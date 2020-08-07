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конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

Компании

«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева может начать выпускать сыр с плесенью и мороженое

Главный драйвер компании на сегодняшний день и ближайшее будущее — переработка сельхозпродукции

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Концепция «Агрокомплекса» — производство от поля до прилавка
Pixabay
Концепция «Агрокомплекса» — производство от поля до прилавка
Pixabay

«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева рассматривает идею запуска производства сыров с плесенью, а также создания фабрики мороженого. Об этом в интервью «Агроинвестору» рассказал гендиректор холдинга Евгений Хворостина. «Концепция «Агрокомплекса» — это замкнутый цикл, производство от поля до прилавка. Поэтому наш главный драйвер на сегодняшний день и ближайшее будущее — переработка сельхозпродукции. Будем развивать это направление», — сказал он.

По его словам, продовольственное эмбарго, введенное шесть лет назад, только положительно отразилось на сельском хозяйстве страны. В этот период российские производители начали занимать полки магазинов, вытесняя импорт. «Конечно, санкции были шансом для сельского хозяйства. «Агрокомплекс» им воспользовался: мы построили один из самых современных сыродельных заводов, который производит более 30 видов сыра, занялись выращиванием мидий и устриц», — говорит Хворостина.

Потребность в продуктах, запрещенных ко ввозу, никуда не делась, хотя по большей части наименований уже произошло полное импортозамещение, продолжает топ-менеджер. «Мы используем эти возможности по максимуму, ориентируемся на запросы потребителей и экономику каждого отдельного проекта, — делится Хворостина. — В целом, есть ряд перспективных для нас направлений, которые на сегодняшний день проходят оценку, идет работа с банками для увеличения доли переработки в компании». Тенденция на потребление локальных продуктов только набирает силу, и даже если санкции отменят, большая часть потребителей будет продолжать покупать российское продовольствие, уверен он.

Также «Агрокомплекс» планирует и дальше развивать свою розничную торговую сеть, хотя и не так агрессивно, как ранее — по мере поиска хороших локаций для открытия магазина. «Наша задача сейчас — качественные изменения: мы отказываемся от прилавков и с прошлого года открываем только магазины самообслуживания, проводим ребрендинг всех торговых точек, делая их более удобными для потребителя, стремимся стать любимым магазином для каждой семьи в районах присутствия», — комментирует Хворостина.

При этом холдинг отказался от планов развития своей торговой сети в столичном регионе — такую возможность компания изучала в 2017 году. «Дальняя логистика стала для нас проблемой, потому что компания работает исключительно с натуральными продуктами с малым сроком хранения, — поясняет Хворостина. — Поэтому мы переориентировались на развитие в близлежащих регионах — в Ростовской области и Ставропольском крае, закрыв проект в Москве. В Москве развиваются и будут развиваться мелкооптовое и оптовое направление по тем продуктам, которые мы можем туда довезти. В частности, это сыры, птица и мясо».

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева — крупнейший агрохолдинг Краснодарского края и один из ведущих игроков федерального рынка. Холдинг занимается животноводством, растениеводством, переработкой сельхозпродукции, производством продуктов питания и розничной торговлей. Компания объединяет 29 сельхозпредприятий и более 700 розничных магазинов. «Агрокомплекс» занимает второе место в России по производству молока, пятое — по сахару и шестое — по мясу.

Полную версию интервью с Евгением Хворостиной читайте на сайте в субботу, 8 августа.

Татьяна Кулистикова 

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