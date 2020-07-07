Hochland запустила производство полутвердых сыров в Пензенской области

В реконструкцию было вложено 1,85 млрд рублей С. Рыбак

Российская «дочка» немецкого производителя сыров Hochland — «Хохланд Руссланд» — запустила после модернизации производство сыров на своем заводе в Белинском районе Пензенской области, сообщает пресс-служба правительства региона. За три года компания инвестировала 1,85 млрд руб., которые пошли на переоснащение производственного цеха и увеличение мощности предприятия — оно рассчитано на выпуск 6 тыс. т продукции в год. Сырье закупается у местных производителей.



«Я очень рад, что компанией с мировым брендом было принято решение инвестировать в развитие производства на территории Пензенской области. У нас сельское хозяйство эффективно развивается, в том числе преуспевает молочное животноводство», — сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (цитата по сайту правительства региона).



Hochland купила «Белинский молочный завод» в 2017 году у группы «Дамате». В начале 2018-го представитель немецкой компании говорил «Интерфаксу», что за счет приобретения завода Hochland планирует выйти на рынок полутвердых сыров, на котором до этого она не была представлена. Тогда региональные власти оценивали инвестиции в модернизацию на уровне 900 млн руб. На тот момент завод мощностью 3,5 тыс. т выпускал «Российский сыр», прежде всего, для нужд «Хохланд Руссланд».



Группе Hochland принадлежат завод в Московской области, который она ввела в 2003 году, а также сыродельный завод в Прохоровке (Белгородская область), действующий с 2012 года. Компания является лидером по производству творожных и плавленых сыров в России, выпуская 1 млн упаковок этой продукции в год, говорится на сайте Hochland.

Какой объем сыров, произведенных на Белинском заводе, будет выведен на рынок — остается под вопросом, поскольку Hochland пока публично не анонсировал ни совокупные объемы производства, ни ассортимент выпускаемых сыров, говорит управляющий партнер консультационной фирмы «Стреда консалтинг» Алексей Груздев. Он считает, что производство реконструировалось в том числе для обеспечения растущих потребностей компании в сырье. «Твердые сыры нужны для производства плавленых, поэтому, скорее всего, часть объемов будет использовано как собственное сырье, остальное — выведут на рынок», — добавил он.Груздев также рассказал «Агроинвестору», что пока сложно однозначно прогнозировать ситуацию на рынке сыров и оценить изменения в потреблении в результате действующих коронавирусных ограничений, так как статистическая информация поступает с определенной задержкой. Но, несмотря на это, скорее всего, в связи с очевидным снижением покупательской способности и проблемами в сегменте HoReCa структура спроса будет меняться, и потребление твердых сыров может сократиться, так как люди будут вынуждены переключаться на более дешевые виды сыров. ​

«К сожалению, вероятно, уже можно констатировать, что 2020 год станет очень тяжелым для потребителей, их доходы будут снижаться, что отразится и на потреблении молочных продуктов, в том числе сыров», — ранее рассказывал «Агроинвестору» гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Несмотря на положительную динамику потребления сыров в первом квартале — оно выросло на 18% — во второй половине года можно ждать очень серьезных корректировок. «Я надеюсь, что до конца года потребление все-таки будет в плюсе, но ситуация, скорее всего, будет непростой», — добавлял Белов.

