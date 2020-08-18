Цены на сырое молоко снизились на 3,6%

Дальнейшая динамика цен будет зависеть от курса рубля, карантинных ограничений, спроса и объемов импорта Pixabay

По данным Минсельхоза на 12 августа, средняя цена сырого молока у производителей составила 24,6 руб./кг (без НДС), в конце декабря его стоимость была на уровне 25,5 руб./кг. Самое сильное падение цен относительно начала года зафиксировано в Бурятии — минус 13,6%, там молоко стоит 17,4 руб./кг. Следом идут Калининградская область — минус 13,5% до 22,9 руб./кг и Алтайский край (минус 13,3%, 22 руб./кг). Прирост был зафиксирован только в Калмыкии — плюс 8,2% к началу года до 23 руб./кг, Пензенской области — плюс 3,7% до 22,8 руб./кг и Мордовии — прирост на 0,6% до 23 руб./кг.



Снижение цен на молоко по сравнению с началом года действительно было, но сейчас период «большого молока» завершается почти во всех регионах, и с конца июля цены начали плавно повышаться, говорит гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Первый заместитель гендиректора холдинга «ЭкоНива» Сергей Ляшко отмечает, что пик падения цен на молоко был в начале июня, тогда снижение достигло 15% по сравнению с январем этого года (данные по регионам, в которых работает компания). Затем снижение приостановилось, а со второй декады июля начался небольшой рост. Сейчас цены на молоко ниже январских примерно на 10%, сравнивает Ляшко.



В этом году падение цен на молоко не такое заметное: благодаря вводу новых комплексов производство молока почти перестало зависеть от фактора сезонности, тогда как еще два-три года назад в апреле-августе цены просто обваливались, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор «Агрокомплекса» имени Н. И. Ткачева Евгений Хворостина. Сейчас цены после совсем небольшого снижения восстанавливаются, а цена в 25-26 руб./кг устраивает и производителей, и переработчиков. «В ближайшее время, я думаю, мы будем крутиться около этой суммы <...>. На сегодняшний день достигнут идеальный баланс спроса и предложения, предпосылок для резкого повышения или снижения цен в обозримом будущем я не вижу», — добавляет он.



Рост цен на молоко по итогам этого года будет зависеть от спроса, курса рубля, пандемии — будут ли снова вводиться ограничения в России и других странах, считает Ляшко. Белов к этим факторам добавляет объемы импортных поставок, в первую очередь из Беларуси. «Мы ожидаем, что среднегодовая цена в 2020-м будет выше, чем в 2019-м примерно на 4-5%», — прокомментировал он «Агроинвестору».



В конце июля сообщалось, что стоимость запасов молочной продукции в Алтайском крае достигла 4,8 млрд руб., что негативно влияло на закупочные цены сырья. В частности, запасы сыров тогда были в два раза больше, чем год назад, запасы сливочного масла и сыворотки выросли втрое. В том числе это результат снижения спроса на молочную продукцию и падения покупательской способности населения из-за сокращения доходов. По состоянию на конец июня запасы продукции, в основном сухих молочных продуктов и масла, росли, но благодаря существенному сокращению поставок из Беларуси в мае-июне по итогам июля можно будет увидеть их снижение, говорит Белов.

