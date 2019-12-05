«Агрокомплекс» им. Ткачева покупает агрофирму у КЗП

«Птицефабрика Акашевская» (Марий Эл) подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении неназванной доли в уставном капитале ООО «Агрофирма «Дядьковская». Уведомление датировано 3 декабря. В 2016 году «Акашевская» перешла под контроль «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева.



По данным kartoteka.ru , агрофирма «Дядьковская» зарегистрирована в марте 2011 года на территории Кореновского района Краснодарского края как растениеводческое предприятие. 10% акций принадлежат компании «Краснодарзернопродукт» (КЗП), 90% — ООО «Дядьковское». 90% последнего принадлежит бенефициару КЗП Алексею Сидюкову, 10% — гендиректору КЗП Евгению Сидюкову. Уставной капитал агрофирмы «Дядьковская» - 1,1 млн руб. В 2018 году выручка предприятия составила 377,4 млн руб., чистая прибыль — 87,4 млн руб.



Как сообщил «Агроинвестору» Евгений Сидюков, сейчас агрофирма обрабатывает 4,5 тыс. га земли. Подробности сделки он не раскрыл. Гендиректор «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева Евгений Хворостина также не стал комментировать информацию о возможной сделке. Представитель «Птицефабрики Акашевская» на вопросы «Агроинвестора» не ответила.



В сентябре Евгений Хворостина говорил «Агроинвестору», что земля на Юге пользуется стабильным спросом, за нее идет колоссальная конкурентная борьба. «Это одна из лучших земель в России и, конечно, в первую очередь, именно здесь определись собственники, и больших массивов для продажи нет. Рост возможен только если кто-то банкротится и уходит, либо за счет перепродажи активов», — отмечал он. По его словам, у «Агрокомплекса» нет планов агрессивного расширения земельного банка, тем не менее, холдинг смотрит на рынок и готов покупать новые хозяйства, если будут попадаться привлекательные с точки зрения экономики варианты.



«Кореновский район Краснодарского края — это хорошая локация с точки зрения маржинальности растениеводства. Если речь идет о собственности, стоимость гектара земли сельхозназначения здесь может составлять 150-200 тыс. руб. за гектар», — комментирует управляющий директор компании BEFL Владислав Новоселов. Таким образом, 4,5 тыс. га могут стоить 675-900 млн руб. Гендиректор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов оценил примерную стоимость 4,5 тыс. га в этом районе Кубани на уровне 700-800 млн руб. Ситуация на рынке покупки и продажи земли сельхозназначения на протяжении нескольких лет остается без изменений, цены на землю постепенно растут, лишь в прошлом году в некоторых регионах наблюдался откат, отмечает Сизов.



На сайте КЗП говорится, что в состав холдинга входит пять агрофирм, расположенных в Краснодарском крае и Ростовской области. Под управлением хозяйств около 54,5 тыс. га земли, на которых выращиваются пшеница, подсолнечник, ячмень, кукуруза, рис, сахарная свекла, соя, рапс, нут, лен, горох. Продукция реализуется на внутренних и внешних рынках через централизованные торговые структуры КЗП или направляется на дальнейшую переработку внутри группы. В начале этого года «Краснодарзернопродукт» продал агрофирму «Красненская» (Белгородская область) с земельным банком 30 тыс. га холдингу «Промагро». Сумма сделки оценивалась в 1,5-2,5 млрд руб., стороны ее не раскрывали. Причиной продажи стала удаленность актива от головного офиса компании (агрофирма «Красненская» находится в Белгородской области).



«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева занял первое место в рейтинге Forbes самых дорогих землевладений России, которые используются для ведения агробизнеса. Холдинг контролирует 649 тыс. га — это четвертый показатель в стране, согласно данным BEFL, однако по стоимости земли семьи экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева самые дорогие: Forbes оценил их в 68,5 млрд руб. Компания работает в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области и Адыгее. В холдинг входит около 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой сельхозпродукции. Выручка «Агрокомплекса» в 2018 году превысила 50 млрд руб.

