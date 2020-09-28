Агрохолдинг «Красный Восток» продал часть своих активов

Молочная отрасль остается привлекательной для инвесторов Т. Кулистикова

Один из крупнейших российских производителей сырого молока — агрохолдинг «Красный Восток» продает две фермы в Тамбовской области «Юго-Восточной агрогруппе» из структуры ГК АСБ. ФАС удовлетворила ходатайства компании о покупке неназванных долей в ООО «Пичаево-Нива» и ООО «Мегаферма «Шереметьево» в Тамбовской области.



Председатель совета директоров «Красного Востока» Владимир Панков заявил «Коммерсанту», что «сделки закрыты», отказавшись от других комментариев. Однако, пресс-служба компании сообщила «Агроинвестору», что «на сегодня вопрос не решен, сделка не завершена». «Агроинвестор» направил запросы в ГК АСБ и руководству «Красного Востока» для уточнения деталей.



Согласно данным kartoteka.ru , с 3 июля 2020 года 100% акций ООО «Пичаево-Нива» принадлежит казанскому ООО МРС, оно же с 6 августа владеет 99,91% «Мегафермы «Шереметьево». По оценке старшего менеджера группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максима Никиточкина, стоимость сделки может лежать в диапазоне 5-8 млрд руб.



Опрошенные «Агроинвестором» аналитики отмечают, что потенциал для развития молочной отрасли сохраняется как за счет внутреннего спроса, так и экспорта, но это требует серьезных инвестиций. Никиточкин уточняет, что из-за территориальной концентрации ГК «Красный Восток» в республике Татарстан продажа активов в других регионах оправдана и может иметь множество причин: реструктуризация текущих долговых обязательств холдинга, высвобождение средств для новых проектов или потребность владельцев бизнеса в деньгах. Управляющий партнер консультационной фирмы «Стреда консалтинг» Алексей Груздев тоже считает, что причина продажи ферм в том, что они находятся за пределами домашнего для холдинга региона — из-за этого ими сложнее управлять.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова не исключает, что причиной продажи части активов стал внезапный уход из жизни основателя холдинга Айрата Хайруллина: он погиб в феврале при крушении вертолета. «В целом можно сказать, что молочная отрасль вошла в стадию сделок M&A. Это связано с тем, что ряд предприятий после того, как собственник прекращает активное управление или, как в случае с холдингом «Красный Восток», уходит из жизни, наследники принимают решение о продаже актива, потому что для того, чтобы управлять бизнесом по производству сырого молока, требуются знания, опыт и высококвалифицированная команда», — рассуждает она.



У ГК АСБ в Тамбовской области находятся сахарные заводы и земельные активы. Сделка даст возможность группе диверсифицировать существующий бизнес и повысить его рентабельность, считает Никиточкин. Проблем со сбытом молока у компании быть не должно, уверен Груздев. По его словам, с точки зрения рынка и доходной составляющей Тамбовская область является комфортным регионом для нового игрока. Ключевым потребителем в регионе является Бондарский сырзавод, но рядом находится дефицитные по сырью Воронежская и Липецкая области.



«То, что агрохолдинги начнут активно инвестировать в молочный бизнес, мы прогнозировали еще два года назад, — говорит Петрова. — Это связано с тем, что конкуренция в растениеводстве, птицеводстве и свиноводства уже достигла предельных значений — инвесторы ищут отрасли, которые обладают потенциалом как с точки зрения внутреннего, так и внешнего рынка». Кроме того, агрохолдинги осознали, что небольших сроков окупаемости проектов и высоких показателей EBITDA больше не будет, и нужно идти в более сложные с точки зрения периода окупаемости вложений отрасли. «Именно поэтому молочная отрасль остается инвестиционно-привлекательной», — делает вывод она.



В последние годы многие диверсифицированные агрохолдинги присматривались к производству молока — это очень стабильный в долгосрочной перспективе бизнес, который при текущих ценах имеет хорошую доходность, подтверждает Груздев. «В совокупности с расширением земельного банка это вполне логичный шаг для работающей в регионе агрокомпании, — считает он. — Тем более ГК АСБ покупает уже действующий объект — с инфраструктурой, скотом, персоналом, контрактами, а не строит ферму с нуля во всеми вытекающими из этого рисками».



При этом успех ГК АСБ в новом бизнесе будет зависеть от темпов увеличения эффективности производства. «Сейчас средний надой ферм «Красного Востока» составляет примерно 5 тыс. л на корову в год, что является достаточно средним показателем — необходимо улучшать генетический потенциал стада», — полагает Никиточкин. Успех нового инвестора будет зависеть от того, сможет ли он на первом этапе сохранить, а затем увеличить продуктивность коров, а также будет ли наращивать поголовье и/или продолжат приобретать уже готовые активы, вторит ему Петрова.



Безусловно, производство молока — это симбиоз множества факторов: генетического потенциала животных, кормления, содержания, лечения и других, перечисляет Петрова. «Важным фактором является и цена на молоко-сырье, и сейчас она благоприятная для производителей. Кроме того, молочные фермы получили активное развитие с учетом государственной поддержки, — обращает внимание она. — Я полагаю, что если сохранится компенсация CAPEX, то этот бизнес останется интересным, потому что сохранится достаточно высокая EBITDA».



В 2019 году хозяйства «Красного Востока» выпустили 129,1 тыс. т молока, заняв третье место в стране после «ЭкоНивы» (758 тыс. т) и «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева (271 тыс. т), следует из рейтинга Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). «Юго-Восточная агрогруппа» входит в ГК АСБ с активами в Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Волгоградской и Саратовской областях. По данным компании BEFL, группа управляет 135 тыс. га земли. Кроме того, ей принадлежат Кирсановский и Грибановский сахарные заводы, а также маслозавод «Кристалл».

