Агрохолдинг Владимира Евтушенкова купил сахарного трейдера

Агрохолдинг «Степь» (входит в «АФК Система» купил крупнейшего в России сахарного трейдера — ростовскую компанию «Инвестпром-опт», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «Степи» Андрея Недужко. По его словам, сделка была закрыта на этой неделе. Представитель «Степи» подтвердил «Агроинвестору» информацию о сделке, телефоны, указанные на сайте «Инвестпром-опт» не отвечали.



Ключевое направление деятельности «Инвестпром-Опт» - торговля сахаром, также компания занимается оптовой торговлей крупами и реализует фасованную продукцию под собственным брендом в федеральные и региональные торговые сети, в том числе X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», «Ашан» и другие, рассказал представитель «Степи». Основная доля продаж приходится на Москву и Московскую область (более 30% от всего объема), у компании есть налаженные связи с поставщиками во всех основных регионах производства сахара и круп. Основные активы «Инвестпром-Опт» расположены в Ростовской области. Компания ежегодно продает более 150 тыс. т сахара, у нее есть своя фасовочная линия мощностью свыше 60 тыс. т в год и логистический комплекс пропускной способностью более 100 тыс. т в год с возможностью отгрузки продукции на железнодорожный и автотранспорт. В линейке компании есть гречка, круглозерный рис, овсяные, гречневые и рисовые хлопья, а также смесь из четырех злаков, которые выпускаются под маркой «Премиум». Марка «Эконом» включает рис, гречку, пшено, геркулес, кукурузную, перловую, пшеничную и ячневую крупы, а также колотый горох. В крупной фасовке кроме этой продукции также выпускается манная крупа.



«Концепция развития приобретенного актива предполагает увеличение объема реализации сахарной и бакалейной продукции до более чем 250 тыс. т в год и позволит по итогам 2019 года за счет синергетического эффекта с действующим бизнесом агрохолдинга реализовать потенциал по двукратному росту бизнеса «Инвестпром-Опт», — уточнил представитель «Степи». Андрей Недужко говорил «Коммерсанту», что сделка позволит компании вертикально интегрировать растениеводческий сегмент, диверсифицировать каналы сбыта и войти с новым продуктом в торговые сети.



Сумма сделки не раскрывается. Аналитик «Финам» Алексей Коренев оценивает стоимость «Инвестпром-Опт» на уровне 1-1,26 млрд руб., тогда как стоимость чистых активов составляет 63,2 млн руб. Компания показывает вполне неплохие результаты, правда, некоторые опасения может вызывать довольно крупная кредиторская задолженность (407 млн руб.) и пусть незначительный, но отрицательный денежный поток по итогам 2017 года (минус 744 тыс. руб.), добавляет он. Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин оценивает бизнес компании максимум в 100-200 млн руб., поскольку по состоянию на 2017 год у нее был большой долг.



По данным kartoteka.ru, 100% ООО «ТД “Инвестпром-Опт”» принадлежит агрохолдингу «Степь» с 29 ноября. Прежними владельцами были Борис Заранкин (33,3%) и Наталья Соколовская (66,7%). Компания была зарегистрирована в 2004 году. Ее выручка по итогам 2017-го составила 5,5 млрд руб., прибыль — 2 млн руб. Выручка агрохолдинга «Степь» в январе-сентябре этого года составила 14,6 млрд руб., чистая прибыль — 2,1 млрд руб.



«В России не развито трейдерство сахара — самый крупный трейдер, покупаемая компания «Инвестпром-опт», оперирует всего 3% производимого сахара, — прокомментировал «Агроинвестору» руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Максим Никиточкин. — Реализация сахара часто происходит напрямую между производителем и потребителем/сетью, причем многие производители сахара имеют собственные площади для хранения, что позволяет им самим получать прибыль от волатильности цен на сахар. Аналогичная ситуация и у крупных ритейлеров». Таким образом, покупка «Степи» не имеет ярко выраженной рыночной целесообразности и, скорее всего, имеет какие-то другие мотивы, предполагает он.



Цели, которые преследовал агрохолдинг «Степь», приобретая «Инвестпром-Опт», более-менее понятны, считает Коренев: производитель сахарной свеклы и другой растениеводческой продукции включает в свою структуру крупнейшего в стране оптового продавца сахара и бакалейной продукции. В итоге «Степь» может сформировать вертикально интегрированную структуру почти полного цикла, что дает возможность существенно снизить издержки, объединить и оптимизировать логистические и управленческие цепочки, улучшить бизнес-управление и контроль, сформировать более широкую и хорошо управляемую сеть контрагентов, поставляющих сырье и закупающих продукцию и т. д. , перечисляет он. При этом стратегия увеличения реализации сахара может быть связана с перспективами экспортных поставок, считает аналитик.



С точки зрения бизнеса «Степи» покупка позволит холдингу за короткое время провести вертикальную интеграцию с сегментом растениеводства, в том числе свеклосахарным бизнесом, уверен Нигматуллин. «В конечном итоге это позволит напрямую поставлять сахар и крупы в FMCG-розницу, повысив тем самым свою рентабельность при одновременном снижении рисков», — говорит он.



АФК «Система» купила агрохолдинг «Степь» во второй половине 2014 года, сейчас он объединяет предприятия в сегментах растениеводства, молочного животноводства, садоводства и овощеводства. Активы расположены в четырех регионах — Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Карачаево-Черкесии. Земельный банк «Степи» с учетом с «РЗ Агро» (АФК «Система» владеет компанией вместе с членами семьи Луи Дрейфус) по состоянию на май оценивался в 380 тыс. га. Ранее на этой неделе тало известно, что «Степь» выкупила все активы ростовской группы «Ростзернотранс», в том числе портовый зерновой терминал на реке Дон.





