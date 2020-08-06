Себестоимость молока в «ЭкоНиве» выросла на 10%

В этом году на фоне карантинных ограничений «ЭкоНиве» пришлось корректировать схемы кормления животных и использования СЗР «ЭкоНива»

В этом году себестоимость производства молока у холдинга «ЭкоНива» выросла на 10% по сравнению с 2019-м. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Новые вызовы для экономики и АПК» сообщил Первый заместитель гендиректора холдинга «ЭкоНива» Сергей Ляшко. Волатильность, скорее всего, будет нарастать, что усложняет планирование ведения бизнеса, добавил топ-менеджер.



По словам Ляшко, из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений «ЭкоНиве» пришлось корректировать инвестпрограмму, сокращать расходы в этом году. «Много неясностей, неизвестных факторов, которые будут накладывать отпечаток на деятельности фактическую и стратегическую, — сказал Ляшко. — Но если все (вторая волна коронавируса и ограничения) повторится в тех же масштабах, то мы к этому готовы». Он также рассказал, что компания была вынуждена на ходу корректировать схемы кормления животных, использования средств защиты растений из-за роста издержек в связи с девальвацией рубля и нарушением логистических цепочек.



По словам Ляшко, апрель стал «мертвым» месяцем продаж, май — «полумертвым», но сейчас все пришло в норму, характерную для июля-августа. Но несмотря на рост себестоимости и снижение покупательской способности, производители молока все-таки находится в более выигрышном положении, если сравнивать эту отрасль с производством свинины или птицы, так как показатели самообеспеченности по молоку в России пока не достигнуты, отметил топ-менеджер.



«Последние три-четыре года был устойчивый рост производства молока, это связано со стабильными и хорошими ценами на сыр, молоко, плюс были государственные меры поддержки в виде капексов и льготных кредитов», — рассказал Ляшко. Сейчас капексов нет, что мешает развитию отрасли, и вряд ли их введут в этом году, добавляет он. В самом сложном положении сейчас находятся мелкие и средние компании, которые занимаются молочным животноводством. Многие из них, скорее всего, будут переориентироваться на растениеводство, считает Ляшко.



В ходе конференции руководитель «Союзмолока» Артем Белов также рассказывал, что есть ряд факторов, которые поддержали спрос на молочную продукцию во время пандемии. Во-первых, люди стали чаще готовить дома, во-вторых, большинство россиян проводит отпуска на отечественных курортах, в-третьих, Беларусь частично перенаправила свою продукцию на рынки Азии, и в России ее заменили местные производители.



«ЭкоНива» — лидер по валовому надою молока в России, в прошлом году он составил 758 тыс. т, в этом должен вырасти до 1 млн т. Также компания входит в пятерку крупнейших в мире производителей молока. В прошлом году выручка холдинга превысила 400 млн евро, что больше показателя 2018-го на 60%. По данным на 1 июля, все предприятия «ЭкоНивы» производили более 2,5 тыс. т молока в сутки. Холдинг работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской, Самарской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае. Под контролем компании более 600 тыс. га земли, стадо КРС насчитывает почти 188,6 тыс. животных, включая 101,6 тыс. коров.

