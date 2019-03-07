АФК «Система» снизила долю в агрохолдинге «Степь»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова снизила долю участия в агрохолдинге «Степь» почти на 6%. Как следует из сообщения компании, опубликованного 6 марта, если ранее в собственности корпорации находилось 90,5% акций, то сейчас — 84,63%.



«Снижение доли АФК «Система» произошло в рамках программы соинвестирования, которая нацелена на участие менеджмента группы в капитале корпорации и ее активов», — сказал «Агроинвестору» представитель «Системы».



АФК «Система» купила агрохолдинг «Степь» во второй половине 2014 года, стратегической целью компании является вхождение в пятерку крупнейших игроков в российском сельском хозяйстве. К концу 2018 года земельный банк холдинга составлял 401 тыс. га (с учетом RZ Agro, совместно контролируемом АФК «Система» и членами семьи Луи-Дрейфус), активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области и Карачаево-Черкесии. Согласно сообщению агрохолдинга, в 2018 году его консолидированная выручка выросла в 2,3 раза до 24 млрд руб. против 10,2 млрд руб. годом ранее.



«Степь» развивает бизнес по пяти ключевым направлениям: растениеводство (валовой сбор около 1,5 млн т в год, в том числе 0,7 млн т пшеницы), молочное животноводство (3,4 тыс. фуражных коров), садоводство (745 га садов интенсивного типа) и овощеводство (132 га теплиц). Также компания занимается трейдингом сельхозпродукции: по данным аналитического центра «Русагротранса», в первой половине сезона «Степь» занимала восьмое место среди экспортеров зерна. В ноябре стало известно, что «Степь» выкупила активы ростовской группы «Ростзернотранс», в том числе портовый зерновой терминал на реке Дон, а также приобрела крупнейшего в России сахарного трейдера — ростовскую компанию «Инвестпром-опт».



В середине февраля на форуме в Сочи «Степь» подписала соглашение с Ростовской областью о строительстве зернового терминала мощностью перевалки более 2 млн т. Как сообщала пресс-служба губернатора региона, объем инвестиций составит 1,1 млрд руб. Как пояснял гендиректор «Степи» Андрей Недужко, в рамках стратегии развития компании планируется создание собственного портового терминала с возможностью перевалки как традиционных зерновых, так и нишевых агрокультур, что позволит создать интегрированную цепочку от «поля» до «борта судна» и укрепить экспортный потенциал юга России.



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