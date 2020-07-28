«ЭкоНива» к концу года запустит комплекс в Алтайском крае

Предприятие будет производить 56 тысяч тонн молока в год Е. Разумный

Холдинг «ЭкоНива», крупнейший в России производитель сырого молока, к концу года планирует запустить животноводческий комплекс в Алтайском крае. Об этом президент компании Штефан Дюрр рассказал на встрече с губернатором региона Виктором Томенко, сообщает сайт правительства края. «Наша задача в этом году — построить один коровник на тысячу голов и завести первую тысячу нетелей», — добавил региональный директор по Сибирскому региону «ЭкоНива-АПК Холдинг» Сергей Ляхов. На проектную мощность комплекс выйдет в 2022 году.



Соглашение о строительство комплекса на 6 тыс. коров власти региона и «ЭкоНива» подписали в сентябре 2018 года. Стоимость проекта оценивается в 3,2 млрд руб. В январе первый заместитель гендиректора компании Сергей Ляшко (тогда он занимал должность коммерческого директора) рассказывал «Агроинвестору», что при выходе на полную мощность предприятие будет производить 180 т молока в день или 56 тыс. т в год. Он также уточнял, что развивать переработку молока в Алтайском крае «ЭкоНива» не планирует: сырье будет отправляться в Новосибирскую область. Там холдинг строит завод по производству сыров мощностью 36 тыс. т в год, он будет запущен в 2021 году.



Между тем запасы молочной продукции в Алтайском крае продолжают расти. Как сообщает «Вести Алтай» со ссылкой на начальника краевого управления по пищевой и перерабатывающей промышленности Александра Большакова, они достигли 4,8 млрд руб., тогда как в начале июня были на уровне 4 млрд руб. В частности, запасы сыров сейчас в два раза больше, чем год назад, запасы сливочного масла и сыворотки выросли втрое. В том числе это результат снижения спроса на молочную продукцию и падения покупательской способности населения из-за сокращения доходов.



Перепроизводство давит на цены молока: по данным Минсельхоза на 22 июля, средняя закупочная цена в Алтайском крае составила 21,79 руб./кг без НДС, что на 14,2% меньше, чем в начале года. В среднем по России молоко стоило 24,6 руб./кг, подешевев с начала года на 3,6%. По данным Росстата, в прошлом году все хозяйства Алтайского края надоили 1,2 млн т молока — это четвертый результат по стране.



«ЭкоНива» входит в пятерку крупнейших в мире производителей молока и лидирует по валовому надою в России. В прошлом году выручка компании превысила 400 млн евро, что больше показателя 2018-го на 60%. В 2019 году валовой надой молока составил 758 тыс. т, в этом году компания планирует увеличить производство до 1 млн т. По данным на 1 июля, все предприятия «ЭкоНивы» производили более 2504 т молока в сутки. Холдинг работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской, Самарской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае. Под контролем компании более 600 тыс. га земли, стадо КРС насчитывает почти 188,6 тыс. животных, включая 101,6 тыс. коров.

