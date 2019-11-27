Агрохолдинг Владимира Евтушенкова показал рекордную квартальную выручку

Выручка АФК «Система» Владимира Евтушенкова по МСФО в третьем квартале выросла на 6,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 214 млрд руб., говорится в финансовом отчете компании. В том числе входящий в корпорацию агрохолдинг «Степь» увеличил выручку на 26,3% — с 8,2 млрд руб. до 10,4 млрд руб. По итогам девяти месяцев выручка прибавила 47% и достигла 21,4 млрд руб. Президент АФК «Система» Андрей Дубовсков отметил, что это рекордная для компании квартальная выручка. Для сравнения, в 2017-м годовая выручка «Степи» составляла 10,2 млрд руб.

Позитивная динамика связана с ростом объемов реализации продукции. Валовой сбор основных агрокультур увеличился на 11,2%, к концу сентября составив 1,16 млн т (с учетом RZ Agro, которой корпорация владеет совместно с семьей Луи-Дрейфус), следует из презентации «Системы». Несмотря на сложные агроклиматические условия этого года компания получила зерно высокого качества, а также увеличила урожай высокомаржинальных агрокультур. Кроме того, ей удалось достигнуть рекордного валового сбора яблок — 22 тыс. т, что в 1,6 раза больше прошлогоднего показателя.

Также улучшились операционные результаты в молочном животноводстве. Валовой надой по итогам трех кварталов составил 14 тыс. т — на 17,7% больше, чем в аналогичный период 2018-го. Продуктивность коров увеличилась на 5,3%, сейчас в дойном стаде «Степи» почти 5,5 тыс. животных. При этом кроме роста производства молока на выручку сегмента повлияло повышение цен на продукцию. Если в третьем квартале прошлого года средняя цена молока была на уровне 23,8 руб./кг, то в этом году — 28,3 руб./кг, сравнила компания. Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе Международного молочного форума обратил внимание, что в этом году в стране не было резких колебаний цен на молоко.

Также на финансовых показателях агрохолдинга сказалось развитие сегмента «Сахарный и бакалейный трейдинг». Объем реализации продукции вырос на 79% до 227 тыс. т. В ноябре прошлого года «Степь» купила крупнейшего в России сахарного трейдера — ростовскую компанию «Инвестпром-опт». Кроме сахарного трейдинга она также занимается оптовой торговлей крупами. Сейчас компания поставляет на рынок фасованные рис, гречку, пшено, геркулес, горох, а также манную, перловую и кукурузную крупы под брендом «Степь», следует из информации на сайте агрохолдинга.

Кроме того, компания продолжает развивать экспорт зерна, и, по собственным данным, в третьем квартале вошла в топ-8 крупнейших поставщиков за рубеж, отгрузив за девять месяцев 717 тыс. т. В сезоне-2018/19 «Степь» заняла седьмое место по объему вывоза зерна с 1,15 млн т, оценивал аналитический центр «Русагротранс».

При этом на динамику выручки негативно повлияло снижение мировых цен на зерно, отмечается в презентации «Системы», однако в четвертом квартале она ожидает восстановления их уровней. Этот же фактор, а также переоценка биологических активов сказался на снижении показателя OIBDA с 1,9 млрд руб. до 1,3 млрд руб. Частично сокращение было компенсировано увеличением объемов производства в основных сегментах, уточняет компания.

Чистый долг агрохолдинга по сравнению с третьим кварталом прошлого года вырос на 35,2% до 21,4 млрд руб. Это связано с формированием товарных остатков в трейдинговых сегментах, а также с капитальными вложениями. Их объем составил 0,5 млрд руб., а за девять месяцев — 1,2 млрд руб. В основном средства направлялись на строительство молочно-товарных ферм, выкуп земельных паев для увеличения доли земельного банка в собственности, а также обновление парка сельхозтехники. В третьем квартале «Степь» контролировала 412 тыс. га земли (с учетом RZ Agro), следует из презентации. Ранее в ноябре управляющий партнер «АФК Система» Али Узденов говорил, что у агрохолдинга 450 тыс. га, а до конца года земельный банк увеличится почти до 500 тыс. га за счет закрытия сделки, детали которой он не раскрывал.

АФК «Система» приобрела агрохолдинг «Степь» во второй половине 2014 года и сейчас объединяет ряд предприятий в сфере растениеводства, молочного животноводства, садоводства, овощеводства и агротрейдинга. Под управлением «Степи», в частности, находится тепличный агрокомбинат «Южный», купленный в конце 2015 года, племзавод «Прогресс» (в 2016 году был выкуплен у «Разгуляя»), а также группа «Сады Кубани», хозяйства «Родина», «Ставропольское руно», «Трудовое» и др. В 2018 году компания увеличила консолидированную выручку в 2,3 раза до 24 млрд руб.