Новый завод «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева будет перерабатывать до 100 тысяч тонн сои в год

Инвестиции в строительство завода составили почти 500 млн рублей «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева

Завод «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева по переработке сои, построенный на производственной площадке «Славянского комбината хлебопродуктов», завершил свой первый сезон работы, переработав 56 тыс. т сои. В сезоне-2020/21 предприятие планирует увеличить объем переработки, а в дальнейшем выйдет на полную мощность — 100 тыс. т, сообщает компания. Инвестиции в проект составили 464 млн руб.



В сезоне-2019/20 предприятие выпустило 43 тыс. т соевого жмыха и 7,7 тыс. т масла, уточнил «Агроинвестору» гендиректор Славянского КХП Андрей Русов. «В новом сезоне объем переработки вырастет до 80 тыс. т сои, из них около 78% — выход жмыха и около 14% — масло», — говорит он. Завод перерабатывал только сою, выращенную в хозяйствах компании, в новом сезоне закупки у сторонних производителей тоже не планируются, рассказывает Русов.



Раньше агрохолдинг закупал большие объемы соевого жмыха и шрота, благодаря запуску нового завода долю покупных ингредиентов удалось снизить, а также заменить в рецептурах комбикормов подсолнечное масло соевым. «Нам удалось улучшить качество комбикормов, снизить их себестоимость и повысить эффективность отрасли переработки», — отмечает Русов.



По его словам, «Агрокомплекс» построил завод, в первую очередь, чтобы обеспечить свои потребности в компонентах кормов, задач продавать продукцию на сторону изначально не ставилось. «Доля жмыхов и шротов в комбикормах составляет около 30%. Если Выселковский комбикормовый завод производит 400 тыс. т комбикормов, то только туда нужно 120 тыс. т, — комментирует Русов. — В наших планах — по крайней мере повышать долю собственного сырья».



Андрей Русов, гендиректор Славянского КХП Таких заводов как наш, в России больше нет. И речь не об объемах производства. Уникальность в самой технологии: у нас лучшая механическая и термическая обработка сои. Способ заимствован у европейцев, и он значительно повышает ценность кормов. По таким принципам работает всего один завод в Европе. Еще одно преимущество — значительное сокращение выбросов пара в атмосферу.

При этом технология и набор оборудования не предусматривают каких-то дополнительных опций для расширения линейки продукции, продолжает Русов. «Мы получаем полножирную сою — технический продукт, который редко используется, а также масло и жмых. Остальное — это уже более глубокая переработка, это гораздо сложнее, — комментирует он. — Если бы это было масло в пищу для людей, то нужно было бы дополнительно ставить машины, которые отбирали волоски сои, отбеливали, заливали в бутылки. А мы работаем на комбикормовый завод».



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (бренд «Агрокомплекс Выселковский») — крупнейший производитель на Кубани и один из ведущих игроков федерального рынка. Агрохолдинг полного цикла объединяет 29 сельхозпредприятий, более 700 розничных магазинов, 32 тыс. сотрудников. Компания занимается животноводством, растениеводством, переработкой сельскохозяйственной продукции, производством продуктов питания, розничной торговлей и др. «Агрокомплекс» занимает второе место в России по производству молока, пятое — по выпуску сахара и шестое — по мясу.

