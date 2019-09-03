Агрохолдинг Владимира Евтушенкова и китайская Mengniu вложат 45 млрд рублей в молочные фермы

На территории Приморского края планируется строительство молочно-товарных ферм совокупной мощностью 500 тыс. т сырого молока в год. Как сообщил «Агроинвестору» представитель Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), соответствующее соглашение будет подписано на Восточном экономическом форуме, который откроется во Владивостоке 4 сентября. Участниками проекта станут структура АФК «Система» Владимира Евтушенкова «Степь х молоко», а также китайские госкомпании Mengniu Dairy Group и Zhongding Dairy Farming. Также сторонами соглашения будут администрации Приморского края, провинции Хэйлунцзян и города Муданьцзян, АНО АПИ, Корпорация развития Дальнего Востока.



По данным kartoteka.ru, ООО «Степь х молоко» зарегистрировано в марте во Владивостоке и входит в агрохолдинг «Степь». В рамках проекта могут быть построены фермы на 500 тыс. голов КРС, в возведение которых вместе с инфраструктурой может быть вложено до 45 млрд руб., уточнил «Коммерсанту» глава АНО АПИ Леонид Петухов. По его словам, для создания кормовой базы агентство сформирует земельный банк в 150 тыс. га, который передадут в аренду «Степь х молоко». Продукцию планируют реализовывать на Дальнем Востоке и экспортировать в Китай на завод Mengniu Dairy Group. В перспективе стороны могут создать СП для управления комплексами, рассказал изданию источник, знакомый с проектом. Сроки реализации проекта АНО АПИ пока не называет. Представитель «Степи» на запрос «Агроинвестора» не ответил.



Потенциал у китайского рынка крайне высок — как с точки зрения поставок молочной продукции, так и сырья, комментирует управляющий партнер компании «Стреда консалтинг» Алексей Груздев. «Китай является крупнейшим импортером молочной продукции в мире. По сырью там дефицит, и объемы импорта страна наращивает довольно быстро, причем в первую очередь по сырьевым позициям, таким как сухое молоко, сухая сыворотка и т. д. Поэтому вряд ли можно сомневаться, что произведенные объемы продукции, какими бы они ни были, будут проданы в Китае. Тем более с таким сильным партнером как Mengniu», — уверен Груздев. По его словам, преимуществом сотрудничества является то, что «Степь» сможет сконцентрироваться исключительно на производстве сырого молока. «Они показали, что хорошо умеют это делать на своих комплексах в Краснодарском крае. При этом «Степь» будет избавлена от каких-либо рисков с точки зрения сбыта этого молока: Mengniu все заберет и переработает», — сказал Груздев.



В то же время при реализации подобного проекта есть и риски, обращает внимание эксперт. «Прежде всего они связаны с поиском персонала — сотрудников для такого крупного проекта на Дальнем Востоке найти будет непросто», — пояснил Груздев. Также он видит риски в вопросе структурирования совместного предприятия. «КНР обычно рассматривает партнеров в первую очередь в качестве поставщиков сырья. Как только появится альтернатива, возникнут риски выхода китайской компании из проекта», — предупредил Груздев. Также, если молоко будет возиться на переработку в Китай, то будет играть роль расстояние до перерабатывающих мощностей, а также вопросы логистики.



Как сообщил представитель АНО АПИ, на днях первая в истории машина с молоком прошла через пограничный переход в Приморском крае. Как пояснил замгендиректора АНО АПИ Александр Коньков, к пограничному переходу Полтавка-Дунин грузовик доставил 5 т цельного молока, произведенного в Приморье и обработанного на перерабатывающих мощностях в Хабаровском крае. Ранее в Китай поставлялось только мороженое молоко.



Агрохолдинг «Степь», входящий в АФК «Система», занимается молочным животноводством с конца 2015 года, когда он купил хозяйство «Родина» на Кубани. Сейчас в регионе у холдинга пять ферм, на конец второго квартала 2019 года совокупное поголовье фуражных коров превысило 5 тыс. животных, говорится в отчетности АФК «Система». В 2018-м валовой надой агрохолдинга составил 46,5 тыс. т, к 2023 году холдинг планировал увеличить производство молока до 120 тыс. т.



Два года назад на Восточном экономическом форуме соглашение о реализации в Приморье инвестпроекта по строительству молочных комплексов подписывала группа «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича. Как сообщало Минвостокразвития, предполагалось, что поголовье комплексов составит до 40 тыс. животных, объем инвестиций — более 30 млрд руб. Позднее информации о начале реализации этого проекта не появлялось. Между тем, как говорится в годовом отчете «Русагро», ориентация на экспорт должна стать стимулом развития отечественной молочной отрасли. «До 2025 года молочный экспорт может вырасти с $0,3 млрд до $1 млрд, а ключевыми импортерами российской продукции станут Китай и страны Юго-Восточной Азии», — сказано в отчете. К приоритетным товарам для России «Русагро» относит цельномолочную продукцию, в том числе кисломолочную, мороженое, сыры и сырные продукты, а также сухое и сгущенное молоко.

