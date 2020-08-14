«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева решил выпускать мороженое

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«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (Краснодарский край), один из крупнейших агрохолдингов России, планирует выйти на новый рынок и заняться выпуском мороженого

«Производство мороженого разместится в Краснодарском крае, недалеко от нашего молочного кластера. Мощность производства составит 37 тыс. т в год, планируем запустить его в течение двух лет», — сообщил журналистам коммерческий директор b2c продаж предприятия Денис Федосеев. Он подчеркнул, что в последующем мощности фабрики будут расширяться.



«Вообще, наша цель — стать крупнейшим в России производителем мороженого. Эти планы мы намерены реализовать в течение шести лет. Текущий объем продаж сегодняшнего лидера по производству мороженого — компании Unilevel — составляет порядка 37 тыс. т, его доля рынка — около 13%, на втором месте группа «Ренна» (выпускает мороженое под брендом «Коровка из Кореновки»), у них доля — 11-12%. Мы же хотим сначала стать вторыми, а затем номер один», — сказал Федосеев.



По его словам, фабрика будет производить мороженое всех категорий, в том числе базовые продукты — в стаканчике, эскимо, а также мороженое «с различными вкусами и интересными форматами».



Доля классического мороженого в стаканчике будет небольшая, поскольку потребление этого вида продукта ежегодно падает. «Потребитель постоянно ищет что-то новое, и его нужно будет чем-то удивлять. Поэтому у нас будет фабрика не классического мороженого, будет установлено оборудование, которое будет способно выпускать мороженое нестандартное», — отметил топ-менеджер.



Реализовывать продукцию компания планирует через собственные магазины, а также федеральные торговые сети как на территории России, так и за рубежом. Экспортировать мороженое планируется в Армению, Грузию, Азербайджан, Китай, США и другие страны.



АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева принадлежит семье экс-главы Минсельхоза России Александра Ткачева. В состав комплекса входят более 60 предприятий различного профиля: птицеводства, свиноводства, мясного и молочного скотоводства, растениеводства, а также торговые и перерабатывающие предприятия. Собственная торговая сеть холдинга превышает 700 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России, ее земельный банк составляет 620 тыс. га пашни и 1,28 тыс. га садов.

