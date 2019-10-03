Крупные агрохолдинги планируют расширять земельные банки

«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева готов покупать новые хозяйства, если будут попадаться хорошие с точки зрения экономики варианты, рассказал «Агроинвестору» гендиректор агрохолдинга Евгений Хворостина. Однако у компании нет планов агрессивного расширения земельного банка, который сейчас достиг 670 тыс. га в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Адыгее, уточнил он. Однако «Агрокомплекс» не интересуют удаленные от юга регионы, например, в этом году он продал ферму «ЭкоНиве» в Ленинградской области в том числе для оптимизации бизнеса. Правда, земля на юге пользуется стабильным спросом, за нее идет колоссальная конкурентная борьба, отмечает топ-менеджер. «Это одни из лучших земель в России, и, конечно, в первую очередь именно здесь определись собственники, и больших массивов для продажи нет, — комментирует Хворостина. — Рост возможен, только если кто-то банкротится и уходит, либо за счет перепродажи активов». При этом он не считает, что большой земельный банк может быть проблемой по части управляемости и контроля. «Не вижу проблем при нашей системе иметь и 1 млн га и 1,5 млн га, вопрос в экономике, целесообразности и возможностях», — подчеркивает он.



Работающий в Краснодарском крае концерн «Покровский» за год увеличил земельный банк с 210 тыс. га до 240 тыс. га. Расширение площадей произошло за счет как покупки, так и аренды участков, уточнил управляющий агробизнесом концерна Станислав Кашуба. «Мы в стадии подписания договоров о приобретении еще около 5-6 тыс. га, уже этой осенью планируем вести на этой земле озимый сев», - говорит он. В Краснодарском крае расти сложно, поскольку свободных земель нет, однако «Покровский» считает, что в регионе еще можно развиваться, поэтому пока не планирует географическую диверсификацию бизнеса. «К тому же мы не гонимся за количеством, в первую очередь для нас важно качество земель. Лучше иметь 250 тыс. га, но самой лучшей в стране земли, на которой можно получать высокую урожайность агрокультур, чем большой банк земли сомнительного качества», — уверен Кашуба.



Сегодня купить хорошую, качественную, плодородную землю уже проблематично. На земельном рынке спрос превышает предложение, подтверждает коммерческий директор «Сюкден» Глеб Тихомиров. «Наиболее привлекательными остаются земли в регионах нашего присутствия: Липецкая, Тамбовская области и Краснодарский край», — говорит он. «Сюкден» в перспективе предполагает постепенное увеличение земельного банка, оно будет зависеть от наличия на рынке земли к продаже, цен на нее, процессов банкротств предприятий, их слияний и поглощений, экономической ситуации в стране и других факторов, перечисляет Тихомиров. Общий земельный банк компании сейчас составляет почти 255 тыс. га, включая земли, которые принадлежат группе «Агросервис», контрольный пакет которой был куплен у ГК «Трио».



Холдинг «Био-Тон» предполагает и дальше планомерно увеличивать земельный банк и расширять посевные площади. Прежде всего ему интересны земли в регионах его присутствия, так как это позволяет более эффективно загрузить уже созданную инфраструктуру, рассказывает гендиректор компании Ирина Логачева. Сейчас у «Био-Тона» 422,5 тыс. га в Самарской, Ульяновской и Саратовской областях. «Для расширения географии мы смотрим компактно расположенные земельные активы площадью от 20 тыс. га, обеспеченные базовым набором объектов материально-технического обеспечения и хранения готовой продукции, — добавляет Логачева. — Как регион, например, интересен Дальний Восток для организации производства масличных. Мы изучаем сценарии и возможности производства там».



Темп роста земельных банков основных агрохолдингов в последний год невелик, оценивает менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков компании EY Максим Никиточкин. «Первоначальное накопление земельных активов произошло, рынок постепенно входит в новую фазу: увеличение эффективности используемых земель с помощью внедрения цифровых технологий», — говорит он.



По его словам, привлекательность регионов достаточно стабильная, это, прежде всего, ЮФО — за счет как более подходящего климата, так и близости к экспортным портам. Географическая диверсификация интересна, скорее, перерабатывающим предприятиям, чтобы быть ближе к конечному потребителю или успешнее конкурировать за сырьевые ресурсы, нежели растениеводам, считает эксперт поясняя, что раздробленность растениеводческих активов ведет к сложностям в управлении ими, увеличению логистических и инвестиционных затрат.



При этом эффективность управления земельным банком зависит в большей степени от географии/фрагментации банка, чем от его размера, уверен Никиточкин. Также многое зависит от используемых технологий и менеджмента: когда они недостаточно хороши, то и 20 тыс. га управляются неэффективно. «Средние по величине агрохолдинги могут эффективно управлять 100-200 тыс. га, крупные — до 300 тыс. га, самые крупные — около 1 млн га, — считает он. — При очень больших масштабах вопрос не только в эффективном управлении, но и в возможности реализовать значительные объемы сельхозпродукции по приемлемым ценам».

