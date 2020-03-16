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Компании
Агрохолдинг Владимира Евтушенкова на четверть увеличил земельный банк
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
16 марта 2020
Площадь земель под контролем агрохолдинга «Степь» выросла на 111 тысяч гектаров
Компания приобрела 30,3 тысячи гектаров и арендовала 80,5 тысячи гектаров в Ростовской области
Фото: Е. Разумный

Агрохолдинг «Степь», входящий в АФК «Система», в марте приобрел сельхозпредприятие «Родная земля» и арендовал земли у компании «Зерно Дон» в Ростовской области, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Степи» Андрея Недужко. Подробности сделок он не раскрыл. Информация о сделке с «Родной землей» уже отражена в ЕГРЮЛ, сделку с «Зерно Дон» изданию подтвердил представитель основного кредитора хозяйства — банка «Траст».

Благодаря сделкам площадь земель в обороте «Степи» достигла 527 тыс. га. У «Родной земли» - 30,3 тыс. га, «Зерно Дон» контролирует 80,5 тыс. га. Стоимость гектара сельскохозяйственных земель на юге России варьируется от 80 тыс. руб. до 140 тыс. руб., следовательно, активы «Русской земли» могли обойтись «Степи» в 2,4-4,2 млрд руб., «Зерно Дон» - в 6,4-11,2 млрд руб., рассказал «Ведомостям» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов говорит, что цены на землю в Ростовской области очень разные. «На юге они могут достигать 150 тыс. руб за га и больше, а на севере и востоке около 40-50 тыс. руб за га», — рассказал он «Агроинвестору». По словам Недужко, больше половины новых площадей занято пшеницей, остальное — масличными (подсолнечник и другое) и бобовыми (горох, нут и другое) агрокультурами, которые будут поставляться на внешний и внутренний рынки.

Сельхозпредприятие «Родная земля» ранее принадлежало компании «Краснодарзернопродукт-экспо», следует из базы kartoteka.ru. Согласно ЕГРЮЛ, 100% акций перешли к «Степи» 13 марта. Выручка хозяйства в 2018 году превысила 1 млрд руб., чистая прибыль составила 20,9 млн руб. «Зерно Дон», по данным kartoteka.ru, находится в стадии ликвидации, предприятие входило в компанию «Велес». Оно задолжало кредиторам более 9 млрд руб., следует из картотеки Арбитражного суда Ростовской области. В дальнейшем активы компании будут выставлены на торги, принять участие смогут все интересанты, рассказал «Ведомостям» представитель «Траста». «Степь» будет в них участвовать, говорит Недужко.

Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов говорит, что агрохолдинги уже давно так сильно не увеличивали земельный банк, одновременный переход в одни руки 111 тыс. га можно считать крупнейшим за последний год. По мнению Недужко, увеличенный земельный банк позволит «Системе» попасть в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России. Новоселов подтвердил, что «Система» с 527 тыс. га в управлении — кандидат в топ-5. В прошлом рейтинге BEFL пятое место занимала «ЭкоНива» с 504 тыс. га, четвертым был «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева с 649 тыс. га. Правда, «ЭкоНива» за год тоже расширила земельный банк — на конец января у нее было свыше 599 тыс. га, говорится на сайте холдинга.

В конце прошлого года «Агроинвестор» сообщал, что «Степь» планирует увеличить свой земельный банк до 600 тыс. га в экспортно-ориентированных регионах. По словам Недужко, сделки с «Родной землей» и «Зерно Дон» вписываются в эту стратегию, к тому же хозяйства удачно расположены по отношению к портам Азовского моря: на расстоянии не более 200 км. «У «Степи» рядом есть свои земли, так что это для них рациональное вложение, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. — Задача агрохолдинга — не переплачивать за землю, не приобретать все подряд, а взять активы именно в хороших и перспективных регионах».

Растениеводство на юге России стабильно демонстрирует высокую рентабельность по EBITDA — 30-50%, говорит Недужко. Из анализа Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка следует, что рентабельность растениеводства по EBITDA выросла на 6% и достигла 29% в году, завершившемся 31 октября 2019 году. У «Русагро» рентабельность растениеводческого бизнеса по скорректированному показателю EBITDA в прошлом году составила 24%.

Новоселов говорит, что крупных сделок, аналогичных тем, которые заключила «Степь», нет. «Сейчас есть локальные сделки, они достаточно активно происходят во всех регионах», — уточнил он. При этом эксперт не исключает, что в свете последних событий (падение цен на нефть, курса рубля к доллару) не исключено, что в ближайшее время могут состояться и крупные сделки. «Из-за сложностей с привлечением новых кредитов, обслуживанием долга, могут меняться владельцы компаний», — допустил он. 

«Степь» - один из крупнейших российских агрохолдингов, вошел в состав «Системы» Владимира Евтушенкова в 2014 году. Компания занимается растениеводством, садоводством, владеет молочными фермами, тепличным комбинатом, занимается оптовой торговлей сахаром и бакалеей. За девять месяцев 2019 года выручка «Степи» составила 21,4 млрд руб., чистая прибыль — 700 млн руб. В числе сельскохозяйственных активов «Системы» - также доля в совместном предприятии RZ Agro (им корпорация владеет на паритетных началах с членами семьи Луи-Дрейфус). По данным BEFL на май прошлого года, «Степь» и RZ Agro суммарно занимали 9-е место в списке крупнейших латифундистов России. В июне прошлого года АФК «Система» заняла второе место в рейтинге Forbes самых дорогих землевладений России, которые используются для ведения агробизнеса. На тот момент 412 тыс. га компании были оценены в 45,6 млрд руб.


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