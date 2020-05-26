Земельный банк топ-5 латифундистов превысил 3,8 млн гектара

Компания BEFL опубликовала очередной рейтинг крупнейших в России владельцев сельхозземель. В него вошла 61 компания, в сумме они контролируют 14,2 млн га, что на 779 тыс. га больше, чем участники прошлогоднего списка лидеров, правда, тогда в нем было 56 игроков.



Земельный банк первой пятерки рейтинга за прошлый год вырос с 3,66 млн га до 3,81 млн га, при это состав ее участников не изменился. Первую строчку, как и год назад, занимает «Мираторг» с более чем 1 млн га. По сравнению с прошлым списком, холдинг прибавил около 47 тыс. га: в 2019 году он, в частности, купил компании «Изобилие» на Ставрополье и «Брянск-Агро».



Вторую строчку рейтинга по-прежнему занимает «Продимекс». Земельный банк холдинга не изменился и составляет 865 тыс. га. С четвертого на третье место переместился «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева, площади земель которого увеличились на 4 тыс. га до 653 тыс. га. А вот группа «Русагро», год назад бывшая третьей, сократила земельный банк на 7 тыс. га до 643 тыс. га и опустилась на четвертую позицию. Согласно годовому отчету «Русагро», площадь сельхозземель под ее контролем сократилась более значительно — до 641 тыс. га. Замыкает топ-5 холдинг «ЭкоНива», за год увеличивший земельный банк с 504 тыс. га до 599 тыс. га и ставший вторым по динамике роста. На сайте компании говорится, что к 1 мая она контролировала уже 603 тыс. га.



Значительнее всего за прошлый год увеличил земельный банк агрохолдинг «Степь» (с учетом RZ Agro) — на 141 тыс. га до 542 тыс. га. С этим показателем компания, входящая в структуру АФК «Система», стала шестой в рейтинге BEFL. «Степь» продолжает расти за счет сделок M&A. Так, в середине мая стало известно о покупке хозяйства «Высоцкое» в Ставропольском крае. В конце прошлого года компания сообщала, что планирует увеличить земельный банк до 600 тыс. га в экспортно-ориентированных регионах.



Прирост земельного банка компаний как первой, так и второй пятерки рейтинга в последние годы идет более быстрыми темпами, чем у остальных участников списка, говорится в обзоре BEFL. Управляющий директор компании Владислав Новоселов ранее рассказывал «Агроинвестору», что в агросекторе наблюдается рост числа сделок с землей. Это связано с тем, что многие успешные игроки думают о расширении своих активов, и кто-то покупает соседние предприятия или создает новые кластеры. Также сейчас повышается внимание к агросектору со стороны непрофильных игроков. По мнению Новоселова, это может быть связано с тем, что сельское хозяйство на фоне пандемии COVID-19 выглядит если не выигравшим, то точно наименее пострадавшим, по сравнению с другими отраслями экономики.



Самое значительное сокращение земельного банка за год произошло у ГК АСБ — на 165 тыс. га до 135 тыс. га. С этим показателем она занимает 32 место, тогда как в прошлом рейтинге была 16-й. Правда, заявления об уменьшении площади земель под контролем могут быть неточными, сообщает BEFL, ссылаясь на слова участников рынка.



В 2020 году из рейтинга выбыли две компании, земельные банки которых составляют меньше 100 тыс. га — «Агрико» и «Русская Аграрная Группа». При этом появилось семь новых игроков. 30-ю строчку занимает «Ростовская нива» со 150 тыс. га. Компания производит сельхозпродукцию в Ростовской, Воронежской областях и Ставропольском крае, также у нее есть мукомольный бизнес, уточняет BEFL. 35-й стала «АгроПромкомплектация» со 130 тыс. га. На 43-й позиции расположилась группа «Дороничи», контролирующая 112 тыс. га.



На 50-й сточке BEFL расположил 12 компаний, у которых по 100 тыс. га. В их числе новички рейтинга — «Избердей» (Тамбовская, Липецкая и Рязанская области), «Август» (производитель химических средств защиты растений с 2017 года развивает свой агропроект в России и Казахстане), «Косминвест» (контролирует бывшие активы «ТОК-Агро» в Ставропольском крае) и «Автотор-Агро» (один из лидеров Калининградской области по объему земельного банка, однако большая часть активов сдается в аренду).

