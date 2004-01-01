АФК «Система» может провести IPO своего агрохолдинга «Степь» в конце 2017 — начале 2018 года, об это рассказал председатель совета директоров и основной владелец корпорации Владимир Евтушенков в интервью телеканалу «Россия 24». «Считаем, что он [агрохолдинг] развивается быстро. Только по двум компаниям в этом году мы приняли решение об удвоении всех показателей — это «Степь» и фармацевтическая компания. Если мы сумеем достичь того, что мы сами себе пообещали, мы точно пойдем с агрохолдингом на IPO», — сказал он.



Партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров считает IPO «Степи» преждевременным и в нынешней ситуации нецелесообразным. «Агрохолдинг представляет собой относительно небольшую компанию, если сравнивать с лидерами российского агросектора и уже публичными игроками — «Русагро» и «Черкизово», — прокомментировал он «Агроинвестору». — Да, в структуру «Степи» входит крупнейший тепличный комплекс России — «Агрокомбинат Южный». Но остальные активы крайне малы и разнообразны». Кроме того, тот же «Южный» АФК «Система» приобрела только в конце 2015 года, и компании предстояло инвестировать достаточные средства в модернизацию комбината.



«Пока остается непонятным, что должно привлечь инвесторов для участия в IPO «Степи», — говорит Тихомиров. — На рынке большой выбор крупных развитых компаний, лидеров в своих сегментах, которые все еще не вышли на биржу (к примеру, «Мираторг»). И в случае их возможного размещения, инвесторам они будут гораздо интереснее». Также эксперт обращает внимание, что при существующих размерах агрохолдинга «Степь» его капитализация будет недостаточной для обеспечения хорошей ликвидности акций на бирже.



По мнению финансового аналитика группы «Финам» Тимура Нигматуллина, актив будет готов к размещению на бирже не ранее «окна возможностей» весной 2018 года. «Ключевым фактором является потребность в дальнейшем расширении земельного банка для диверсификации по выращиваемым агрокультурам и географическому положению, — считает он. — Кроме этого, важно посмотреть на политику правительства относительно экспортных пошлин на зерно и прочих ограничений — будут ли они вводиться в 2017 году».



В целом же Нигматуллин считает актив привлекательным с точки зрения профильных инвесторов. «Учитывая качество менеджмента материнской компании, я ожидаю высокий спрос при первичном размещении, — прогнозирует он. — За 2016 год объем земельного банка актива фактически удвоился, и ожидается сохранение темпов роста в ближайшее время. Оценить возможную рыночную стоимость на момент размещения не представляется возможным, сейчас активы «Степи» стоят около 8−14 млрд руб.».



В течение двух лет «Система» намерена создать на базе своих сельхозактивов многопрофильный аграрный холдинг, говорил осенью 2016 года Владимир Евтушенков. «Если сохранится такая среда поощрения российского аграрного сектора, как сегодня, если не будет никаких катаклизмов, то через два года это будет одна из лучших компаний, многопрофильный холдинг, работающий практически во всех направлениях аграрного сектора, — уверен он. — Тогда мы продемонстрируем, что сумели за четыре-пять лет создать новое направление, причем с высокой капитализацией и EBITDA».



К 2018 году компания хочет увеличить объем земельного банка минимум до 500 тыс. га, в декабре 2016-го у нее было 313 тыс. га, следует из презентации «Системы» по итогам трех кварталов прошлого года. В 2015 году Евтушенков заявлял «Россия 24», что в ближайшие годы «Система» намерена увеличить сельхозактивы до более чем 1 млн га.



Впервые о возможности размещения акций «Степи» на бирже Евтушенков говорил в октябре прошлого года. «IPO не самоцель, его нужно проводить, когда ты сумел сделать компанию, живущую по законам биржи, наши пока не дозрели, но мы над этим работаем», — отмечал он. IPO позволяет «поставить галочку», что вы создали успешный актив, интересный инвесторам, который может жить самостоятельно жизнью по жестким законам биржи без повседневного контроля. «Наша задача — сделать бизнес самостоятельным и не мешать ему, переключить внимание на другие точки роста», — отметил Евтушенков.



Выручка «Степи» по итогам трех кварталов 2016 года составила 3,5 млрд руб. (2% от консолидированной выручки АФК «Система»). По данным kartoteka.ru, кроме «Южного» и под управлением «Степи» находится еще ряд предприятий: садоводческий актив «Сады Кубани», племзаводы «Ганушский» и «Прогресс» (последний в 2016 году был выкуплен у «Разгуляя»), сельхозкомпании «Ставропольское руно», «Трудовое», «Новопластуновское» и др.

