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Инвестиции
Агрохолдинг Владимира Евтушенкова приобрел элеваторы и портовый терминал
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
27 ноября 2018
Ранее активы принадлежали группе «Ростзернотранс»
В следующем сезоне «Степь» намерена войти в топ-5 экспортеров зерна
Фото: bloknot-volgodonsk.ru

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) выкупил все активы ростовской группы «Ростзернотранс», в том числе портовый зерновой терминал на реке Дон. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с условиями сделки. Портовый терминал стал первым для «Степи», его суточная мощность составляет до 5 тыс. т зерна.

По данным kartoteka.ru, с 13 ноября агрохолдинг стал 100% владельцем элеватора «Пролетарский», «Волгодонского элеватора», «Пролетарского КХП», «Пролетарскхлебопродукта», ООО «Новожуковский» и ООО «Азоврыба». Ранее эти компании входили в «Ростзернотранс» Надежды Гречко, Леонида Эфроса и Татьяны Крушининой. Как говорится на сайте группы, общий объем хранения ее элеваторов — около 400 тыс. т, производительность портового терминала в Волгодонске — до 5 тыс. т в сутки. ООО «Новожуковский» в составе «Ростзернотранса» занималось сельхозпроизводством, по данным «Коммерсанта», хозяйство владело более 10 тыс. га земли. Представитель «Степи» на запрос «Агроинвестора» не ответил, связаться с владельцами «Ростзернотранса» не удалось.

По итогам сезона-2017/18 портовый терминал «Ростзернотранса» отгрузил на экспорт 235 тыс. т, став вторым речным терминалом в Волго-Донском бассейне, сообщил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Агрохолдинг «Степь» в прошлом сезоне вывез на экспорт 407 тыс. т зерна, за первые четыре месяца этого сезона экспорт увеличился до 580 тыс. т, в ноябре поставки составили еще 127 тыс. т. «В основном сейчас «Степь» ведет отгрузки через новороссийский терминалы НЗТ, КСК и меньший объем отправляет по малой воде (Волгодонск). Наличие речного терминала позволит компании иметь собственные мощности, на которые она сможет рассчитывать в период навигации», — отметил Павенский.​

В сезоне-2018/19 «Степь» намерена нарастить отгрузки зерна на экспорт в 4,5 раза до 21,1 млн т зерна, а в 2019/20-м — до 3,5 млн т и войти в пятерку крупнейших российских поставщиков. Для достижения такого объема «Степь» активно развивает инфраструктуру и логистику своего агротрейдингового бизнеса — сформирована сквозная многоуровневая логистическая цепочка движения товара от «поля» до «борта судна», сообщала в августе пресс-служба холдинга. В 2018-м агрохолдинг «Степь» включен в реестр поставщиков 1-го класса ряда крупнейших мировых компаний (COFCO, Ameropa, Bunge, Interflour, Hakan, Olam) и аккредитован в международной ассоциации GAFTA в качестве зернотрейдера.

В 2017-м «Степь» уже приобрела у «Ростзернотранса» Сальский комбикормовый завод. Как рассказывал «Агроинвестору» представитель агрохолдинга, его производительность на тот момент составляла до 60 тыс. т комбикормов в год, единовременная мощность хранения — 36 тыс. т. Тогда гендиректор «Степи» Константин Аверин пояснял, что завод выгодно расположен с точки зрения экспорта продукции и географической близости к существующим хозяйствам «Степи».

АФК «Система» приобрела агрохолдинг «Степь» во второй половине 2014 года, сейчас он объединяет ряд предприятий в сфере растениеводства, молочного животноводства, садоводства и овощеводства. Активы расположены в четырех регионах — Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Карачаево-Черкесии. Земельный банк «Степи» с учетом с «РЗ Агро» (АФК «Система» владеет компанией вместе с членами семьи Луи Дрейфус) по состоянию на май оценивался в 380 тыс. га. В 2017 году урожай агрохолдинга составил около 1,5 млн т, в том числе 700 тыс. т пшеницы. Выручка «Степи» в 2017-м выросла на 22% до 10,2 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль в доле АФК «Система» - на 30% до 1,1 млрд руб.

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