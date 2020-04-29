У группы «Галактика» появился еще один потенциальный покупатель

В Ленинградское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) поступило ходатайство от подмосковного ООО «Латео» о приобретении 41,7% в уставном капитале ООО «Галактика» и принадлежащей ему одноименной компании. По информации kartoteka.ru , основной вид деятельности «Латео» — оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами. Уставной капитал компании — 10 тыс. руб., 100% в ней принадлежит кипрскому офшору Nomopoly Limited, который также владеет Несвижским заводом детского питания в Беларуси, знает «Коммерсантъ». По информации источника издания, покупатель аффилирован с соучредителем латвийского холдинга Food Union Андреем Бесхмельницким — основателем «Юнимилка». Гендиректор «Латео» — топ-менеджер Food Union Сергей Бесхмельницкий, который приходится ему братом.

Подача заявления в ФАС не означает, что компания «Латео» станет совладельцем группы, рассказал «Коммерсанту» совладелец «Галактики» Игорь Дю. «У нас есть несколько потенциальных инвесторов. Это просто подготовительная работа со стороны одного из них», — отметил он. Ранее в интервью The DairyNews Дю говорил, что его компания больше не может развиваться нынешними темпами, потому что не успевает за ситуацией на рынке, поэтому ищет инвестора. «Сейчас есть несколько интересных инвесторов-партнеров», — добавлял Дю. Называть их он не стал, ссылаясь на конфиденциальность информации, но уточнил, что они бы хотели вместе развивать «Галактику».

В конце мая 2019 года президент крупнейшего российского производителя молока — холдинга «ЭкоНива» — Штефан Дюрр рассказывал, что группа планирует инвестировать в переработку молока в северо-западных регионах. В качестве потенциально интересных активов Дюрр в том числе называл группу «Галактика». «В случае сделки нам интересен 100% пакет», — говорил Дюрр. Тогда председатель совета директоров группы «Галактика» Дмитрий Пинчуков не подтвердил «Агроинвестору» факт ведения переговоров.

В ноябре 2019 года РБК писал, что финская Valio рассматривает возможность стать совладельцем «Галактики» — продукцию под этим брендом российская компания выпускает по контракту. Эксперты тогда говорили, что привлечение крупного инвестора позволит «Галактике» улучшить финансовые показатели. Valio, в свою очередь, получит шанс расширять свое присутствие в России даже в условиях эмбарго. В самих компаниях информацию о готовящейся сделке не подтверждали, но Дю говорил, что «Галактика» ведет переговоры о сотрудничестве с Valio со дня своего основания.

Стоимость 41,7% в двух структурах «Галактики» составляет примерно 1,4 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя начальника аналитического отдела инвестиционной компании ЛМС Дмитрия Маркова. Партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов говорит о 1,5 млрд руб. При этом возможен дисконт: итоговая сумма может составить 400-700 млн руб.

«Стоимость «Галактики» зависит от того, какую долю их значительной дебиторской задолженности (около 1 млрд руб.) удастся вернуть, а также от того потенциала, который видит возможный покупатель», — прокомментировал «Агроинвестору» старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. По его оценке, «Галактика» может стоить 1,2-1,6 млрд руб., если у собственника нет необходимости или срочности в продаже актива. «Иначе эта стоимость может быть ниже», — добавляет он.

Собеседник «Коммерсанта» в правительстве Ленинградской области говорит, что Бесхмельницкий покупает испытывающие сложности компании, имеющие большие перспективы. «Он дает им дополнительный импульс в развитии, увеличивает капитализацию, а после реализует активы», — объясняет он.

«Галактика» — интересный для профильных инвесторов актив, учитывая его позиции на локальном рынке, оснащенность, экспортные и производственные возможности, утверждает Шафоростов. По словам гендиректора Национального союза переработчиков молока («Союзмолоко») Артема Белова, «Галактика» — один из самых современных производителей, с высокой степенью автоматизации и эффективностью производства.

Никиточкин утверждает, что на фоне кризиса крупные сделки в АПК маловероятны из-за того, что государство включило более ста представителей агросектора, в том числе из молочной отрасли, в список системообразующих компаний. По его словам, в нынешних условиях более вероятны сделки по поглощению небольших предприятий, так как без дополнительной поддержки им будет крайне трудно пережить существенное падение спроса и обостряющуюся в результате этого конкуренцию. «Готовность собственников небольших компаний продавать их будет значительно зависеть от позиций банков: будут ли они готовы реструктурировать текущие задолженности и/или предоставлять новое заемное финансирование», — считает Никиточкин.

Десять лет назад Игорь Дю и владелец дистрибьютерской компании ВТФ «Фудлайн» Максим Иванов создали ГК «Галактика» на базе Гатчинского молочного завода (ГМЗ). По данным СМИ, предприниматели вложили в реконструкцию предприятия 2 млрд руб., а Иванов, по информации «Коммерсанта», тогда получил 50% акций предприятия. С 2019 года ВТФ «Фудлайн» находится в стадии ликвидации, одновременно с этим Иванов, как сообщали СМИ, вышел из состава акционеров «Галактики». На сайте группы говорится, что она — независимый производитель широкого спектра молочных продуктов, который полностью контролирует всю цепочку от фермы до полки в магазине. Проектная мощность завода позволяет производить 700 кг молочной продукции в день. Он выпускает продукты под брендами «Свежее завтра», Be Dairy 2.0, «Большая кружка», «Сударыня», «Проверь». Компания принимает участие в эксперименте по маркировке молочной продукции. Выручка «Галактики» за 2018 год составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 84,7 млн руб., следует из данных kartoteka.ru .