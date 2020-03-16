Агрохолдинг Владимира Евтушенкова на четверть увеличил земельный банк

Агрохолдинг «Степь», входящий в АФК «Система», в марте приобрел сельхозпредприятие «Родная земля» и арендовал земли у компании «Зерно Дон» в Ростовской области, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Степи» Андрея Недужко. Подробности сделок он не раскрыл. Информация о сделке с «Родной землей» уже отражена в ЕГРЮЛ, сделку с «Зерно Дон» изданию подтвердил представитель основного кредитора хозяйства — банка «Траст».



Благодаря сделкам площадь земель в обороте «Степи» достигла 527 тыс. га. У «Родной земли» - 30,3 тыс. га, «Зерно Дон» контролирует 80,5 тыс. га. Стоимость гектара сельскохозяйственных земель на юге России варьируется от 80 тыс. руб. до 140 тыс. руб., следовательно, активы «Русской земли» могли обойтись «Степи» в 2,4-4,2 млрд руб., «Зерно Дон» - в 6,4-11,2 млрд руб., рассказал «Ведомостям» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов говорит, что цены на землю в Ростовской области очень разные. «На юге они могут достигать 150 тыс. руб за га и больше, а на севере и востоке около 40-50 тыс. руб за га», — рассказал он «Агроинвестору». По словам Недужко, больше половины новых площадей занято пшеницей, остальное — масличными (подсолнечник и другое) и бобовыми (горох, нут и другое) агрокультурами, которые будут поставляться на внешний и внутренний рынки.



Сельхозпредприятие «Родная земля» ранее принадлежало компании «Краснодарзернопродукт-экспо», следует из базы kartoteka.ru . Согласно ЕГРЮЛ, 100% акций перешли к «Степи» 13 марта. Выручка хозяйства в 2018 году превысила 1 млрд руб., чистая прибыль составила 20,9 млн руб. «Зерно Дон», по данным kartoteka.ru , находится в стадии ликвидации, предприятие входило в компанию «Велес». Оно задолжало кредиторам более 9 млрд руб., следует из картотеки Арбитражного суда Ростовской области. В дальнейшем активы компании будут выставлены на торги, принять участие смогут все интересанты, рассказал «Ведомостям» представитель «Траста». «Степь» будет в них участвовать, говорит Недужко.



Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов говорит, что агрохолдинги уже давно так сильно не увеличивали земельный банк, одновременный переход в одни руки 111 тыс. га можно считать крупнейшим за последний год. По мнению Недужко, увеличенный земельный банк позволит «Системе» попасть в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России. Новоселов подтвердил, что «Система» с 527 тыс. га в управлении — кандидат в топ-5. В прошлом рейтинге BEFL пятое место занимала «ЭкоНива» с 504 тыс. га, четвертым был «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева с 649 тыс. га. Правда, «ЭкоНива» за год тоже расширила земельный банк — на конец января у нее было свыше 599 тыс. га, говорится на сайте холдинга.



В конце прошлого года «Агроинвестор» сообщал, что «Степь» планирует увеличить свой земельный банк до 600 тыс. га в экспортно-ориентированных регионах. По словам Недужко, сделки с «Родной землей» и «Зерно Дон» вписываются в эту стратегию, к тому же хозяйства удачно расположены по отношению к портам Азовского моря: на расстоянии не более 200 км. «У «Степи» рядом есть свои земли, так что это для них рациональное вложение, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. — Задача агрохолдинга — не переплачивать за землю, не приобретать все подряд, а взять активы именно в хороших и перспективных регионах».



Растениеводство на юге России стабильно демонстрирует высокую рентабельность по EBITDA — 30-50%, говорит Недужко. Из анализа Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка следует, что рентабельность растениеводства по EBITDA выросла на 6% и достигла 29% в году, завершившемся 31 октября 2019 году. У «Русагро» рентабельность растениеводческого бизнеса по скорректированному показателю EBITDA в прошлом году составила 24%.



Новоселов говорит, что крупных сделок, аналогичных тем, которые заключила «Степь», нет. «Сейчас есть локальные сделки, они достаточно активно происходят во всех регионах», — уточнил он. При этом эксперт не исключает, что в свете последних событий (падение цен на нефть, курса рубля к доллару) не исключено, что в ближайшее время могут состояться и крупные сделки. «Из-за сложностей с привлечением новых кредитов, обслуживанием долга, могут меняться владельцы компаний», — допустил он.



«Степь» - один из крупнейших российских агрохолдингов, вошел в состав «Системы» Владимира Евтушенкова в 2014 году. Компания занимается растениеводством, садоводством, владеет молочными фермами, тепличным комбинатом, занимается оптовой торговлей сахаром и бакалеей. За девять месяцев 2019 года выручка «Степи» составила 21,4 млрд руб., чистая прибыль — 700 млн руб. В числе сельскохозяйственных активов «Системы» - также доля в совместном предприятии RZ Agro (им корпорация владеет на паритетных началах с членами семьи Луи-Дрейфус). По данным BEFL на май прошлого года, «Степь» и RZ Agro суммарно занимали 9-е место в списке крупнейших латифундистов России. В июне прошлого года АФК «Система» заняла второе место в рейтинге Forbes самых дорогих землевладений России, которые используются для ведения агробизнеса. На тот момент 412 тыс. га компании были оценены в 45,6 млрд руб.





