«У нас есть интерес инвесторов ко всем приватизируемым активам в Российской Федерации, и мы продолжим играть в этом активную роль, привлекая ведущих долгосрочных инвесторов. Мы смотрим на все возможности приватизации российских компаний», — заявил в сентябре 2016 года Кирилл Дмитриев, выступая на Восточном экономическом форуме. В конце 2015-го Минсельхоз согласовал приватизацию Объединенной зерновой компании (ОЗК, 50% плюс одна акция принадлежат Росимуществу). Одним из возможных инвесторов агроведомство называло РФПИ, сообщали «Ведомости». Однако пока решение о приватизации компании не принято, говорил в декабре представитель Минсельхоза: программа приватизации федерального имущества на 2017−2019 годы не утверждена. Представитель Росимущества на вопросы «Агроинвестора» не ответил, его коллега из ОЗК отказался от комментариев, посоветовав переадресовать вопросы в правительство и Минсельхоз. Представитель РФПИ также не сказал, насколько фонду было бы интересно купить долю государства в ОЗК.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) становится все более заметным игроком на рынке вложений в сельское хозяйство. Интерес к такому финансированию может подогреть неопределенность с госсубсидиями.



РФПИ был учрежден правительством в 2011 году как дочерняя структура ВЭБа для привлечения иностранных инвестиций в быстрорастущие сектора российской экономики. За пять лет существования фонд привлек и вложил более 850 млрд руб., из которых 765 млрд руб., или 90%, — деньги соинвесторов, партнеров и банков, говорится на его сайте. На данный момент РФПИ с партнерами инвестировали или как минимум одобрили выделение около $2 млрд, говорил в декабре представитель фонда. По его словам, доля агросектора в портфеле инвестиций не превышает 20%, примерно такой же показатель среди проектов на стадии продвинутого инвестиционного анализа. РФПИ с партнерами обладают достаточным объемом ресурсов, чтобы профинансировать любой привлекательный проект. «Мы активно рассматриваем разные проекты в сфере сельского хозяйства, поэтому их доля может расти», — добавляет представитель фонда.



Найти и отобрать

Все потенциальные проекты, в том числе сельскохозяйственные, должны соответствовать нескольким критериям: повышение эффективности отраслей, развитие инфраструктуры, импортозамещение и развитие экспортного потенциала, рост среднего класса и развитие регионов с фокусом на Дальний Восток. Дополнительный фактор интереса — стабильный денежный поток, отмечает представитель РФПИ.



Все параметры отбора применимы к агрокомпаниям, считает руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Сельхозпроекты всегда реализуются в регионах России, а не в Москве и крупных городах. Тема замещения импорта для некоторых направлений, например фруктовых садов — пока непаханое поле. А успешные отрасли уже ориентируются на экспорт, что также делает их потенциально интересными для РФПИ, уверена Снитко. Новейшие технологии и принципы — от навигации и использования дронов в растениеводстве до современных генетических решений в животноводстве — по словам эксперта, повышают их привлекательность для фонда.



Минимальный объем вложений, начиная с которого РФПИ и его иностранные партнеры рассматривают потенциальные проекты — $50 млн. Выход из них планируется через пять-семь лет после начала инвестиций или 10−15 лет для крупных инфраструктурных проектов, запускаемых с нуля. Целевую доходность проектов представитель РФПИ не называет, отметив, что для каждого этот параметр определяется индивидуально.



Как именно фонд ищет потенциально интересные проекты, собеседник «Агроинвестора» тоже не говорит, поясняя только, что использует «все доступные инструменты». Сотрудники фондов нередко посещают отраслевые конференции, консультируются с профессиональными объединениями, общаются с банкирами и чиновниками — и таким образом находят интересные проекты, делится менеджер другого окологосударственного фонда, который занимается привлечением инвестиций.



Наиболее перспективными направлениями для вложения средств фонда Дарья Снитко называет переработку сельхозсырья, инфраструктурные проекты для аграрного экспорта (портовая инфраструктура и т. п. ), производство продукции для транснациональных компаний — например, овощеводство для выпуска томатной пасты.



Основная задача РФПИ — привлечение иностранных стратегических инвесторов, у которых есть опыт аналогичных проектов в агросекторе и интерес к России, напоминает руководитель группы сельского хозяйства Deloitte Ринат Хасанов. Через сотрудничество с РФПИ они могут получить гарантию поддержки со стороны государства и органов местного самоуправления, поясняет он.



Вложения в «Эфко» и «АФГ Националь»

«Агроинвестор» вспомнил все заявленные инвестиции РФПИ в сельское хозяйство и смежные с ним отрасли.



В ноябре 2016 года фонд объявил о том, что вместе с партнерами, включая арабскую инвесткомпанию Mubadala, вложит 10 млрд руб. в один из крупнейших масложировых холдингов России — «Эфко» (производит майонез, кетчуп, кисломолочные продукты под брендом «Слобода», растительное масло Altero, а также мыло и промышленные жиры). Планируется, что консорциум инвестирует в расширение продуктовой линейки и выход «Эфко» на новые рынки СНГ, Ближнего Востока и Азии. Для этого партнеры построят маслоэкстракционный завод на севере Казахстана. «Увеличение присутствия в Казахстане позволит экспортировать продукцию «Эфко» в Иран, Северный Китай и страны Средней Азии», — поясняет представитель РФПИ.



Это не единственная экспортная цель «Эфко»: после наращивания переработки масличных в порту Тамань, где у компании есть собственный терминал, партнеры рассчитывают на увеличение поставок подсолнечного масла. По подсчетам портала Agro2b, в сезоне-2015/16 на долю группы пришлось около 10% объема вывоза подсолнечного масла, по этому показателю она замкнула тройку лидеров.



Также предполагается расширить мощности по производству пищевых ингредиентов, изолятов и соевых белков. Кроме того, по словам представителя РФПИ, «Эфко» планирует войти в новый для себя бизнес и построить семенной завод, а для выращивания сои на семена купить земли на орошении. Предполагаемый объем земельного банка собеседник «Агроинвестора» не сообщил. Представитель «Эфко» от комментариев отказался.



Холдинг уже пытался привлечь сторонних инвесторов: в 2010 году его гендиректор Евгений Ляшенко говорил о возможном выходе на биржу. Однако IPO не состоялось из-за непростой ситуации в секторе, знает один из отраслевых аналитиков. Он полагает, что с учетом существенной долговой нагрузки привлечение Mubadala — оптимальный для «Эфко» ход. РФПИ в данном случае лишь помогает иностранному инвестору, причем не только деньгами, но и поддержкой на российском рынке, уверен аналитик.



В июне 2016-го РФПИ анонсировал, что вместе с ведущими ближневосточными фондами вложит около 9 млрд руб. в крупнейшего российского производителя риса — «АФГ Националь». Соглашение об этом было подписано на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Позже РФПИ раскрыл своего партнера по проекту — как и в случае с «Эфко», это арабская Mubadala.



«АФГ Националь» использует разные финансовые инструменты, в том числе кредиты, но именно привлечение партнеров помогает снизить долговую нагрузку, говорит гендиректор холдинга Юрий Белов. По его словам, сотрудничество с РФПИ — наиболее оптимальный и привлекательный вариант по сравнению с другими возможными партнерами.



Компания потратит деньги на увеличение производства риса, картофеля, овощей открытого грунта и яблок. Часть средств пойдет на строительство объектов инфраструктуры и расширение продуктовой линейки, а также развитие новых брендов, говорилось в сообщении холдинга и РФПИ. Под совместный рисовый проект «АФГ Националь» приобретет землю в Краснодарском крае и на Дальнем Востоке, говорит представитель фонда. «Количество рисовых активов в стране ограниченно, так что будем наращивать производство за счет использования качественных семян, внедрения современных технологий и повышения урожайности», — делится Белов. Вместе с тем он признает, что рост урожая риса и яблок зависит в том числе от возможности увеличить земельный банк.



В 2017 году холдинг намерен построить элеватор, заложить 200 га суперинтенсивного яблоневого сада и продолжить покупать землю. А к 2018-му — довести производство картофеля и овощей до 500 тыс. т (в 2016-м собрали 106,6 тыс. т). Урожай яблок к этому времени, по расчетам компании, достигнет 100−200 тыс. т. «АФГ Националь» уже начал работать над реализацией планов: в 2016 году группа ввела овощехранилища общей емкостью 57,2 тыс. т, купила элеватор с причальной стенкой, заложила 200 га яблоневого сада и т. д. Правда, все это было сделано без участия РФПИ и его партнеров. «Сделка с фондом еще не закрыта, поэтому и предусмотренные деньги пока не задействованы в программе развития холдинга», — поясняет Белов. В декабре он говорил, что компания рассчитывает закрыть сделку до конца 2016 года.



Проекты с Таиландом, Китаем и Турцией

В 2015 году РФПИ договорился с тайским конгломератом Charoen Pokphand Foods (CP Foods, входит в Charoen Pokphand Group) о создании совместного фонда, который займется проектами в животноводстве, выращивании креветок и дистрибуции продуктов питания. За два года планировалось вложить $1 млрд.



CP Foods пришла на российский рынок в 2006 году и сейчас занимается свиноводством, производством кормов, импортом мяса. В 2015-м компания купила у голландской Agro Invest Brinky BV крупные птицефабрики «Северную» и «Войсковицы» в Ленинградской области.



Совместный фонд уже инвестировал в комплекс в Ленинградской области, говорит представитель РФПИ. Объем вложений он не уточнил, отметив только, что они превысят $1 млрд с учетом еще одного проекта — строительства в Рязанской области животноводческого комплекса на 80 тыс. дойных коров. Планируется, что предприятие будет управлять 40−60 тыс. га сельхозземель для выращивания кормов, а также построит комбикормовый завод и молокозавод мощностью 400 тыс. т готовой продукции в год. Пока проект находится на этапе подготовительных работ, с региональным правительством обсуждается план развития выбранной площадки, комментирует представитель РФПИ.



РФПИ и CP Foods планировали еще один молочный проект: в 2016 году на Петербургском международном экономическом форуме они должны были подписать соглашение с правительством Московской области о создании молочного комплекса в Подмосковье. Представитель губернатора региона Андрея Воробьева озвучивал тогда «Ведомостям» параметры проекта: содержание до 80 тыс. коров и переработка до 400 тыс. т молока в год. Вложения он предварительно оценивал в $1,1 млрд.



В Московской области сложно найти подходящие по размеру и расположению участки земли, а ее должно быть не менее 160 тыс. га с учетом 80 тыс. животных дойного стада, подсчитал исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Он полагает, что именно это в итоге могло затормозить подписание соглашения. Представители подмосковного Минсельхозпрода и РФПИ не ответили, почему соглашение не было подписано и планируется ли вернуться к этому вопросу позже. Представитель CP Foods заявил, что не владеет информацией о сделках с РФПИ, и отказался от комментариев.



Тем не менее CP Foods по-прежнему заинтересована в партнерстве с РФПИ как минимум из-за того, что фонд может предложить привлекательные условия финансирования, считает Артем Белов. Действительно, фонд вместе с правительством Московской области продолжает рассматривать возможности совместной работы в сельскохозяйственном секторе, заверил представитель РФПИ.



Летом 2015 года РФПИ, Российско-китайский инвестиционный фонд и Народное правительство провинции Хэйлунцзян (КНР) договорились «об укреплении сотрудничества в области сельского хозяйства». Стороны решили сформировать специальный инвестфонд с целевым объемом $2 млрд, пригласив «ведущих международных инвесторов». Правда, по словам представителя РФПИ, их пока ищут. «Мы видим большой интерес китайских партнеров к вложениям в агросектор России», — говорит он.



Кроме того, в сентябре 2016 года глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил в интервью «Известиям», что РФПИ создает инвестиционный фонд на $1 млрд с Турцией. Кроме здравоохранения, туризма и инфраструктурных проектов, планируется, что он займется кредитованием в сельском хозяйстве. Проекты уже рассматриваются, говорил Дмитриев «Ведомостям» в августе 2016-го. Однако, как уточняет представитель РФПИ, фонд еще не создан.



Пока РФПИ удается привлекать только инвесторов из азиатских стран и стран Персидского залива, но они могут дать только деньги, сожалеет исполнительный директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Технологии, компетенции и управленческие решения могли бы привнести западные инвесторы, но пока на них рассчитывать не приходится, констатирует он.



Тем не менее интерес к привлечению финансирования от инвестиционных фондов, в том числе РФПИ, будет расти, полагает Хасанов. Он объясняет это менее определенной, чем в прошедшие годы, ситуацией с государственным субсидированием проектов в АПК. До сих пор агрохолдинги не испытывали большого интереса к деньгам инвестиционных фондов, потому что кредиты субсидировались и эффективная ставка могла составлять 3−5%. Дмитриев тоже оптимистичен: «Сельское хозяйство — один из самых быстрорастущих секторов российской экономики, поэтому мы ожидаем получить доходность уже на горизонте ближайших нескольких лет, продолжая наращивать портфель перспективных проектов».

