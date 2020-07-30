Danone запустил новую линию производства сухого молока в Тюмени

Компания планирует поставлять сухое молоко в другие регионы России, Казахстан и Китай А. Махонин

Компания Danone открыла на молочном комбинате «Ялуторовский» в Тюменской области новый цех по производству сухого молока мощностью переработки до 250 т сырья в сутки. Его запуск позволит региону решить проблему с сезонным профицитом молока: фермеры смогут сдавать на переработку 9 тыс. т сырого молока в год. Также производство позволит снизить импорт сухого молока, в планах компании выйти на рынки Казахстана и Китая, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании.



«Проекты по развитию существующих производств нам необходимы. Наличие современной сушки надлежащей мощности дает 100% возможность для Тюменской области решить проблему, связанную с сезоном профицита молока, — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор. - Создание данного производства, безусловно, дает стабильность для наших животноводов и открывает перспективы для развития самого предприятия». Кроме того, для региона крайне важно, чтобы молоко, произведенное в области, перерабатывалось здесь же.



«Ялуторовский» молочный комбинат работает с 1936 года, с 2010-го производство стало частью Danone в России. Сегодня «Ялуторовский» — одно из крупнейших предприятий в России, мощность которого составляет до 1 тыс. т переработки молока в сутки, сообщает компания. Ультрапастеризованное, концентрированное молоко, ультрапастеризованные сливки, творог, творожные десерты с комбината поставляются в Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Восточную Сибирь и другие регионы страны, а также в Казахстан.

Тюменская область становится профицитной по молоку, и цены на него там довольно низкие, прокомментировал «Агроинвестору» управляющий партнер компании «Стреда консалтинг» Алексей Груздев. По его словам, география поставок сухого молока, произведенного на «Ялуторовском», будет зависеть от ценовой конъюнктуры и логистических особенностей. Пока отечественное сухое молоко конкурентоспособно на внешних рынках, так как курс рубля по отношению к валютам снижается, но традиционно цены на сырье в России сравнительно высокие, что мешает наращивать экспорт. По мнению гендиректора Национального союза производителей молока «Союзмолоко») Артема Белова, сухое обезжиренное молоко и сыворотка —два продукта, которые в 2020 году могут быть востребованы и экспортироваться из России.



Сухое молоко — биржевой продукт, который остается доходным и перспективным, но, безусловно, он подвержен существенным ценовым колебаниям, ранее рассказывала «Агроинвестору» гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. По ее словам, за последние два года экспортные поставки российского сухого молока снизились на 26% — с 2,26 тыс. т в 2017 году до 1,67 тыс. т в 2019-м. Кроме того, у российских производителей сейчас скопились остатки сухого молока, которые необходимо продавать, поэтому нашей стране необходимо осваивать новые экспортные рынки.



Международная компания Danone входит в тройку лидеров пищевого сектора. Объем инвестиций в России составил более $2,5 млрд. Компания производит продукцию под брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Тема», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль», «Смешарики» и др.

