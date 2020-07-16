CP Foods ищет партнера для развития молочного бизнеса в России

Компания может отказаться от развития молочного направления, если не найдет локального партнера Heemskerk

Тайская Charoen Pokphand Foods (CP Foods) планирует выйти на молочный рынок России в партнерстве с локальным игроком. Сейчас ведутся переговоры, но они могут завершиться без результатов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник. Так, по информации издания, CP Foods уже обсуждала партнерство с «ЭкоНивой», но безуспешно. При этом в 2016 году CP Foods совместно с Российским фондом прямых инвестиций и китайской Banner Dairy хотела вложить $1 млрд в строительство молочного комплекса. В 2017-м компания решила начать инвестиции в отрасль со скупки действующих предприятий, но о сделках с тех пор не сообщалось.



По словам источника «Коммерсанта», если тайской компании не удастся договориться с местным игроком о сотрудничестве, то она может вообще отказаться от вложений в отрасль. Несмотря на то, что молочный сектор в России крайне привлекателен и поддерживается государством, основной бизнес компании в стране — это птицеводство, свиноводство и переработка мяса, прокомментировал «Коммерсанту» представитель российского офиса CP Foods. Компания не исключает, что сконцентрируется только на вышеперечисленных сегментах.



У CP Foods большой и результативный опыт работы в России в секторе свинины и мяса птицы, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. «Видимо, рынок молока требует более глубокого погружения в российское сельское хозяйство. И, вероятно, CP Foods оказалась к этому не готова. Я думаю, компания приняла правильное решение — найти себе партнера в России», — прокомментировал он «Агроивнестору».



Управляющий партнер консультационной фирмы «Стреда консалтинг» Алексей Груздев считает, что если и развивать молочный бизнес в нашей стране, то проще купить уже действующего игрока с подготовленным персоналом и налаженным денежным потоком. Кроме того, развитие CP Foods на территории России никогда не начиналось с нуля, обращает внимание он.



По словам Груздева, молочная отрасль будет развиваться еще ближайшие три-пять лет. «Другой вопрос, есть ли у CP Foods альтернативная отрасль [для дальнейшей диверсификации бизнеса]. То есть с чем они сравнивают», — добавил он. Рылько считает, что развивать молочный бизнес всегда сложно, так как для начала работы в этой отрасли требуется длительная и детальная подготовка. Тот факт, что компания с 2016 года заявляет о планах выйти на молочный рынок говорит либо о сложности с подбором подходящего актива, либо об отсутствии реального желания, полагает Груздев.



CP Foods вышла на российский рынок в 2006 году. Сейчас компания управляет комбикормовым заводом мощностью 600 т в сутки, управляет свинокомплексами в Московской, Липецкой, Калужской и Курской областях, а также в Калининградской и Нижегородской областях совместно с группой RBPI. Также в холдинг входят птицефабрики в Ленинградской области. Выручка CP Foods в 2019 году составила около $17 млрд по текущему курсу, следует из отчетности группы.



По данным Минсельхоза, в январе-мае производство молока в сельхозорганизациях составило 7,4 млн т, что на 7% выше уровня аналогичного периода 2019 года. Портал Milknews сообщает, что валовое производство за отчетный период выросло на 4% до 12,5 млн т, в том числе товарного, по предварительным оценкам, увеличилось на 6,3% до 9,4 млн т. В 2020 году многолетний тренд роста объемов производства товарного молока сохранится на фоне ввода новых комплексов, интенсификации производства. Увеличение может составить около 3%, говорится в сообщении.

