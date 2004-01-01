В первом квартале 2017 года чистый убыток агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) вырос на 33% до 276 млн руб., следует из опубликованной АФК «Система» отчетности по МСФО. В первом квартале прошлого года чистый убыток составлял 208 млн руб.



Выручка «Степи» в первом квартале увеличилась на 9,8% год к году до 1,2 млрд руб. Компания объясняет позитивную динамику «расширением бизнеса, увеличением объемов реализации продукции и ростом цен на ряд товаров, включая огурцы и сырое молоко, обеспечившие основные продажи», говорится в пресс-релизе «Системы». В то же время «традиционная сезонность результатов в первом квартале в сочетании с ростом затрат и расходов компании в связи с расширением бизнеса привели к сокращению рентабельности по OIBDA до 9,3%", отмечается в сообщении.



«В первом квартале 2017 года наблюдалось укрепление рубля до 56 руб./$1. За счет этого, а также снижения цен вся экспортная выручка просела, а у «Степи» как раз весь ее растениеводческий бизнес находится в регионах, ориентированных на экспорт, поэтому для холдинга укрепление рубля стало существенным фактором, влияющим на его показатели», — сказал «Агроинвестору» гендиректор консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Морев. Он отметил, что первый квартал этого года стал убыточным не только для «Степи», но и для ряда других холдингов, работающих в растениеводческом и масложировом секторах. «Падали цены на зерно, Турция закрывала импорт, снижались цены на подсолнечник и масло», — напомнил он.



Ранее об убытке в первом квартале 2017-го отчиталась «Русагро»: минус показали сельскохозяйственный, масложировой и сахарный сегменты, за исключением производства мяса. В то же время, полагает Морев, показатели одного квартала вряд ли могут критично повлиять на показатели «Степи» в целом. «Однако показанные в первом квартале финансовые результаты еще раз подтверждают, что для проведения IPO этот год не самый лучший. Оптимально было бы выйти на биржу в следующем или в 2019 году», — добавил Морев.



АФК «Система» приобрела агрохолдинг «Степь» во второй половине 2014 года, он объединяет ряд предприятий в сфере растениеводства, молочного животноводства, садоводства и овощеводства. Под управлением «Степи», в частности, находится крупнейший тепличный комплекс России — агрокомбинат «Южный», купленный в конце 2015 года, племзавод «Прогресс» (в 2016 году был выкуплен у «Разгуляя»), а также группа «Сады Кубани», хозяйства «Родина», «Ставропольское руно», «Трудовое» и др. По итогам 2016 года выручка «Степи» увеличилась в четыре раза до 8,36 млрд руб., операционная прибыль составила 2,94 млрд руб., скорректированная OIBDA — 2,86 млрд руб. В прошлом году «Степь» собрала 1,04 млн т зерновых, 45,8 тыс. т томатов и огурцов, заложила 150 га новых интенсивных садов и увеличила дойное стадо на 13% до 3,7 тыс. коров, производство молока прибавило 20%. По итогам первого квартала 2017 года число фуражных коров «Степи» выросло на 24% год к году до почти 4 тыс., сейчас агрохолдинг строит новую демонстрационную молочно-товарную ферму на 1,8 тыс. коров. Частичный пуск в эксплуатацию намечен на конец 2017 года. В 2018 году «Система» планирует провести IPO агрохолдинга «Степь», объединив его с «РЗ Агро».



В отчетности за первый квартал АФК «Система» подтвердила закрытие сделок по приобретению с начала этого года хозяйств с 36 тыс. га, отметив, что сейчас земельный банк составляет около 351 тыс. га. Как сообщалось ранее, в марте-апреле «Степь» стала владельцем 100% долей в агрофирмах «Коломийцевское» в Ростовской области (8 тыс. га) и «Цимлянское» в Ставропольском крае (23 тыс. га). Кроме того, в мае Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство агрохолдинга о покупке двух ставропольских агропредприятий «Ульяновец» и «Заветное». По данным «Коммерсанта», оба хозяйства занимаются растениеводством и овощеводством на участках примерно в 20 тыс. га. По состоянию на апрель 2017 года в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель в России «Степь» (вместе с «РЗ Агро», участие в котором АФК «Система делит с членами семьи Луи Дрейфус) с земельным банком в 350 тыс. га находилась на девятом месте, впервые войдя в топ-10 рейтинга. За минувший год агроактивы АФК «Система» показали максимальный прирост — 208 тыс. га.

