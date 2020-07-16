разделы

реклама

журналы

USD

71.267 (0,34%)

EUR

81.159 (0,23%)

MOEX

2738.69 (-0,34%)

BRENT

43.4 (-0,89%)

Пшеница

547.6 (-0,54%)

Сахар

11.82 (4,42%)

USD

71.267 (0,34%)

EUR

81.159 (0,23%)

MOEX

2738.69 (-0,34%)

BRENT

43.4 (-0,89%)

Пшеница

547.6 (-0,54%)

Сахар

11.82 (4,42%)

USD

71.267 (0,34%)

EUR

81.159 (0,23%)

MOEX

2738.69 (-0,34%)

BRENT

43.4 (-0,89%)

Пшеница

547.6 (-0,54%)

Сахар

11.82 (4,42%)

конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

Инвестиции

CP Foods ищет партнера для развития молочного бизнеса в России

По сравнению с другими отраслями, молочный бизнес требует более глубокого погружения в специфику российского агробизнеса

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Компания может отказаться от развития молочного направления, если не найдет локального партнера
Heemskerk
Компания может отказаться от развития молочного направления, если не найдет локального партнера
Heemskerk

Тайская Charoen Pokphand Foods (CP Foods) планирует выйти на молочный рынок России в партнерстве с локальным игроком. Сейчас ведутся переговоры, но они могут завершиться без результатов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник. Так, по информации издания, CP Foods уже обсуждала партнерство с «ЭкоНивой», но безуспешно. При этом в 2016 году CP Foods совместно с Российским фондом прямых инвестиций и китайской Banner Dairy хотела вложить $1 млрд в строительство молочного комплекса. В 2017-м компания решила начать инвестиции в отрасль со скупки действующих предприятий, но о сделках с тех пор не сообщалось. 

По словам источника «Коммерсанта», если тайской компании не удастся договориться с местным игроком о сотрудничестве, то она может вообще отказаться от вложений в отрасль. Несмотря на то, что молочный сектор в России крайне привлекателен и поддерживается государством, основной бизнес компании в стране — это птицеводство, свиноводство и переработка мяса, прокомментировал «Коммерсанту» представитель российского офиса CP Foods. Компания не исключает, что сконцентрируется только на вышеперечисленных сегментах.

У CP Foods большой и результативный опыт работы в России в секторе свинины и мяса птицы, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. «Видимо, рынок молока требует более глубокого погружения в российское сельское хозяйство. И, вероятно, CP Foods оказалась к этому не готова. Я думаю, компания приняла правильное решение — найти себе партнера в России», — прокомментировал он «Агроивнестору».

Управляющий партнер консультационной фирмы «Стреда консалтинг» Алексей Груздев считает, что если и развивать молочный бизнес в нашей стране, то проще купить уже действующего игрока с подготовленным персоналом и налаженным денежным потоком. Кроме того, развитие CP Foods на территории России никогда не начиналось с нуля, обращает внимание он.

По словам Груздева, молочная отрасль будет развиваться еще ближайшие три-пять лет. «Другой вопрос, есть ли у CP Foods альтернативная отрасль [для дальнейшей диверсификации бизнеса]. То есть с чем они сравнивают», — добавил он. Рылько считает, что развивать молочный бизнес всегда сложно, так как для начала работы в этой отрасли требуется длительная и детальная подготовка. Тот факт, что компания с 2016 года заявляет о планах выйти на молочный рынок говорит либо о сложности с подбором подходящего актива, либо об отсутствии реального желания, полагает Груздев.

CP Foods вышла на российский рынок в 2006 году. Сейчас компания управляет комбикормовым заводом мощностью 600 т в сутки, управляет свинокомплексами в Московской, Липецкой, Калужской и Курской областях, а также в Калининградской и Нижегородской областях совместно с группой RBPI. Также в холдинг входят птицефабрики в Ленинградской области. Выручка CP Foods в 2019 году составила около $17 млрд по текущему курсу, следует из отчетности группы.

По данным Минсельхоза, в январе-мае производство молока в сельхозорганизациях составило 7,4 млн т, что на 7% выше уровня аналогичного периода 2019 года. Портал Milknews сообщает, что валовое производство за отчетный период выросло на 4% до 12,5 млн т, в том числе товарного, по предварительным оценкам, увеличилось на 6,3% до 9,4 млн т. В 2020 году многолетний тренд роста объемов производства товарного молока сохранится на фоне ввода новых комплексов, интенсификации производства. Увеличение может составить около 3%, говорится в сообщении.

Елизавета Литвинова 

Загрузка...

рекомендации

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу

«Агроинвестор»

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу
Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

«Агротехника и технологии»

Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса
"Агроинвестор" №7, июль 2020

Журнал

"Агроинвестор" №7, июль 2020
Год проверки на прочность. Как будет развиваться АПК в кризисной ситуации неопределенности

«Агроинвестор»

Год проверки на прочность. Как будет развиваться АПК в кризисной ситуации неопределенности
Остаться в лидерах. Несмотря на сложный сезон, Россия сохранила первое место в мировом экспорте пшеницы

«Агроинвестор»

Остаться в лидерах. Несмотря на сложный сезон, Россия сохранила первое место в мировом экспорте пшеницы

реклама