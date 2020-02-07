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При крушении вертолета погиб президент «Союзмолока» Айрат Хайруллин
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
7 февраля 2020
В качестве версий катастрофы рассматриваются отказ техники и плохие метеоусловия
Хайруллин был президентом «Союзмолока» с 2008 года
Фото: Госдума

При падении вертолета Bell 407 компании «Восток Транс» возле города Лаишево в Татарстане погиб заместитель председателя комитета АПК по аграрным вопросам Госдумы, президент Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Айрат Хайруллин, сообщило агентство MilkNews. Эту информацию «Агроинвестору» подтвердила представитель союза со ссылкой на правительство Татарстана. Пилот Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов выжили.

В 16:21 (мск) диспетчер Самарского зонального центра единой системы организации воздушного движения сообщил, что вертолет Bell 407 №01893 не произвел отметку в пункте назначения в н. п. Матюшино.​ Вертолет следовал по маршруту из​ н. п. Левашево (Алексеевский район) в н. п. Матюшино Лаишевского района Татарстана. По сообщениям экстренных служб, вертолет упал на лед Куйбышевского водохранилища в Татарстане в 6 км от берега. Источники «Интерфакса» сообщили, что Хайруллин скончался от полученных травм.

В качестве версий крушения вертолета рассматриваются отказ техники и плохие метеоусловия, сообщают информагентства. Как пишет портал «Бизнес Online», пилот вертолета работал у Хайруллина более 10 лет, коллеги характеризуют его как очень опытного. Источники издания в авиаотрасли утверждают, что погода сегодня была нелетной и лопасти вертолета могли обледенеть.

«Чтобы эффективно управлять земельным банком, нужно на каждом поле бывать хотя бы раз в две недели. Лично я летаю на вертолете, поэтому могу бывать на каждом поле раз в неделю: смотрю, как люди работают, общаюсь с ними, — ранее рассказывал «Агроинвестору» Хайруллин, отвечая на вопрос об эффективности менеджмента в агрохолдингах. — На машине объехать территорию в 300 тыс. га нереально, поэтому «КВ Агро» не наращивает площади, даже имея такие возможности: в слишком больших компаниях теряется управляемость». Хайруллин является основателем одного из крупнейших в России агрохолдингов «Красный Восток Агро».

Айрат Хайруллин родился 1 августа 1970 года в Казани. В 1991-м окончил Казанский государственный сельскохозяйственный институт им. М. Горького по специальности экономика и организация сельского хозяйства. С 1991 по 1996 год возглавлял фирму «Эдельвейс» в Казани, затем до 2003-го был гендиректором созданной им компании «Красный Восток». С 2003 года был депутатом Госдумы, с 2008-го — президентом «Союзмолока».

«Агроинвестор» выражает соболезнования родным и близким Айрата Хайруллина.

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