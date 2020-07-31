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конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

Аналитика

Россия обеспечит себя молоком на 90% к 2024 году

Для этого в отрасль нужно будет инвестировать 35-37 млрд рублей, но бизнес пока не готов делать такие вложения без помощи государства

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

В 2019 году самообеспеченность молоком составляла 83%
М. Стулов
В 2019 году самообеспеченность молоком составляла 83%
М. Стулов

К 2024 году производство товарного молока в России вырастет на 2,8 млн т и составит 23,3 млн т, следует из анализа планируемых инвестпроектов. Это позволит поднять уровень самообеспеченности страны молочной продукцией до 90%, по итогам 2019-го он составляет 83% (22,5 млн т). Об этом на форуме «АгроОмск-2020» рассказал директор аналитического департамента Национального союза производителей молокаСоюзмолоко») Алексей Воронин, сообщает ТАСС.

По словам аналитика, для переработки около 0,9 млн т сырого молока уже есть инициированные и запланированные инвестиционные проекты. Еще 1,9 млн т могут переработать около 15 заводов, которые нужно либо построить, либо модернизировать и развивать существующие мощности. Стоимость этих проектов Воронин оценивает в 35-37 млрд руб. При этом из-за долгих сроков окупаемости в отрасли ее представители вряд ли захотят нести такие затраты без господдержки. «Поэтому существенную роль здесь мы отдаем государству», — добавил Воронин (цитата по ТАСС).

В ходе форума он также рассказал, что из-за ослабления рубля затраты на импортные компоненты производства молока сильно увеличились, результатом чего может стать значительный рост себестоимости. «По нашей оценке, только за счет ослабления рубля себестоимость [производства молока] в 2020 году может вырасти на 5-6%. <…> Совокупный рост себестоимости с учетом удорожания и рублевых статей затрат, и импортной составляющей может составить около 12%», — сказал Воронин. На цене молочной продукции это будет сказываться по мере ввода компонентов по новым ценам в производственный процесс.

Он также рассказал, что снижение платежеспособного спроса в период пандемии негативно отразилось на спросе на молочную продукцию. По словам Воронина, потребители будет внимательнее относиться к тратам, отдавая предпочтение менее дорогим товарам. Так, например, в середине лета отмечалось частичное переключение спроса с сыров на сырные продукты, со сливочного масла — на маргарин. Но пока это не массовое явление.

Елизавета Литвинова 

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