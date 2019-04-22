Агрохолдинг Владимира Евтушенкова увеличил земельный банк

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) приобрел агрохозяйство «Бешпагир» в Ставропольском крае. По данным kartoteka.ru, агрохолдинг стал владельцем ООО «Бешпагир» 19 апреля. Представитель «Степи» на запрос «Агроинвестора» не ответил.



Основной вид деятельности «Бешпагир» - выращивание зерновых агрокультур. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию села Бешпагир, земельный банк хозяйства составляет 11 тыс. га, из которых 8 тыс. га — пашня, остальное — пастбища. Компания была зарегистрирована в 2004 году, с 2017-го «Бешпагир» находился в стадии банкротства. «В настоящее время идет процедура восстановления. Новый инвестор — агрохолдинг «Степь» погасил кредиторскую задолженность предприятия, которая превышала 400 млн руб.», — рассказал представитель сельской администрации.



Как сообщается в картотеке арбитражных дел, с заявлением о признании «Бешпагира» банкротом обратилось ставропольское ООО «Агромаркет». Основанием для обращения в суд стало наличие задолженности в 100 млн руб. по договору поставки сельхозпродукции. В мае 2017-го в отношении «Бешпагира» была введена процедура наблюдения, а в декабре компания была признана банкротом «ввиду плохого урожая 2017 года и отсутствия инвесторов». «Земли сельскохозяйственного назначения должником не используются в соответствии с планом севооборота, осенние полевые работы не произведены», — говорилось в определении суда. На тот момент объем требований кредиторов составлял 298 млн руб. К настоящему времени, как отмечается в материалах дела, требования кредиторов удовлетворены в полном объеме, производство по делу прекращено.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов оценивает 1 га обрабатываемой земли в Ставропольском крае в 80-120 тыс. руб. Таким образом, только 8 тыс. га пашни могли обойтись «Степи» в 640-960 млн руб. Сезон-2017/18 был относительно плохим для аграриев, и на этом фоне цены на землю снизились, отмечает Сизов. «Но к концу 2018-го на фоне уменьшения урожая и как следствие — значительного повышения цен на сельхозпродукцию экономика заметно улучшилась, что привело к восстановлению цен на рынке. И сейчас они растут», — сказал Сизов.



Земельный банк «Степи» по итогам 2018 года увеличился до 401 тыс. га против 380 тыс. га на конец 2017-го (с учетом RZ Agro), говорится в презентации АФК «Система» за прошлый год. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Карачаево-Черкесии. Средняя экспортная цена реализации пшеницы агрохолдинга увеличилась более чем на 15% год к году, что «в совокупности с высокой долей зерна высокого качества и ростом объема экспорта позволило компенсировать снижение валового сбора, вызванное засухой в зернопроизводящих регионах России», указано в презентации.



«Степь» развивает бизнес по пяти ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, садоводство и овощеводство, а также агротрейдинг. В прошлом году агрохолдинг экспортировал более 1,1 млн т зерна, что позволило ему войти в топ-6 экспортеров зерна в России по итогам первой половины зернового сезона. Выручка «Степи» по итогам 2018-го составила 24,1 млрд руб. против 10,2 млрд руб. годом ранее.

