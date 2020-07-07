Внедрение обязательной маркировки молочной продукции будет поэтапным

После окончательного внедрения маркировки молочная продукция может подорожать «Вакинское Агро»

Введение обязательной маркировки молочной продукции будет поэтапным и пройдет с января по октябрь 2021 года, рассказал статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе онлайн-конференции, сообщает «Прайм». По словам чиновника, «щадящий режим» выбран специально, в зависимости от срока годности продукции, от упаковки и т. д.



На данный момент в эксперименте задействованы 3,7 тыс. участников, в том числе производители (включая малый бизнес) и розничные компании, уточнил Евтухов. Также отобрано два десятка предприятий с разным объемам производства, где вся система «прогоняется от сырья до готовой продукции, отлаживаются бизнес-процессы». «Рассчитываются, предлагаются решения, чтобы они были минимальны с точки зрения цены и высочайшими — с точки зрения качества оборудования, которое необходимо устанавливать», — добавил замминистра.



По оценкам Минпромторга и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки), затраты на оборудование для маркировки для малых предприятий составят 15-35 тыс. руб. Однако, по словам гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, в ходе эксперимента никто в эту сумму не уложился. «Нам не очень понятно, как это может обойтись в 15-35 тыс. руб., если для работы системы маркировки нужно и машинное зрение, и оборудование для нанесения кода и его считывания, интеграция с информационной системой предприятия и другие инструменты», — сказал Белов (цитата по Milknews). Кроме того, печать одного кода в типографии стоит 20 коп., стоимость кода — 50 коп. без НДС.



Также, если предприятиям с объемом производства в 10 т в сутки не удастся наносить маркировку в типографии, то им придется самостоятельно устанавливать оборудование, стоимость которого для одной линии колеблется от 3 млн руб. до 10 млн руб. Белов также считает, что говорить о минимальных затратах ритейла на маркировку преждевременно, так как пока в рамках эксперимента полного взаимодействия с сетями по принципу «от поля до прилавка» не было.



«Наша позиция остается прежней: эта мера излишняя, а система маркировки дублирует «Меркурий». Затраты на нее, которые мы оцениваем за первый год работы в 61 млрд руб., несопоставимы с эффектом, который мы получим от внедрения системы», — ранее рассказывал «Агроинвестору» Белов. Гендиректор компании «Умалат» Алексей Мартыненко весной говорил, что введение маркировки — это дополнительное бремя для производителей и потребителей, но ожидаемого эффекта, как и «Меркурий», оно не даст. Президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев отмечал, что после окончательного внедрения маркировки корректировка цен на молочную продукцию составит не менее 1%. Тем не менее, группа сообщала о намерении с августа начать участие в эксперименте по маркировке, хотя не считает ее введение целесообразным при наличии системы «Меркурий».



Пилотный проект по маркировке готовой молочной продукции стартовал в России 15 июля 2019 года, он должен был завершиться 29 февраля текущего года. Но сначала его продлили до 31 марта, затем — до 31 декабря 2020 года. В конце марта правительство также отложило введение обязательной маркировки молочной продукции. Согласно последним изменениям, для части продуктов (их определит правительство) обязательная маркировка будет введена 20 января 2021 года, для остальных — не позднее октября 2021-го.

