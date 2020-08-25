«ЭкоНива» вложит более 1 млрд рублей в строительство СГЦ и семенного завода

В этом году холдинг продаст более 80 тысяч тонн семян Flickr.com

«ЭкоНива» к 2022 году построит завод по производству семян в Курской области. Мощность производства составит 200 т семян в сутки, также предусмотрено строительство элеватора на 15 тыс. т хранения и научного центра по селекции. Стоимость проекта составляет более 1 млрд руб., сообщает правительство региона.



В области уже действует селекционно-семеноводческий центр (СГЦ) компании — «Защитное». СГЦ занимается производством семян 14 агрокультур для 58 регионов России. Также продукция экспортируется в Казахстан, Киргизию, Эфиопию, Азербайджан, Армению и Белоруссию. По словам президента «ЭкоНивы» Штефана Дюрра, сейчас компания ведет переговоры о поставках семян в Иран и Турцию. Он отметил, что в 2019 году объем продаж семян составил 44 тыс. т, в этом году он, по прогнозам, превысит 80 тыс. т.



«Это не только и не столько завод, а селекционно-семеноводческий центр, это масштабирование существующего производства, поскольку в Курской области мы традиционно занимаемся семеноводством <...>. В утвержденной селекционной программе есть соя, озимая пшеница», — прокомментировал «Агроинвестору» первый заместитель гендиректора «ЭкоНивы» Сергей Ляшко. По его словам, холдинг уже более 15 лет занимается этим направлением, и сейчас он является лидером по реализации сертифицированных семян зерновых и зернобобовых.



Всего в 2020—2021 годах в Курской области планируется запустить четыре семеноводческих предприятия в Щигровском, Обоянском, Касторенском и Курском районах. Сейчас семенные заводы региона производят 175 тыс. т семян зерновых, зернобобовых и масличных культур высших репродукций в год. С открытием новых предприятий объем производства увеличится до 250 тыс. т, сообщает пресс-служба администрации Курской области.



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут говорит, что семеноводство — это база для развития всего сельского хозяйства, поэтому развитие этого направления всегда положительно отражается на отрасли. По его словам, особенно интересна соя, сорта которой могут иметь хорошие показатели. При этом традиционно в России есть качественные сорта озимой пшеницы.



В июне сообщалось, что «ЭкоНива» приостановила строительство животноводческого комплекса в Курской области в связи «со сложившейся экономической ситуацией в стране и мире» и сосредоточит силы на развитии проекта «Селекционно-семеноводческого центра в растениеводстве». Тогда губернатор региона Александр Старовойт говорил, что холдинг возобновит работу «как только это станет возможным».



Селекционно-семеноводческое предприятие «ЭкоНива-Семена» — одно из структурных подразделений «ЭкоНивы» (крупнейший производитель молока в России), оно работает с 1998 года и является одним из крупнейших производителей семян полевых агрокультур, сообщается на сайте компании. Первичное семеноводство и производство элитных семян сосредоточено в Курской области, репродукционные семена выращивают в Воронежской и Новосибирской областях.



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