«Агросила» вложит 2 млрд рублей в производство сыров

Даже во время кризиса люди предпочитают натуральные и полезные молочные продукты Е. Егоров

Холдинг «Агросила» в следующем году планирует реализовать проект по производству твердых и рассольных сыров стоимостью 2 млрд руб., сейчас решается вопрос поставки оборудования на производство. К 2024 году завод должен выйти на полную мощность, сообщает пресс-служба компании.



Гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова считает, что даже во время кризиса потребитель ориентирован на натуральную и полезную молочную продукцию, а не сырные продукты с растительными жирами. «Кроме того, на нашей стороне технологический прогресс, который позволяет оптимизировать бизнес-процессы и делать высокопродуктивным производство натуральных сыров», — добавила она.



В подтверждение своих слов Барсукова привела статистику: по итогам 2019 года производство сыров в России составило 745 тыс. т, сырных продуктов — 212 тыс. т, разница почти в 3,6 раза. По данным «Союзмолока», за шесть месяцев 2020-го этот показатель вырос и составляет 4,4 раза. При этом доля импортных сыров составляет около 34%, их основной поставщик — Беларусь, которая в последнее время начала сокращать поставки, в связи с открытием других направлений.



По словам Барсуковой, тенденция наступления на рынок растительных молочных продуктов также не скажется на бизнесе. «Это продукты, направленные на определенную категорию покупателей. Как правило, стоимость их значительно выше молочных продуктов, а молоко, как известно, это продукт повседневного спроса, недорогой ценовой категории. Сравнивать между собой молоко коровье и растительное не совсем корректно», — считает Барсукова.



О планах «Агросилы» начать производство сыров сообщалось еще в 2017 году, тогда же проект и должен был быть реализован. «Я пока не могу сказать, какой именно сыр мы будем производить, но то, что это будет высококачественный сыр, это однозначно. Это может быть и твердый, и мягкий сыр — не творожный или сырный продукт, а именно сыры», — рассказывала тогда Барсукова.



Однако в марте 2018-го она говорила, что «Агросила» решила отказаться от инвестиций в производство сыров, так как этот рынок очень насыщен. Лучше сделать акцент на те ниши, которые пока не так заняты и позволят достаточно быстро получить хорошую отдачу, чем заходить в сегмент с широким ассортиментом, но «к которому у потребителей есть большие вопросы», комментировала она. Кроме, того, сейчас важно учитывать то, что потребитель хочет получать качественную продукцию по приемлемой цене, а, например, сделать доступный твердый сыр невозможно, обращала внимание Барсукова.



Однако весной этого года она заявила, что «Агросила» все-таки планирует запустить производство сыров на своем заводе в Набережных Челнах. Люди начинают отказываться от сырных продуктов в пользу сыров, добавляла Барсукова и прогнозировала подорожание молочной продукции из-за роста себестоимости производства, связанного с закупкой упаковочного материала за валюту, а также с внедрением контрольных мероприятий государства.



«Агросила» — вертикально-интегрированный холдинг, включает предприятия по выращиванию, приему, хранению и обработке зерновых и технических агрокультур, производству продукции животноводства и птицеводства, сахара и молочной продукции, а также их реализации и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники. В структуру холдинга входят восемь молочно-товарных комплексов, каждый из которых рассчитан на содержание 1 тыс. голов КРС, в том числе 870 дойных голов, ежегодно реализуется более 67 тыс. т молока, сообщается на сайте компании.

