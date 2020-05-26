Крупные федеральные игроки заинтересовались активами «Башмилка»

Производственными мощностями группы «Башмилк» бизнесмена Александра Никитина, банкротства которой сейчас добиваются кредиторы, заинтересовались компании «Молвест», «ЭкоНива», «Комос Групп» и «А7 Агро». Все они ждут начала процедуры банкротства, в ходе которой смогут либо арендовать имущество, либо выкупить его на торгах, рассказал «Коммерсанту» министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов.



В 2019 году «Башмилк» заморозил выпуск продукции из-за сложных отношений с кредиторами, крупнейшими из которых являются Россельхозбанк и Сбербанк. В августе 2019-го власти Башкирии сообщали, что помогут урегулировать вопросы холдинга с его кредиторами. Но вчера Фазрахманов рассказал «Коммерсанту», что правительство в итоге решило не вмешиваться в спор.



Общий размер требований кредиторов «Башмилке» оценивает примерно в 1 млрд руб., рыночную стоимость активов — в 3 млрд руб. Активы на сумму более 250 млн руб., в числе которых недвижимость, транспорт, производственные мощности, 99,9% акций «Дюртюлинского комбината молочных продуктов» (Башкирия), находятся в залоге у Россельхозбанка. Также Сбербанк банкротит владельца «Башмилка» Никитина.



Собеседник в руководстве «Башмилк» рассказал «Коммерсанту», что наиболее активный интерес к заводам холдинга проявляла «Комос Групп». «По нашей информации, они вели переговоры с Россельхозбанком», — отметил он. Представитель «Комос Групп» на вопрос «Агроинвестора» отказалась от комментариев. Президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр сказал, что компания действительно проявляла интерес к активам «Башмилка», но больше года назад.



Пока «Башмилк» работал, компания была одним из лидеров Башкирии на рынке цельномолочной продукции. «Этот актив хороший с точки зрения продуктовой линейки самих заводов и персонала. В каком состоянии он сейчас — мне неизвестно», — говорит управляющий партнер консультационной фирмы «Стреда консалтинг» Алексей Груздев. По его словам, ценность актива сейчас зависит от того, как заводы консервировали, сохранился ли персонал и других факторов.



Интерес компаний к мощностям «Башмилка» понятен: крупные федеральные игроки рассчитывают купить производство с существенным дисконтом за счет того, что он простаивает и потерял долю на рынке. При этом активы располагаются в Приволжском федеральном округе, который является профицитным по сырью. «Это значит, что загрузить завод можно будет, во-первых, достаточно быстро. Во-вторых, в будущем, при расширении производства, не возникнет проблем с сырьем», — рассказал «Агроинвестору» Груздев.



По его словам, консолидация молочного рынка, которая началась несколько лет назад, сейчас продолжается. «С учетом падения покупательской способности спрос продолжит снижаться, а это значит, что процесс консолидации в любом случае ускорится», — говорит Груздев. Но вопрос в том, по какому пути она пойдет: через объединение более крупных игроков, или ухода с рынка небольших региональных компаний, заключает Груздев.



Из производителей, которые по данным «Коммерсанта» претендуют на активы «Башмилка», в Башкортостане не работает только «Молвест» (бренд «Вкуснотеево»), «Агроинвестор» направил запрос в компанию. «ЭкоНива» начала строительство в республике трех молочных комплексов на 11,6 тыс. фуражных коров стоимостью 7,6 млрд руб. Оренбургская группа «А7 Агро» («Летний луг», «Молоко Оренбуржья») в 2017 году купила недостроенную молочную ферму в Зианчуринском районе, принадлежавшую ГУСП МТС «Центральная», и вложила в реконструкцию более 450 млн руб. «Комос Групп» (молочные бренды «Село Зеленое», «Молочная речка») в 2014 году купила Янаульский комбикормовый завод мощностью более 70 тыс. т кормов в год, а также элеватор емкостью 45 тыс. т.



В группу «Башмилк» входят «Чекмагушевский молочный завод», «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», управляющая компания «Агрохолдинг Башмилк», «Милка», «Сабинский молочный комбинат». В 2018 году группа стала единственным башкирским переработчиком молока, вошедшим в топ-20 в России. Годовая мощность заводов группы составляла 120 тыс. т.



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