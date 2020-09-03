«ЭкоНива» возглавила рейтинг производителей молока в России

Четыре компании из топ-10 производителей молока также попали в рейтинг крупнейших переработчиков М. Стулов

Milknews совместно с Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко») и консалтинговым агентством «Стреда консалтинг» составили рейтинг 30-ти самых крупных производителей молока страны. Первое место в рейтинге занимает группа «ЭкоНива» с валовым надоем 758 тыс. т за 2019 год. В 2017-м компания произвела 297 тыс. т молока, в 2018-м — 484 тыс. т. Поголовье КРС в холдинге — 183 тыс., включая 95 тыс. коров. Сельхозпредприятия группы работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Оренбургской, Тюменской и Ленинградской областях, в Татарстане и Башкирии, Алтайском крае.



Второе место занял «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева с валовым надоем 271 тыс. т. в 2019 году. В 2018-м холдинг произвел 264 тыс. т молока, в 2017-м — 247 тыс. т. У компании 107,1 тыс. голов КРС, в том числе 36,7 тыс. коров. В состав холдинга входит более 60 предприятий различного профиля: птицеводства, свиноводства, мясного и молочного скотоводства, растениеводства, а также торговые и перерабатывающие предприятия. Также «Агрокомплекс» занял 25-е место в рейтинге крупнейших переработчиков молока.



Замыкает топ-3 производителей молока-сырья агрохолдинг «Красный Восток» с надоем 129,1 тыс. т. В 2018 году он составил 122 тыс. т, в 2017-м — 118 тыс. т. Поголовье КРС компании насчитывает 71,8 тыс. животных, в том числе 27,3 тыс. коров. За 16 лет «Красный Восток» вложил в развитие молочного животноводства 15 млрд руб.



На четвертом месте — холдинговая компания «Ак Барс» с надоем 125 тыс. т, в 2018-м он составил 118 тыс. т, в 2017-м — 115 тыс. т. Поголовье КРС — 96 тыс., коров — 21,6 тыс. В составе холдинга около 50 предприятий, годовой оборот — более 100 млрд руб. Также компания занимает 22 место в рейтинге переработчиков.



Пятое место у АПХ «Дороничи» с валовым надоем 114,4 тыс. т. В 2018 году он составил 95 тыс. т, в 2017-м — 91 тыс. т. У компании 23,2 тыс. голов КРС, коров — 12,9 тыс. «Дороничи» является крупнейшим сельхозпредприятием Кировской области. Молочная ферма компании — самая крупная в регионе и Приволжском федеральном округе. Ежедневный надой составляет 320 т, молоко идет на собственную переработку. Компания выпускает 52 т молочной продукции в сутки.



Шестое место у «Пискаревского молочного комбината» с надоем 112 тыс. т., в 2018 году он составил 115 тыс. т, в 2017-м — 104 тыс. т. Стадо насчитывает 23 тыс. голов КРС, в том числе 12,5 тыс. коров. Также компания занимает 19 место в рейтинге переработчиков. «Пискаревский молзавод» производит и продает молоко и молочные продукты для рынка Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа.



«Кировский молочный комбинат» находится на седьмом месте рейтинга с валовым надоем 110,3 тыс. т за 2019 год. В 2018-м он был на уровне 96 тыс. т, в 2017-м — 87 тыс. т. Поголовье КРС — 28,2 тыс. животных, коров — 13,4 тыс. Производство молока сосредоточено на 10 дочерних агрофирмах, оно используется для собственных нужд комбината. Предприятие выпускает больше 40 наименований молочных продуктов под брендом «Вятушка».



На восьмом месте — концерн «Покровский» с надоем 110 тыс. т, в 2018 году он был таким же, в 2017-м — 100 тыс. т. У холдинга 30 тыс. голов КРС, включая 12 тыс. коров. В группу входит более 35 предприятий в пяти отраслях на территории ЮФО. Молочным животноводством занимаются 18 ферм, семь из них также выращивают молодняк КРС.



На девятом месте находится структура группы «Эфко» — белгородская «Зеленая долина». Валовой надой компании за 2019 год составил 102,4 тыс. т, в 2018-м — 93 тыс. т, в 2017-м — 80 тыс. т. Поголовье КРС — 21,2 тыс. животных, коров — 11,8 тыс. «Зеленая долина» была основана в 2011 году. В 2017-м белгородская группа компаний перешла под контроль «Эфко», которая вышла на рынок молочных и кисломолочных продуктов (йогурты, кефиры, молоко) с торговой маркой «Слобода» в 2015 году.



Десятку лидеров замыкает «Молвест» с надоем 100,8 тыс. т, в 2018-м он составил 96 тыс. т, в 2017-м — 65 тыс. т. Стадо компании насчитывает 28 тыс. голов КРС, в том числе 11,3 тыс. коров. Холдингу принадлежит 10 молочных ферм, три из них — современные мегафермы. Компания активно развивает проекты по переработке молока и занимает четвертое место в рейтинге переработчиков.



По мнению управляющего партнера «Стреда консалтинг» Алексея Груздева, ситуация, когда переработчики решали сами производить для себя сырье, была характерна для рынка несколько лет назад. В частности, таким путем пошел «Молвест». На тот момент это было актуально из-за определенных сложностей с качеством молока. У всех остальных переработчиков, попавших в оба рейтинга, сырьевая составляющая не такая большая, добавил Груздев.



Алексей Груздев, управляющий партнер «Стреда консалтинг» На мой взгляд сейчас у переработчиков тренда на развитие собственного производства сырья не будет. Те, кто в свое время создал свою сырьевую базу, ее сохранят, а те, у кого ее нет — вряд ли будут заходить в это направление. Производство молока растет, как и конкуренция, а ценовая волатильность постепенно снижается. Молока достаточно, есть выбор в соотношении цен и качества.

Производство молока и его переработка — очень разные виды бизнеса, требующие различных компетенций, добавляет старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. Поэтому производители качественного молока, имеющие долгосрочные контракты на выгодных условиях, не очень заинтересованы переходить из В2В бизнеса в В2С. «Более характерна ситуация, когда переработчик заводит свое стадо. В таком случае он имеет гарантированный сбыт для продукции данного нового проекта, то есть меньше рисков, что позволяет более уверенно привлечь кредитное финансирование», — прокомментировал «Агроинвестору» Никиточкин.



Наибольшим потенциалом роста производства молока обладает «ЭкоНива», считает Груздев. Также перспективна и «Русмолко» (Olam International), которая сейчас находится на 12-м месте. После завершения всех заявленных проектов компания сможет не только войти в десятку лидеров, но и приблизиться к топ-5. «АгроПромкомплектация» (16-е место) заявила о новом производстве стоимостью 12 млрд руб. в Курской области, так что компания сможет вплотную приблизиться к производству 100 тыс. т молока. Также Груздев выделяет «Степь» и «Дороничи». Правда, у второй компании есть определенные сложности: Кировская область профицитна по молоку, и перерабатывающих мощностей в регионе не хватает.



Никиточкин считает, что наибольший потенциал роста у «ЭкоНивы», демонстрирующей почти экспоненциальное увеличение объемов производства молока. Также он выделяет «Зеленую долину» и «Молвест». Остальные компании более-менее стабильны в своих объемах производства молока. По его словам, помешать росту производства молока может отмена субсидий части капитальных затрат на строительство молочных комплексов. Эта мера очень хорошо поддерживает отрасль и способствует притоку инвестиций в нее.

