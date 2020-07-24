«Агрокомплекс» имени Н. Ткачева опроверг проблемы с финансированием ростовского молочного комплекса

По первоначальным планам, мощность комплекса составит 25 тысяч тонн сырого молока в год Pixabay

«Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева не испытывает финансовых трудностей с запуском молочного комплекса «Жуковский» в Ростовской области. По словам гендиректора компании Евгения Хворостины, сейчас проект не реализуется, потому что у компании нет потребности в дополнительном сырье, сообщает MilkNews. «По мере загрузки сырзавода на полную мощность и увеличения потребности в сырье, мы начнем строительство. То есть это связано с балансом сырья внутри компании. Пока мы не видим, что до 2022 года нам нужно будет это предприятие», — сказал Хворостина (цитата по MilkNews).



Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский на заседании регионального правительства сообщил, что «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева планирует начать строительство комплекса в следующем году. Проект прошел экспертизу, готов к реализации, но в этом 2020-м у компании есть сложности с получением кредита, сказал он.



О намерении построить комплекс в Ростовской области холдинг сообщал еще в 2016 году, но потом планы поменялись и стало известно, что работы на «Жуковском» начнутся в конце 2019-го. Параметры проекта после переноса сроков строительства не менялись: комплекс будет рассчитан на 2,8 тыс. голов основного стада, его мощность составит 25 тыс. т сырого молока в год. Объем инвестиций в проект оценивался в 2,43 млрд руб. Евгений Хворостина тогда говорил, что компания не отказывается от планов по развитию производства молока — полностью готовы три проекта (Жуковский, Выселковский и Шкуринский молочные комплексы), по мере возникновения потребности в молоке они будут реализовываться.



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева — компания вертикально интегрированная, следовательно, она заинтересована в том, чтобы перерабатывать свое молоко на собственных мощностях, отмечает управляющий партнер «Стреда консалтинг» Алексей Груздев. «Компания в прошлом году запустила сырный завод, и в соответствии с динамикой, с которой он выходит на загрузку, будет наращиваться производство сырья. Другое дело, что сырный завод, возможно, запаздывает с выходом на плановые мощности», — прокомментировал он «Агроинвестору». Решение отложить строительство является правильным и операционным, в нем нет ничего страшного, уверен Груздев.



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева был основан в 1993 году Николаем Ткачевым, отцом бывшего министра сельского хозяйства России и губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. На сегодняшний день компания объединяет более 40 предприятий разных профилей: рисоводство, мясное и молочное скотоводство, растениеводство, свиноводство и птицеводство, перерабатывающая промышленность и торговля. Земельный банк агрохолдинга составляет 620 тыс. га, сообщается на сайте компании.

