений, лидер отечественного рынка пестицидов. Объем продаж компании в 2019 году превысил 27 млрд руб. (без НДС). «Август» присутствует более чем в 20 странах мира, в том числе 7 странах Латинской и Центральной Америки, 7 странах Африки, а также в странах Ближнего Востока и других. Площади посевов, защищенных препаратами «Августа», в России в 2019 году составили 44 млн га (в пересчете на однократную обработку).