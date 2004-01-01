IPO агрохолдинга Владимира Евтушенкова отложено до 2020 года

АФК «Система» Владимира Евтушенкова отложила планы по проведению IPO своего агроактива «Степь» на 2020 год. Об этом сообщил старший вице-президент АФК «Система», председатель совета директоров агрохолдинга Али Узденов, передает ТАСС. «Мы хотели провести его [IPO] в тот момент, когда извлечем наибольшую выгоду Планировали сделать в 2019 году, теперь планируем в 2020 году», — сказал он.



Узденов отметил, что перед IPO планируется, в частности, увеличить земельный банк и расширить производство в области садоводства. «Мы должны быть привлекательны для инвестора, чтобы он не колебался», — пояснил Узденов, уточнив, что для публичного размещения предполагается предложить от 25% до 30% капитала «Степи». Ранее Михаил Шамолин, занимавший пост президента АФК, отмечал, что IPO «Степи» будет проведено, когда годовой показатель OIBDA компании приблизится к 10 млрд руб. В 2017 году консолидированную OIBDA Шамолин оценил примерно в 5 млрд руб., но спрогнозировал, что в ближайшие два года она может удвоиться.



Что касается вхождения в капитал агрохолдинга Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), то, по словам Узденова, все будет зависеть от того, какие именно условия предложит фонд. Ранее о возможном приобретении пакета «Степи» говорил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. На ПМЭФ-2017 В начале июня он отмечал, что переговоры уже находятся на заключительной стадии.



Перенос первичного публичного размещения акций агрохолдинга является оправданным шагом, полагает старший аналитик инвесткомпании «Фридом финанс» Богдан Зварич. «Аграрный сектор сейчас активно развивается, и за ближайшие два года агрохолдинг имеет возможность значительно улучшить свои позиции и еще вырасти. Это позволит при размещении получить более высокую оценку, а значит, и больше средств за те акции, которые будут размещены», — сказал «Агроинвестору» Зварич. В то же время он выразил уверенность, что перенос IPO не связан с иском «Роснефти» к АФК «Система», по которому в конце 2017 года накладывался арест на 90,5% акций «Степи». «История с «Роснефтью» закончена. Подписано мировое соглашение, и АФК «Система» уже выплатила средства «Роснефти». Поэтому в решении о переносе IPO действует только экономическая целесообразность», — уверен Зварич.



Первоначально проведение IPO агрохолдинга намечалось на конец 2017 — начало 2018 года. Тогда аналитики называли такие сроки преждевременными. Так, партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров говорил «Агроинвестору», что агрохолдинг представляет собой относительно небольшую компанию, если сравнивать с уже публичными игроками агросектора — «Русагро» и «Черкизово». Так, входящий в структуру «Степи» крупнейший тепличный комплекс России — агрокомбинат «Южный» - был приобретен лишь в конце 2015 года, и компании предстояло инвестировать достаточные средства в модернизацию комбината, остальные же активы агрохолдинга пока относительно малы и разнообразны.



АФК «Система» приобрела агрохолдинг «Степь» во второй половине 2014 года, сейчас он объединяет ряд предприятий в сфере растениеводства, молочного животноводства, садоводства и овощеводства. Кроме агрокомбината «Южный» под управлением «Степи» находятся группа «Сады Кубани», племзавод «Прогресс», ряд растениеводческих хозяйств. Осенью 2017-го земельный банк «Степи» вместе с «РЗ Агро» (АФК «Система» владеет им вместе с членами семьи Луи Дрейфус) составляла 380 тыс. га. Финансовые результаты за 2017 год пока не опубликованы, однако как сообщил Узденов, выручка «Степи» составила 12 млрд руб. (в 2016-м — 8,4 млрд руб.) и все показатели, которые были заложены в бюджет, удалось выполнить. В 2017 году агрохолдинг собрал 23 тыс. т яблок и 46 тыс. т овощей, надои молока выросли на 10%. «В этом году мы планируем увеличить выручку на 30%", — добавил Узденов.



15 марта в тестовом режиме во входящем в «Степь» хозяйстве «Родина» в Краснодарском крае была запущена первая очередь молочно-товарной фермы. Коммерческий запуск запланирован на 2019 год, а выход фермы на проектную мощность в 20 тыс. т молока в год — на 2021-й. Таким образом, к этому времени общий объем производимого агрохолдингом молока достигнет 56 тыс. т в год. Как сообщает «Интерфакс», на ферме будет содержаться фуражное стадо из 1,8 тыс. коров, инвестиции составили 800 млн руб. В планах агрохолдинга — строительство еще двух комплексов по 3 тыс. голов КРС на территории Краснодарского края, рассказал Узденов на открытии комплекса. В целом стратегия развития «Степи» предполагает возведение еще четырех молочно-товарных ферм по 3 тыс. животных каждая, что позволит выйти на производство сырого молока на уровне около 200 тыс. т в год.

