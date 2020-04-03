Обязательная маркировка молочной продукции отложена до 2021 года

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, согласно которому введение обязательной маркировки молочной продукции переносится на 2021 год. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, для части товаров, которые определит правительство, обязательная маркировка начнется с 20 января 2021-го, для остальных — с 1 октября. Также до 31 декабря 2020 года продлен эксперимент по маркировке.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов считает, что за это время должна быть проведена оценка целесообразности внедрения маркировки.. «Наша позиция остается прежней: эта мера излишняя, а система маркировки дублирует «Меркурий». Затраты на нее, которые мы оцениваем за первый год работы в 61 млрд руб., несопоставимы с эффектом, который мы получим от внедрения системы», — отмечает он. Но в любом случае перенос сроков союз оценивает положительно: внедрить систему ни с 1 июня, ни с 1 декабря, с учетом текущего уровня готовности, не представляется возможным, добавляет Белов.



Гендиректор компании «Умалат» Алексей Мартыненко считает, что нужно не только продлить эксперимент на более длительный срок, но и поменять саму концепцию системы маркировки, потому что в нынешнем виде реализовать ее почти нереально. «Я уверен, что можно найти более простое и эффективное решение для борьбы с фальсификатом», — считает он.



«Все хотят бороться с проблемами, но в результате только создают их, и в основном они ложатся на плечи честных производителей и потребителей, а остальные как работали в «серых» схемах, так и работают», — прокомментировал «Агроинвестору» Мартыненко. Даже работа «Меркурия» не мешает таким компаниям вести свою деятельность, но возможность положить конец этой нечестной конкуренции есть, продолжает он. «О них (недобросовестных производителях) есть все данные, вся информация, просто нужно разбираться. Но если ввести еще маркировку — это станет дополнительным бременем для производителей и потребителей, но ожидаемого эффекта, как и «Меркурий», не даст», — уверен Мартыненко.



Президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев также не понимает, зачем нужна маркировка, при наличии «Меркурия». «Сама идея прослеживаемости молока от коровы до полки — это очень правильно, это развитие рынка и наше будущее. Я всегда был за это, поэтому мы давно внедрили у себя «Меркурий», — рассказал он «Агроинвестору». По словам Матвеева, «Меркурий» справляется с теми задачами, которые возложены на маркировку, при этом за него не нужно платить. А внедрение платной маркировки скажется в итоге на стоимости молочной продукции. «Скорей всего, в итоге после обязательного внедрения маркировки нас ждет корректировка цены в пределах 5%», — говорит он.Решение продлить эксперимент, безусловно, правильное и своевременное, учитывая, что мы сейчас вступили в эпоху большой неопределенности из-за кризиса, спровоцированного курсовой нестабильностью и пандемией коронавируса, продолжает Матвеев. «Мы сейчас не можем прогнозировать точно, что нас ждет через месяц, при этом внедрение маркировки предусматривает дополнительную финансовую нагрузку на предприятия молочной отрасли», — рассуждает он. Отсрочка внедрения маркировки — это, безусловно, позитивная новость, которая поможет отрасли пока не повышать затраты, добавляет Матвеев. «Кроме того, у всех сторон — и у переработчиков молока, и у правительства, — появится дополнительное время, чтобы все проанализировать, спокойно взвесить все за и против, подготовиться», — прокомментировал он.

Центр развития перспективных технологий, который является оператором системы маркировки, считает, что продление сроков эксперимента — это дополнительный комфортный период интеграции для компаний, в том числе тех, которые еще не присоединились к пилотному проекту. «Подготовка на этапе эксперимента обеспечивает бесшовный переход к обязательной маркировке. Наравне с озвученными ранее предложениями о бесплатной маркировке молочной продукции дешевле 30 руб., о большем переходном периоде для фермеров эта инициатива является еще одним шагом навстречу отрасли, создающим комфортные условия для подготовки к маркировке», — отмечает центр. По его данным, на 26 марта в эксперименте участвовало более 1,3 тыс. компаний, что на 35% больше, чем было 10 марта, и на 300% выше показателя февраля, когда в пилоте было 400 участников.



Эксперимент по маркировке молочной продукции стартовал 15 июля 2019 года и должен был завершиться 29 февраля 2020-го. Но сначала правительство решило продлить эксперимент до 31 марта, затем Минпромторг предлагал продлить его до 31 мая и 31 августа. Ранее участники рынка и «Союзмолоко» не раз выступали против введения маркировки, так как она, во-первых, сильно увеличит расходы, во-вторых, дублирует функции системы «Меркурий».

