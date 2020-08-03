Выручка «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева за полгода составила 52 млрд рублей

Компания планирует увеличивать объем производства молока и сыра «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева

За первые шесть месяцев этого года выручка «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева превысила плановые показатели на 13% или 6 млрд руб. и составила 51,7 млрд руб. По сравнению с первым полугодием 2019-го выручка выросла на 24% или 10 млрд руб. Валовая прибыль за отчетный период превысила план на 59% (2 млрд руб.) и достигла 6 млрд руб., что больше результатов прошлого года на 52% или 2,2 млрд руб. Ее рост — результат повышения цен на выпускаемую продукцию и увеличения объема продаж, говорится в сообщении компании.



Чистая прибыль компании за первые полгода составила 0,6 млрд руб. В целом «Агрокомплекс» показывает рост основных финансовых показателей как по отношению к плановым значениям, так и по сравнению с фактическими результатами за аналогичный период 2019 года. Наблюдается устойчивое увеличение валовой прибыли, операционной прибыли, EBITDA и чистой прибыли, приводятся в сообщении слова коммерческого директора агрохолдинга Дениса Федосеева.



Кроме того, компания отмечает, что за первые шесть месяцев валовой надой молока у нее увеличился по сравнению с прошлым годом на 27,5 тыс. т и составил 162,5 тыс. т. По итогам 2020-го надой должен составить 317,6 тыс. т, что больше результатов 2019-го на 46,3 тыс. т. Основным фактором роста производства стало увеличение удоя на одну фуражную корову, который по итогам года составит 90 т, что на 1,3 т или 17% больше 2019 года.



Представитель «Агрокомплекса» также рассказал «», что в этом году планируется реализовать 118 тыс. т свинины (в живом весе), 104 тыс. т крупного рогатого скота, 105 тыс. т птицы и 500 тыс. т сахара. Производство зерновых и зернобобовых планируется на уровне 2 млн т, сахарной свеклы — 2,5 млн т.

«Мы увеличиваем объем производимого молока как сырья, поскольку продаем его на рынке партнерам, ключевым из которых является «Коровка из Кореновки» («Кореновский молочно-консервный комбинат»). Две трети производимого молока используем для своего молочного производства и сыркомбината», — сказал Федосеев (цитата по «Интерфаксу»). Сейчас компания выпускает около 1 тыс. т сыров в месяц при мощности завода в 1,5 тыс. т. По словам Федосеева, агрохолдинг планирует вывести производство на полную мощность.



Директор по маркетингу «Агрокомплекса» Антон Козяков рассказал «Интерфаксу», что компания в течение трех лет завершит ребрендинг продукции и розничной сети, который уже начался. Теперь вся продукция компании будет производиться под брендом «Агрокомплекс Выселковский». Также планируется улучшить рецептуры, полностью обновить дизайн упаковки.



Затраты на ребрендинг одного магазина сети «Агрокомлекса» составят от 5 млн руб., а таких магазинов у компании 736 в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. При этом задачи по наращиванию количества торговых точек не стоит, говорит Федосеев. «Собственная розница составляет 60%, задача — развивать наше присутствие за пределами [юга], поэтому развиваемся по всем каналам сбыта», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).



По словам Федосеева, холдинг работает над расширением ассортимента в крупных сетях, большая ставка делается на развитие в Ростове-на-Дону в сети Х5 Retail Group. «Плотно заходим на московский рынок по сырам. “Николаевские сыроварни" (бренд фирмы “Агрокомплекса”) присутствует в Москве практически во всех гипермаркетах», — добавил он. Кроме того, скоро сыр, произведенный группой, будет продаваться на Оzon. Также сейчас ведутся активные переговоры с сервисами доставки продуктов «Самокат» и «Сбермаркет».



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева — один из ведущих агрохолдингов России, специализирующийся на животноводстве, растениеводстве, переработке сельскохозяйственной продукции, производстве продуктов питания и розничной торговле. В компанию входят 29 сельхозпредприятий, более 700 розничных магазинов.

Сельское хозяйство едва ли не единственная отрасль, которая сравнительно не сильно пострадала от пандемии коронавируса и карантинных ограничений. Конечно, снижение потребительского спроса, проблемы в транспортной логистике, сбои с поставками оборудования, сырья, удобрений и иных товаров со стороны контрагентов, задержки расчетов и иные сложности косвенно ударили и по аграриям, прокомментировал «Агроинвестору» аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.



Но в отличие от большинства других сегментов национальной экономики, сельхозпроизводители не прекращали свою работу и не уходили в вынужденные отпуска. «Они как кормили страну ранее, так и продолжали кормить ее в период самоизоляции», — добавляет Корнев. Так что, скорее всего, влияние пандемии на прогнозные показатели отечественного сельского хозяйства окажется не таким существенным, как опасались ранее, и, вероятно, будет менее значимым, чем большинство традиционных факторов влияния (погодные условия, ситуация с пожарами, водоснабжением, заболевания растений и др.)



Единственный весомый фактор риска, который пока остается и, скорей всего, сохранится в следующем году, это падение реальных располагаемых доходов населения и вызванное этим сжатие потребительского спроса. Впрочем, и в этой ситуации аграрии, в отличие от других отраслей, не в самом худшем положении, а существенного падения спроса на сельхозпродукцию не будет, добавляет Корнев.



На прибыль российских сельхозпроизводителей в основном будут влиять традиционные для второй половины года факторы. Это погода в период дозревания тех или иных агрокультур, условия, в которых будет идти сбор урожая, транспортировка и его закладка на хранение. «Да, сжатие потребительского спроса и проблемы с логистикой, контрагентами, задержки расчетов, вызванных сложностями у них, будут, конечно, оказывать определенное влияние. Но, скорее всего, не решающее», — рассуждает Корнев.



Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин говорит, что этот год будет для аграриев неплохим. Например, цены на молоко увеличились относительно 2019 года, производители яблок также увидели существенный рост в 2020-м. Цены на зерновые тоже достаточно комфортны, особенно для экспортеров. Однако 2020-й будет менее успешным по сравнению с 2019-м для производителей овощей закрытого грунта, мяса.



«Основные факторы, которые окажут влияние в 2020 году — размер собранного урожая не только в России, но и по всему миру», — прокомментировал «Агроинвестору» Никиточкин. Также важную роль сыграет вероятная вторая волна пандемии коронавирусной инфекции, которая отразится на спросе на нефть, а следовательно, на ценах на нее, курсе рубля.



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