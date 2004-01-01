Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует стать инвестором агрохолдинга «Степь», принадлежащего АФК «Система». Об этом заявил председатель совета директоров и основной владелец АФК Владимир Евтушенков, передает «Прайм». «Они изъявили желание в следующем нашем активе, который мы собираемся выводить на IPO [агрохолдинг «Степь"], тоже принять участие», — сказал Евтушенков. При этом о деталях пока говорить рано, отметил бизнесмен. «Это все пока прогнозы и прожекты. Пока серьезно ничего в этом вопросе нет. Это как намерение сторон, не больше», — уточнил он.



Ранее РФПИ принял участие в IPO компании «Детский мир», другого актива АФК «Система». Год назад Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) — совместный фонд РФПИ и China Investment Corporation — вошел в акционерный капитал компании в качестве pre-IPO инвестора, получив 23,1% акций «Детского мира». В рамках IPO РКИФ продал 8,7% своего капитала, но при этом останется вторым по размеру акционером в «Детском мире», говорится в сообщении РФПИ.



«Успех «Детского мира» подтверждает интерес международных инвесторов к публичным размещениям высококачественных российских компаний и открывает дорогу для IPO других российских эмитентов», — сказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Он подтвердил, что в том числе фонд готов рассматривать и другие проекты с активами АФК «Система».



По мнению гендиректора консалтинговой компании «А8 Практика» Андрея Морева, сейчас иностранных инвесторов для агрохолдинга «Степь» собрать будет сложно. «В настоящее время компания довольно разрозненная. Активы станут более интересными к концу 2018 года — началу 2019 года, когда все предприятия, которые они скупили, станут более управляемыми», — сказал он «Агроинвестору».



Агрохолдинг «Степь» уже сегодня является весьма привлекательным активом, возражает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «Разумеется, он будет пользоваться спросом иностранных инвесторов. Хотя в случае отмены западных санкций IPO могло бы быть еще более успешным», — прокомментировал он «Агроинвестору». Лукашов напомнил, что РФПИ успешно реализует сельскохозяйственный проект на территории России с тайским конгломератом CP Group. Также ранее интерес к российскому аграрному сектору проявляли инвестфонды из ОАЭ, Китая и ряда других развивающихся стран, сотрудничающих с РФПИ. «Кроме того, АФК «Система» еще пять лет назад создала совместное предприятие «РЗ Агро Холдинг» с участием иностранных инвесторов. Возможно, что и они заинтересуются новым IPO», — предположил Лукашов.



В январе 2017 года в интервью телеканалу «Россия 24» Евтушенков говорил, что IPO «Степи» может пройти уже в конце 2017 года. «Мы считаем, что он [агрохолдинг] развивается быстро. Только по двум компаниям в этом году мы приняли решение об удвоении всех показателей — это «Степь» и фармацевтическая компания. И если мы сумеем достичь того, что мы самим себе пообещали, мы точно пойдем с агрохолдингом на IPO», — сказал Евтушенков.



Агрохолдинг «Степь» был приобретен АФК «Система» во второй половине 2014 года и объединяет ряд предприятий в сфере растениеводства, молочного животноводства, садоводства и овощеводства. Под управлением «Степи», в частности, находится крупнейший тепличный комплекс России — агрокомбинат «Южный», купленный в конце 2015 года, племзавод «Прогресс» (в 2016 году был выкуплен у «Разгуляя»), а также группа «Сады Кубани», хозяйства «Родина», «Ставропольское руно», «Трудовое» и др. По состоянию на декабрь 2016 года земельный банк компании достигал 313 тыс. га. Выручка «Степи» по итогам трех кварталов 2016 года составила 3,46 млрд руб., OIBDA — 1,03 млрд руб., операционная прибыль — 0,81 млрд руб.



РФПИ был основан в июне 2011 года в качестве суверенного инвестиционного фонда России с зарезервированным капиталом $10 млрд. Фонд осуществляет прямые инвестиции в перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира. Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими международными инвесторами, играя роль катализатора в привлечении прямых инвестиций в Россию. За пять лет фонд инвестировал и одобрил для этих целей более 860 млрд руб., из которых 92 млрд руб. — средства РФПИ и 768 млрд руб. — средства соинвесторов и партнеров.

