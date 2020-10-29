«Агрокомплекс» построит молочные фермы за 7 млрд рублей

Два комплекса планируется запустить одновременно в 2022 году Ю. Эйвазова

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева планирует построить два молочных комплекса на 2,8 тыс. дойных коров каждый в Краснодарском крае и Ростовской области. Площадки будут возводиться в 2021—2022 годах, их предполагается запустить одновременно. Объем производства составит по 85 т молока в сутки. Общие инвестиции оцениваются в 7 млрд руб., сообщает компания.



По словам заместителя гендиректора компании по сельскохозяйственному производству Александра Квашина, комплексы будут построены в Песчанокопском районе Ростовской области и в станице Шкуринской Кущевского района Краснодарского края. Предприятия будут работать по принципу замкнутого цикла. Ввод комплексов в эксплуатацию позволит нарастить объемы производства молока на фермах «Агрокомплекса». План компании — 1,1 тыс. т в сутки, на такой показатель она рассчитывает выйти в ближайшие два года. Сейчас предприятия холдинга производят в среднем 850 т молока в сутки, что обеспечивает ему второе место по стране, уточняет Квашин.



Молочный комплекс «Жуковский» в Песчанокопском районе был анонсирован еще весной 2016-го, начать строительство предполагалось в октябре-ноябре того же года. Тогда стоимость проекта оценивалась в 1,9 млрд руб. В январе 2017-го пресс-служба правительства Ростовской области сообщала, что компания приступит к строительству в этом году и вложит в комплекс на 2,8 тыс. коров 2 млрд руб. К маю 2018 года работы так и не начались, тогда гендиректор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина рассказывал РБК, что задержка связана с длительным согласованием документов и решением финансовых вопросов. Начало строительства перенесли на вторую половину 2018-го. В феврале 2019 года министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский сообщил, что компания планирует начать строительство молочной фермы в Песчанокопском районе в третьем квартале 2019 года, к этому времени инвестиции увеличились до 2,4 млрд руб.



В июле этого года Рачаловский на заседании регионального правительства сообщил, что «Агрокомплекс» начнет строительство фермы в следующем году. Проект прошел экспертизу, готов к реализации, но у компании есть сложности с получением кредита, сказал он. Правда, «Агрокомплекс» опроверг эту информацию, заявив, что не испытывает финансовых трудностей с запуском проекта: он не реализуется, потому что у компании нет потребности в дополнительном сырье. «По мере загрузки сырзавода на полную мощность и увеличения потребности в сырье, мы начнем строительство. То есть это связано с балансом сырья внутри компании. Пока мы не видим, что до 2022 года нам нужно будет это предприятие», — говорил Евгений Хворостина. В августе компания сообщила, что приняла решение о заморозке проекта молочной фермы в Ростовской области. С чем связана разморозка ростовского проекта и его удорожание — компания не уточняет.



Развитие молочного производства — один из приоритетов компании, отметил Александр Квашин, уточнив, что главными направлениями являются совершенствование технологий и модернизация существующих ферм, строительство новых комплексов для обеспечения развивающихся перерабатывающих мощностей, а также улучшение селекционно-генетического потенциала скота.



Сейчас у «Агрокомплекса» 36 тыс. дойных коров, по итогам года средний удой достигнет 9 тыс. л. Валовое производство молока увеличится примерно на 40 тыс. т по сравнению с прошлым годом, до 312 тыс. т. В числе стратегических задач компании — ежегодное увеличение стада на тысячу голов за счет собственного воспроизводства и прирост продуктивности на 3-5% в год для обеспечения сырьем собственной переработки.



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева — крупнейший производитель на Кубани и один из ведущих игроков федерального рынка. Агрохолдинг полного цикла объединяет 29 сельхозпредприятий, более 700 розничных магазинов. Среди направлений деятельности компании — животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной продукции, производство продуктов питания, розничная торговля. «Агрокомплекс» занимает второе место в России по производству молока, пятое — по сахару и шестое — по мясу.

