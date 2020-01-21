Новым акционером «Галактики» стал инвестор Tesla и Telegram ICO

Новым акционером группы «Галактика» (Ленинградская область), крупного производителя молочных продуктов, стала люксембургская компания «Альтэйрт холдинг С. А.»: в конце прошлого года она стала владельцем 45% акций российского производителя на 15,4 млн руб., следует из данных kartoteka.ru . Остальная доля в 55% с 2014 года принадлежит ЗАО «Леноблмолоко». «Агроинвестор» направил запрос в «Галактику».



Название и адрес нового акционера совпадают с зарегистрированным в Люксембурге инвестиционным фондом, который специализируется на вложениях в инновационные компании на структурно развивающихся рынках. Его портфолио включает как частные, так и публичные компании. Среди инвестиций Altair Holding SA — Tesla, LVMH и Telegram ICO, пишет «Фонтанка».



Член совета директоров «Галактики» Игорь Дю рассказал изданию, что включать компанию в портфолио Altair Holding SA наравне с Tesla и Telegram преждевременно. «Это пока реструктуризация и подготовка к сделке, техническая вещь», — уточнил он. Ранее в интервью The DairyNews Дю говорил, что его компания больше не может развиваться нынешними темпами потому что не успевает за ситуацией на рынке, поэтому ищет инвестора. «Сейчас есть несколько интересных инвесторов-партнеров», — добавил Дю. Называть их он не стал, ссылаясь на конфиденциальность информации, но уточнил, что они бы хотели вместе развивать «Галактику».



«У каждого инвестора есть своя схема и свое видение нашей коллаборации. Можно в принципе потенциально рассматривать вопрос объединения, это не слияние и поглощение. Есть же еще способ двигаться дальше — объединяться. Здесь идет вопрос не о купле-продаже пакета, а его «размытии» в более крупных компаниях», — подчеркнул Дю. По его словам, часть инвесторов хочет приобрести миноритарный пакет акций, другие — мажоритарный. «Любая из коллабораций в правильно выстроенной схеме даст один результат — скачкообразный рост», — уверен он. К тому же подобная сделка позволит компании «условно безопасно чувствовать себя при любых веяниях ветров на рынках». «Крупная компания на рынке менее подвержена всем ветрам <...> самая крупная компания не просто им не подвержена — она формирует этот ветер», — рассуждает Дю. При этом он уточнил, что вряд ли «Галактика» сможет стать самой крупной в России. Цель заключается в том, чтобы «стать настолько крупными, чтобы не зависеть от этих ветров». На вопрос о критерии выбора инвестора Дю ответил, что, самое главное — его капитал должен быть честно заработанным. «Это может быть и международная компания», — добавил он.



Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что люксембургская компания стала акционером «Галактики» на период проверки чистоты бизнеса и его аудита. По его словам, оценить стоимость пакета акций довольно сложно, поскольку у компании высокая долговая нагрузка. Так, на конец 2018 года, по данным системы СПАРК, кредиторская задолженность составила 774 млн руб., а краткосрочные обязательства — свыше 2 млрд руб., приводит данные он. «На фоне прибыли областного предприятия в 84 млн и выручке в 5 млрд это (задолженность и обязательства) показатель нездоровой финансовой ситуации, поэтому, скорее всего, пакет был продан с приличным дисконтом», — рассуждает он. Жарский считает, что «Галактика» может стоить около 1,3 млрд руб., если оценивать по величине ее активов, очищенных от обязательств. Однако стоимость пакета акций могла составить символические 15-20 млн руб., допускает он. «Решение о продаже, судя по всему, могло быть связано со сложившейся кредитной нагрузкой предприятия, — предполагает он. — Возможно, ключевые акционеры — Дю и Иванов — долго расходились во мнениях по управлению активом и пришли к выводу, что одному из акционеров необходимо выйти из бизнеса», — продолжает Жарский. По его мнению, это могло быть связано со сложной финансовой ситуацией стороннего бизнеса Иванова, о чем писали СМИ.



В конце мая 2019 года президент крупнейшего российского производителя молока — холдинга «ЭкоНива» — Штефан Дюрр рассказывал, что группа планирует инвестировать в переработку молока в северо-западных регионах. В качестве потенциально интересных активов Дюрр в том числе называл группу «Галактика» (имеет два молочных завода — в Ленинградской и Кировской областях). «В случае сделки нам интересен 100% пакет», — говорил Дюрр (цитата по «Коммерсанту»).



Тогда председатель совета директоров группы «Галактика» Дмитрий Пинчуков не подтвердил «Агроинвестору» факт ведения переговоров. По его словам, в 2018 году объем продаж группы в физическом выражении вырос на 5%, выручки — на 7%, в первом квартале эти показатели увеличились на 14% и 21% соответственно. «Рост не остался незамеченным на рынке и только подогрел интерес к активу у потенциальных инвесторов, но ни с кем из них мы не находимся в процессе оценки привлекательности группы «Галактика» как объекта инвестиций или комплексной проверки ее финансового состояния», — говорил Пинчуков.



В ноябре 2019 года РБК писал, что финская Valio рассматривает возможность стать совладельцем «Галактики» - продукцию под этим брендом российская компания выпускает по контракту. Эксперты тогда говорили, что привлечение крупного инвестора позволит «Галактике» улучшить финансовые показатели. Valio, в свою очередь, получит шанс расширять свое присутствие в России даже в условиях эмбарго. В самих компаниях информацию о готовящейся сделке не подтверждали, но Дю говорил, что «Галактика» ведет переговоры о сотрудничестве с Valio со дня своего основания.



Жарский думает, что вариант сделки с Valio маловероятен, поскольку компания не планирует увеличивать мощности и ее вполне устраивает схема работы по контракту. Но, учитывая проектную мощность завода «Галактики», пакет акций может быть привлекателен для других крупных переработчиков, чьи интересы сосредоточены в СЗФО, добавляет он.​



Десять лет назад Игорь Дю и владелец дистрибьютерской компании ВТФ «Фудлайн» Максим Иванов создали ГК «Галактика» на базе Гатчинского молочного завода (ГМЗ). По данным СМИ, предприниматели вложили в реконструкцию предприятия 2 млрд руб., а Иванов, по информации «Коммерсанта», тогда получил 50% акций предприятия. С 2019 года ВТФ «Фудлайн» находится в стадии ликвидации, одновременно с этим Иванов, как сообщали СМИ, вышел из состава акционеров «Галактики».



На сайте «Галактики» говорится, что компания — независимый производитель широкого спектра молочных продуктов, который полностью реализует всю цепочку производства молочных продуктов от фермы до полки в торговой точке. Проектная мощность завода позволяет производить 700 кг молочной продукции в день. Он выпускает продукты под брендами «Свежее завтра», Be Dairy 2.0, «Большая кружка», «Сударыня», «Проверь». Компания принимает участие в эксперименте по маркировке молочной продукции. Выручка «Галактики» за 2018 год составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 84,7 млн руб., следует из данных kartoteka.ru .



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