Агрохолдинг Владимира Евтушенкова купил очередное сельхозпредприятие

Агрохолдинг «Степь», входящий в АФК «Система» купил 99,9% зернопроизводителя ООО «Высоцкое» в Ставропольском крае, следует из данных kartoteka.ru . Изменения в состав бенефициаров были внесены 13 мая. Представитель «Степи» подтвердил «Агроинвестору» факт сделки.



Уставной капитал приобретенного актива — 12,3 млн руб. Основной вид деятельности — выращивание зерновых агрокультур. Также компания занимается возделыванием зернобобовых, масличных, винограда, разведением овец, свиней, сельскохозяйственной птицы. Компания была зарегистрирована в 2004 году. В 2018-м (последние данные, размещенные в открытом доступе) выручка компании составила 118 млн руб., чистая прибыль — 317 тыс. руб.



До перехода в собственность «Степи» 99,9% «Высоцкого» принадлежало ставропольскому ООО АПК «Возрождение», основной вид деятельности которого — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Также компания занимается выращиванием различных агрокультур, производством молока, оптовой торговлей животными.



Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов говорит, что в агросекторе наблюдается рост числа сделок по приобретению сельхозземель. Это связано с тем, что многие успешные игроки отрасли думают о расширении своих активов. «И кто-то идет по пути экстенсивного роста, приобретая соседние предприятия или создания новые кластеры», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Также сейчас повышается внимание к агросектору со стороны непрофильных игроков. По мнению Новоселова, это может быть связано с тем, что сельское хозяйство на фоне пандемии COVID-19 выглядит если не выигравшим, то точно наименее пострадавшим, если сравнивать с другими отраслями экономики. Логично, что представителей других секторов привлекает сельское хозяйство, и такая картина наблюдается не в первый раз за последние 10-15 лет. «В бизнесе есть рублевая ликвидность. Соответственно, владельцы рублевых активов смотрят на аграрный сектор как на объект покупки. Это событие буквально последних нескольких месяцев», — добавляет Новоселов.



Покупка «Степью» «Высоцкого» — стандартное явление, которое, скорее всего, с пандемией не связано, считает он. «Кто-то продает и хочет зафиксировать прибыль. Владельцы просто приняли такое решение», — говорит Новоселов. Но всегда есть компании, которые плохо справляются с управлением и принимают решения о продаже своих активов. «Это может произойти из-за того, что иссяк ресурс для создания нормально управляемого бизнеса, а где-то это происходит под давлением кредиторов», — объясняет Новоселов.



Уже сейчас банки становятся более осторожны в принятии на себя рисков по финансированию компаний, которые в нынешних условиях не столь устойчивы. «И те, кто не сможет показать какие-то хорошие результаты, столкнутся с проблемами привлечения финансирования, в том числе и кредитов. Так что владельцы такие предприятий понимают, что единственный выход — выставить свой актив на продажу», — заключает Новоселов.



В марте «Степь» купила сельхозпредприятие «Родная земля» и арендовала земли у компании «Зерно Дон» в Ростовской области. Благодаря сделкам площадь земель в обороте «Степи» достигла 527 тыс. га. У «Родной земли» — 30,3 тыс. га, «Зерно Дон» контролирует 80,5 тыс. га. Сейчас земельный банк «Степи» составляет 532 тыс. га. В конце прошлого года также сообщалось, что «Степь» планирует увеличить свой земельный банк до 600 тыс. га в экспортно-ориентированных регионах.



Гендиректор «Степи» Андрей Недужко рассказывал «Ведомостям», что сделки с «Родной землей» и «Зерно Дон» вписываются в эту стратегию, к тому же хозяйства удачно расположены по отношению к портам Азовского моря: на расстоянии не более 200 км. «У «Степи» рядом есть свои земли, так что это для них рациональное вложение, — говорил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. — Задача агрохолдинга — не переплачивать за землю, не приобретать все подряд, а взять активы именно в хороших и перспективных регионах».



«Степь» — один из крупнейших российских агрохолдингов, вошел в состав АФК «Система» Владимира Евтушенкова в 2014 году. Компания занимается растениеводством, садоводством, владеет молочными фермами, тепличным комбинатом, занимается оптовой торговлей сахаром и бакалеей. Также в числе сельскохозяйственных активов «Системы» доля в совместном предприятии RZ Agro (им корпорация владеет на паритетных началах с членами семьи Луи-Дрейфус). По данным BEFL на май прошлого года, «Степь» и RZ Agro суммарно занимали 9-е место в списке крупнейших латифундистов России. В июне прошлого года АФК «Система» заняла второе место в рейтинге Forbes самых дорогих землевладений России, которые используются для ведения агробизнеса. На тот момент 412 тыс. га компании были оценены в 45,6 млрд руб.

