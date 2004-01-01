Агрохолдинг «Степь», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, весной 2017 года приобрел 30 тыс. га в Ставропольском крае и Ростовской области. Как свидетельствуют данные kartoteka.ru, с 21 апреля «Степь» является владельцем 100% долей ООО «Цимлянское» в Ставропольском крае, ранее 90% этой агрофирмы принадлежало агропромышленной компании «Возрождение», 10% — Александру Редькину, владеющему долями и в ряде других предприятий «Возрождения». По данным «Коммерсанта», хозяйство управляет 23 тыс. га.



Кроме того, 24 марта «Степь» стала владельцем 100% ООО «Коломийцевское», земельный банк которого составляет 8 тыс. га в Ростовской области. По данным kartoteka.ru, ранее 75% «Коломийцевского» принадлежало бывшему замгендиректора «Башнефть-юга» и экс-гендиректору «Донского» Леониду Эфросу и 25% — ООО «Арго». C середины февраля 2017 года единоличным владельцем «Коломийцевского» являлась Галина Лакина.



Сумму обеих сделок АФК «Система» не раскрывает, телефоны пресс-службы корпорации вчера вечером и сегодня утром не отвечали. Согласно расчетам аналитического центра «Совэкон», средняя стоимость земли сельхозназначения в Ставрополье в 2016 году составляла около 90 тыс. руб., в долларовом выражении увеличившись за год в 1,7 раза, в Ростовской области — около 70 тыс. руб. (рост в 1,8 раза). Таким образом, приобретение двух хозяйств могло обойтись АФК «Системе» в 2,63 млрд руб.: 2,07 млрд руб. за «Цимлянское» и 560 млн руб. — за «Коломийцевское». По оценке управляющего директора консалтинговой компании BEFL Владислава Новоселова с учетом того что «Степь» покупает земли в наиболее благоприятных для сельского хозяйства районах юга Ростовской области и запада Ставропольского края, цена там может доходить и до 150 тыс. руб. за гектар.



По состоянию на конец декабря 2016 года земельный банк «Системы» составлял 315 тыс. га с учетом RZ Agro (находится под управлением АФК «Система» и членов семьи Луис-Дрейфус), увеличившись за год в 2,3 раза, говорится в отчете холдинговой компании за прошлый год. В результате последних двух приобретений земельные активы выросли до 350 тыс. га, что позволило АФК «Система» подняться на девятое место в рейтинге крупнейших землевладельцев, опубликованном консалтинговой компанией BEFL ранее на этой неделе. По объему сельхозземель «Система» впервые вошла в топ-10 крупнейших землевладельцев, показав максимальный прирост земельных активов среди участников рейтинга (+208 тыс. га за год).



В ближайшем будущем возможности для дальнейшего расширения земельного банка «Степи» в регионах ее присутствия, в том числе в Ростовской области и Ставропольском крае, сохранятся, полагает Новоселов. «Более того, я думаю, что количество предложений в ближайшее время увеличится: доходность в секторе снижается и небольшие и средние хозяйства будут продаваться. Так что основной вопрос будет только в цене», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Агрохолдинг «Степь» был приобретен АФК «Система» во второй половине 2014 года и объединяет ряд предприятий в сфере растениеводства, молочного животноводства, садоводства и овощеводства. Под управлением «Степи», в частности, находится крупнейший тепличный комплекс России — агрокомбинат «Южный», купленный в конце 2015 года, племзавод «Прогресс» (в 2016 году был выкуплен у «Разгуляя»), а также группа «Сады Кубани», хозяйства «Родина», «Ставропольское руно», «Трудовое» и др. В 2016 году выручка «Степи» увеличилась в четыре раза до 8,36 млрд руб. «за счет как сделок M&A, так и органического роста», говорится в отчете АФК «Система». Операционная прибыль агрохолдинга составила 2,94 млрд руб., скорректированная OIBDA — 2,86 млрд руб. В прошлом году «Степь» собрала 1,04 млн т зерновых, 45,8 тыс. т томатов и огурцов, заложила 150 га новых интенсивных садов и увеличила дойное стадо на 13% до 3,7 тыс. коров, производство молока увеличилось на 20%.



Старший вице-президент, руководитель инвестиционного портфеля АФК «Система» Али Узденов в ходе II Всероссийском форуме продовольственной безопасности сообщил, что корпорация приступила к отбору банков для сопровождения первичного размещения акций (IPO) агрохолдинга «Степь», которое может состояться в 2018 году. Корпорация может предложить инвесторам 15−25% акций компании. «Еще не определен пакет, но он будет достаточный. Будем следовать по пути нашего «Детского мира», очень успешное IPO получилось. Пакет может варьироваться от 15% до блокпакета», — цитирует Узденова «Интерфакс». Впервые о возможности размещения акций «Степи» на бирже председатель совета директоров и основной владелец корпорации Владимир Евтушенков сказал в октябре прошлого года. В январе 2017-го он уточнял, что IPO может состояться в конце 2017 — начале 2018 года.

