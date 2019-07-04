Агрохолдинг Владимира Евтушенкова займется производством сыра

Агрохолдинг «Степь», входящий в АФК «Система» Владимира Евтушенкова приобрел молочный завод «Орловский» в Ростовской области. Компания планирует начать экспериментальное производство экологически чистых молочных продуктов, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя «Степи». По его словам, компания не будет менять специализацию предприятия и продолжит выпускать сыры, масло и кисломолочную продукцию как из своего молока так и из закупаемого у других участников рынка. В перспективе компания планирует расширение производства и создание вертикально-интегрированного предприятия в молочном секторе. Идет ли речь о производстве органической продукции представитель холдинга «Агроинвестору» не уточнил, равно как и плановые объемы выпуска, сроки появления продукции на прилавках и географию продаж.



«Орловский» - первый молокоперерабатывающий актив «Степи», которая начала заниматься молочным животноводством в конце 2015 года, когда купила хозяйство «Родина» в Краснодарском крае. Сейчас в регионе у холдинга пять ферм с общим стадом более 4,8 тыс. коров, валовой надой в прошлом году составил 46,5 тыс. т — на 18% больше, чем в 2017-м, говорится в годовом отчете «Системы». Также компания возводит два комплекса — на Кубани и в Ростовской области на 3 тыс. и 3,1 тыс. голов КРС. К 2023 году холдинг планирует увеличить производство молока до 120 тыс. т.



По данным kartoteka.ru, молочный завод «Орловский» зарегистрирован в 2001 году, это малое предприятие с уставным капиталом около 2 тыс. руб. Выручка завода за 2017 год составила 138,6 млн руб., прибыль — около 1,2 млн руб. По информации администрации Орловского сельского поселения, где находится завод, в 2017 году на нем работало 53 человека, экономическое состояние оценивалось как стабильное. Телефоны предприятия днем 4 июля не отвечали.



По мнению управляющего партнера компании «Стреда консалтинг» Алексея Груздева, «Степь» приобрела завод «на вырост» с учетом планов увеличения производства молока до 120 тыс. т. Такой объем позволит агрохолдингу попасть в десятку крупнейших игроков в сырье, а развитие собственной переработки так или иначе входит в стратегию большинства лидеров рынка. «Это понятная логика — идти вверх по цепочке добавленной стоимости в надежде, что вырастет доходность и нивелируются риски сбыта и волатильности цен на сырье», — поясняет эксперт.



Учитывая планы холдинга «Степь» по увеличению производства сырого молока, создание собственного блока переработки вполне оправданно — диверсификация ассортимента молочной продукции позитивно скажется на рентабельности и устойчивости молочного направления бизнеса, соглашается старший консультант практики АПК компании «НЭО Центр» Ксения Безшлях. При этом она обращает внимание, что для переработки крайне важно качество сырья, а имея в своем активе достаточно земель для организации кормовой базы, агрохолдинг может обеспечить контроль качества молока на всех этапах производства продукции.



Организация собственной переработки — в высшей степени логичный шаг для «Степи»: у холдинга географически достаточно сконцентрированное производство сырого молока немаленького объема, и в ближайшие годы надои будут расти в связи с запуском новых площадок, прокомментировал «Агроинвестору» менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков компании EY Максим Никиточкин. Однако он не исключает, что новому владельцу придется перестраивать все бизнес-процессы «Орловского», скорее всего, модернизировать оборудование. «Но это технические вопросы, основная сложность — коммерческая деятельность, — добавляет он. — Уровень конкуренции на рынке молочной продукции велик. Большинство игроков выходят на свои региональные рынки молочной продукции, и перейти на федеральный уровень — достаточно сложная задача: молочные полки в сетях уже и так очень широки и расширять их дальше сети вряд ли будут. А для замещения уже стоящих на полке конкурентов нужно обладать очень большими производственными мощностями и запасом рентабельности для конкуренции с демпингующими белорусскими компаниями».



При этом Никиточкин считает, что ставка на производство сыра и масла оправдана: за первые четыре месяца этого года импорт сливочного масла увеличился почти в два раза к аналогичному показателю 2018-го и составил почти $200 млн, ввоз сыра вырос на 15% до $338 млн. «Таким образом, есть хорошая возможность импортозамещения», — отмечает эксперт.



Если «Степь» сконцентрируется только на сырах, то из 120 тыс. т молока сможет производить более 12 тыс. т сыров в год — сегодня это масштаб предприятия из топ-15, оценивает Груздев. Однако, во-первых, важно сделать качественный продукт, и здесь возникают риски с точки зрения технологий и персонала, во-вторых, могут быть проблемы с выходом на рынок. «Большинство новых молочных заводов, строительство или расширение которых анонсировалось в последнее время, планируют ориентироваться именно на сыры, — напоминает он. — Если брать твердые сыры, то с учетом планов других инвесторов и поставок из Белоруссии, к 2022 году рынок будет достаточно плотным, и выйти на него новому игроку будет уже непросто. Если говорить о мягких сырах — итальянская группа, фета, творожные — то в этом сегменте уже сейчас достаточно высокий уровень консолидации, топ-5 производителей контролируют около 70% рынка, при этом также возводятся новые мощности. Остается рынок дорогих элитных сыров, но он небольшой по объемам и тоже не пустой». Поэтому компании нужно серьезно подумать над ассортиментом и скорее всего в перспективе он еще претерпит изменения. С другой стороны, у компании еще есть время сориентироваться на рынке — посмотреть тренды в потреблении, с чем и насколько успешно выходят на рынок конкуренты, и при необходимости сделать маневр по линейке выпускаемой продукции, советует Груздев. «В любом случае, главное это маркетинг и продажи — у «Степи» есть опыт дистрибуции и работы с розницей в овощах, яблоках и бакалее, поэтому все будет зависеть от того, насколько успешно она сможет его использовать и для молочной продукции», — добавляет он.



Крупнейший производитель сырого молока в России, «ЭкоНива» Штефана Дюрра в среднесрочной перспективе планирует самостоятельно перерабатывать все свое молоко и активно инвестирует в строительство перерабатывающих мощностей. В том числе компания планирует выпускать сыры. Группа «Русагро» в прошлом году реализовала свои первые 1,6 тыс. т сыра и сырных продуктов, произведенных на арендованном заводе «Алев». В 2019-м она планирует выкупить предприятие, а в перспективе хочет войти в тройку ведущих производителей сыра. Также переработку молока развивает «Мираторг», крупнейший в стране производитель свинины и говядины. Крупные проекты в переработке реализуют и другие участники рынка. Никиточкин связывает тренд роста интереса инвесторов к молочному сектору с хорошим уровнем господдержки, а также существенной возможностью импортозамещения и конкурентоспособностью новых проектов. «В стране много старых хозяйств с низкими надоями и высокой себестоимостью, а собственная переработка молока — это возможность получить дополнительную рентабельность при наличии своей сырьевой базы», — уточняет он. Интерес крупных холдингов к молочному сектору может объясняться как наличием дефицита на рынке сырого молока, так и заманчивыми перспективами экспансии на открывающиеся зарубежные рынки, в частности, емкий рынок Китая, добавляет Ксения Безшлях.





