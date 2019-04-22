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Компании
Агрохолдинг Владимира Евтушенкова увеличил земельный банк
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
22 апреля 2019
«Степь» стала владельцем 11 тысяч гектаров на Ставрополье
По итогам 2018 года земельный банк «Степи» превысил 400 тысяч гектаров
Фото: Pixabay

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) приобрел агрохозяйство «Бешпагир» в Ставропольском крае. По данным kartoteka.ru, агрохолдинг стал владельцем ООО «Бешпагир» 19 апреля. Представитель «Степи» на запрос «Агроинвестора» не ответил.

Основной вид деятельности «Бешпагир» - выращивание зерновых агрокультур. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию села Бешпагир, земельный банк хозяйства составляет 11 тыс. га, из которых 8 тыс. га — пашня, остальное — пастбища. Компания была зарегистрирована в 2004 году, с 2017-го «Бешпагир» находился в стадии банкротства. «В настоящее время идет процедура восстановления. Новый инвестор — агрохолдинг «Степь» погасил кредиторскую задолженность предприятия, которая превышала 400 млн руб.», — рассказал представитель сельской администрации.

Как сообщается в картотеке арбитражных дел, с заявлением о признании «Бешпагира» банкротом обратилось ставропольское ООО «Агромаркет». Основанием для обращения в суд стало наличие задолженности в 100 млн руб. по договору поставки сельхозпродукции. В мае 2017-го в отношении «Бешпагира» была введена процедура наблюдения, а в декабре компания была признана банкротом «ввиду плохого урожая 2017 года и отсутствия инвесторов». «Земли сельскохозяйственного назначения должником не используются в соответствии с планом севооборота, осенние полевые работы не произведены», — говорилось в определении суда. На тот момент объем требований кредиторов составлял 298 млн руб. К настоящему времени, как отмечается в материалах дела, требования кредиторов удовлетворены в полном объеме, производство по делу прекращено.

Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов оценивает 1 га обрабатываемой земли в Ставропольском крае в 80-120 тыс. руб. Таким образом, только 8 тыс. га пашни могли обойтись «Степи» в 640-960 млн руб. Сезон-2017/18 был относительно плохим для аграриев, и на этом фоне цены на землю снизились, отмечает Сизов. «Но к концу 2018-го на фоне уменьшения урожая и как следствие — значительного повышения цен на сельхозпродукцию экономика заметно улучшилась, что привело к восстановлению цен на рынке. И сейчас они растут», — сказал Сизов.

Земельный банк «Степи» по итогам 2018 года увеличился до 401 тыс. га против 380 тыс. га на конец 2017-го (с учетом RZ Agro), говорится в презентации АФК «Система» за прошлый год. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Карачаево-Черкесии. Средняя экспортная цена реализации пшеницы агрохолдинга увеличилась более чем на 15% год к году, что «в совокупности с высокой долей зерна высокого качества и ростом объема экспорта позволило компенсировать снижение валового сбора, вызванное засухой в зернопроизводящих регионах России», указано в презентации.

«Степь» развивает бизнес по пяти ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, садоводство и овощеводство, а также агротрейдинг. В прошлом году агрохолдинг экспортировал более 1,1 млн т зерна, что позволило ему войти в топ-6 экспортеров зерна в России по итогам первой половины зернового сезона. Выручка «Степи» по итогам 2018-го составила 24,1 млрд руб. против 10,2 млрд руб. годом ранее.

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