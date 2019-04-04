Агрохолдинг Владимира Евтушенкова вошел в топ-6 экспортеров зерна

Выручка агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) в 2018 году увеличилась в 2,4 раза до 24,1 млрд руб. против 10,2 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в пресс-релизе АФК «Система» по итогам четвертого квартала прошлого года. «Положительная динамика была обеспечена ростом в сегменте «растениеводство», интенсивным развитием агротрейдинга, а также увеличением объема производства в сегменте «молочное животноводство» и началом работы в сахарном и бакалейном трейдинге», — отмечается в сообщении. Операционная прибыль выросла на 23% до 3,3 млрд руб.



Объем экспорта зерна в 2018 году превысил 1,1 млн т, увеличившись в четыре раза к 2017-му. Это позволило агрохолдингу войти в топ-6 экспортеров зерна из России по итогам первой половины текущего зернового сезона, указано в сообщении. За первые семь месяцев сезона-2018/19 (июль-январь) «Степь» вывезла за рубеж 962 тыс. т зерна, сказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. В прошлом сезоне за аналогичный период было отгружено лишь 235 тыс. т. По итогам прошлого сезона «Степь» занимала 19-е место среди крупнейших экспортеров зерна.



В перспективе объемы поставок могут продолжить увеличиваться. В ноябре холдинг выкупил активы ростовской группы «Ростзернотранс», в числе приобретенных активов — портовый зерновой терминал, ставший первым для «Степи». А в феврале 2019-го холдинг подписал соглашение с Ростовской областью о строительстве зернового терминала в порту Азов мощностью перевалки более 2 млн т. Совокупный объем инвестиций в реализацию проекта составит около 1,1 млрд руб.



Земельный банк агрохолдинга «Степь» по итогам 2018 года вырос до 401 тыс. га против 380 тыс. га на конец 2017-го. Как говорится в сообщении, расширение произошло благодаря приобретению новых активов в Ростовской области. Валовой сбор сельхозкультур (вместе с RZ Agro, совместно контролируемом АФК «Система» и членами семьи Луи-Дрейфус) в 2018-м снизился на 15% до 1,2 млн т. На результатах сказалась засуха в зернопроизводящих регионах России, которая привела к незначительному уменьшению валового сбора пшеницы, объясняет компания. «При этом средняя экспортная цена реализации пшеницы агрохолдинга «Степь» в 2018-м увеличилась более чем на 15% год к году, что в совокупности с высокой долей зерна высокого качества и ростом объема экспорта позволило компенсировать снижение валового сбора», — отмечает компания.



Валовой надой молока в хозяйствах холдинга в прошлом году увеличился на 18% до 46,5 тыс. т, фуражное поголовье на конец 2018-го составило 4,8 тыс. коров. Урожай овощей продемонстрировал рост на 2,7% до 46,3 тыс. т. В декабре «Степь» вывела на рынок собственный розничный бренд, который объединит продукцию, реализуемую компанией в сегменте «фреш». «Под единым брендом будут продаваться овощи, фрукты, а также более десяти видов круп и сахарный песок от ТД «Инвестпром-опт», приобретенного агрохолдингом в ноябре 2018 года», — сообщила компания.



АФК «Система» приобрела агрохолдинг «Степь» во второй половине 2014 года, стратегической целью компании является вхождение в пятерку крупнейших игроков в российском сельском хозяйстве. К концу 2018 года земельный банк холдинга составлял 401 тыс. га (с учетом RZ Agro), активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области и Карачаево-Черкесии. В начале марта АФК «Система» снизила долю участия в агрохолдинге с 90,5% до 84,63% «в рамках программы соинвестирования, нацеленной на участие менеджмента в капитале корпорации». Позднее агрохолдинг выкупил у члена совета директоров «Степи» Константина Аверина пакет в 8,75% акций, благодаря чему доля увеличилась до 92,75%.

