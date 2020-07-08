Совбез отметил важность развития семеноводства

Минсельхоз отказался от идеи лицензирования семеноводства и обязательной сертификации семян Легион-Медиа

Обеспеченность страны собственными семенами приобретает особую важность и является элементом продовольственной безопасности, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания о реализации положений доктрины продовольственной безопасности, сообщает РИА «Новости». Медведев признал, что система научных исследований в отрасли развита недостаточно. Согласно доктрине, доля используемых отечественных семян должна быть не менее 75%, однако селекционные достижения российских научных организаций пока не столь значительны.



Зависимость от импортных семян особенно ощутима по кукурузе, подсолнечнику, сое, картофелю, ряду овощей, напомнил Медведев. «Мы прекрасно с вами понимаем, что это тот крючок, на котором наше сельское хозяйство сейчас подвешено, и при возникновении какого-то неблагоприятного сценария — будь то экономический сценарий, природный сценарий или медицинский сценарий, или тем более политический, нам будет очень тяжело», — признал он.



Между тем новая редакция закона «О семеноводстве», который, как предполагается, должен создать дополнительные условия для развития в России эффективного рынка семян и защищать права отечественных семеноводов, пока не внесен в Госдуму. В конце июня стало известно, что после критики документа со стороны отраслевого сообщества из проекта документа исчезли пункты о введении лицензирования семеноводческой деятельности и обязательной сертификации семенного материала.



Ранее представители шести семеноводческих союзов и ассоциаций составили резолюцию, в которой выступили категорически против этих нововведений. Лицензирование станет «неоправданной дополнительной нагрузкой на семеноводческий бизнес и установлением оградительных мер для занятия семеноводством в Российской Федерации», говорится в тексте резолюции. А введение обязательной сертификации семян противоречит ФЗ «О техническом регулировании». Кроме того, как пояснял один из подписантов, президент Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника (НАПСКиП) Игорь Лобач, это парализует продажи семян. «Нас услышали, и важно то, что отраслевое сообщество выступило консолидировано в этом вопросе», — прокомментировала «Агроинвестору» заместитель генерального директора — начальник отдела селекции и семеноводства Национального союза селекционеров и семеноводов (НССиС) Людмила Смирнова.



Об изменениях в ходе подготовки законопроекта объявил на совещании в Совете Федерации замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев. По его словам, в этом вопросе министерству удалось найти «золотую середину» и добиться компромисса с членами профессионального сообщества. В новой редакции вместо лицензирования предлагается ввести обязательную регистрацию в федеральной государственной информационной системе. По словам Лебедева, она будет называться ГИС «Семеноводство». Присутствовавшая на совещании в Совете Федерации замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене отмечала, что законопроект направлен на поддержку отечественного семеноводства, призван снизить зависимость России от импортных семян.



В законопроекте сказано, что информация в ГИС «Семеноводство» будет открытой и общедоступной, за исключением той, доступ к которой ограничен федеральными законами. В системе будут содержаться сведения о юридических и физических лицах, в том числе индивидуальных предпринимателях, которые занимаются производством, хранением, реализацией и использованием партий семян сельскохозяйственных растений. Также будут указаны сведения о месте и фактических объемах производства и выращивания семян и сделок с ними; сортовые и посевные качества семян; данные об объемах реализованных партий и используемых для собственных нужд. Кроме того, в системе будут данные о содержании генно-инженерного материала в партиях семян. Информация из системы будет предоставляться бесплатно.

Что касается сертификатов, то вместо них в новом законопроекте теперь предусмотрены удостоверения о качестве семян. Согласно статье 26 документа, наличие удостоверения является условием для допуска партий семян в оборот. Форму удостоверения и порядок его выдачи будет устанавливать правительство. Выдавать удостоверения будут аккредитованные индивидуальные предприниматели или юридические лица после определения сортовых и посевных показателей качества семян и посадочного материала.



Президент НАПСКиП Игорь Лобач воспринял новые предложения позитивно. «Предложение создать реестр семеноводческих предприятий в информационной системе — хорошее. Наша ассоциация выдвигала его прежде и частично реализовала совместно с «Россельхозцентром». Это обеспечит прозрачность рынка, — считает он. — Тем более хорошо, что система будет в электронном виде, это избавит семеноводов от бумажной волокиты. Но важно, чтобы информативность была полной — начиная с родительских форм, первичных семян и заканчивалась конечным покупателем». Введение удостоверений Лобач также одобряет, однако обращает внимание, что более детально эту систему можно будет оценивать только после подготовки подзаконных актов.



Людмила Смирнова считает, что предложенные решения нуждаются в доработке: в законопроекте сказано, что производителями семян могут быть предприятия, зарегистрировавшиеся в информационной системе. Но в этот перечень попадают и те предприятия, которые выращивают семена для собственных нужд. Необходимо сузить круг и дать более точное определение семеноводческим хозяйствам, уверена она.



А вот введение удостоверений, по мнению Смирновой, противоречит документам ЕврАзЭС и потребует внесение изменений в них. «Не понятна смысловая нагрузка данного документа, если он оформляется на основании акта апробации и протокола испытаний, а при ввозе семян — только на основании протокола испытаний, — комментирует она. — Удостоверения о качестве семян сельскохозяйственных растений почти дублируют сертификаты соответствия, выдаваемые сейчас в системе добровольной сертификации».



Семеноводческие предприятия к новой идее отнеслись насторожено. Представитель «РЗ-Агро» в Ростовской области воздержался от комментариев. Директор семеноводческого предприятия «Восход» Виктор Дьяченко опасается, что регистрация в системе будет платной, а выдача удостоверений превратится в «очередной побор». «Отечественное семеноводство зерновых — единственная ниша, где влияние зарубежных селекционных школ минимально, и оно будет испытывать давление», — предположил Дьяченко. Минсельхоз на запрос «Агроинвестора» не ответил.



Представители НАПСКиП и НССиС считают, что для того, чтобы документ в полной мере соответствовал задаче снижения зависимости России от импортных семян, в нем необходимо предусмотреть введение специальных семеноводческих зон. По словам Лобача, это позволит обеспечить пространственную изоляцию перекрестно опыляемых культур. Смирнова считает, что это возможно сделать без выплаты денежных компенсаций собственникам земельных участков, путем установления общественного сервитута на угодьях.



НАПСКиП также настаивает на исключении из законопроекта требования об обязательной проверке всех партий семян отечественной селекции на присутствие в них ГМО за счет средств производителя семян и выступает против концентрации надзорных и контрольных функций в одном ведомстве. Людмила Смирнова согласна с тем, что в новом законопроекте предусмотрен чрезмерно строгий надзор, что может привести к дисфункции семеноводческих предприятий. Вмешательство Россельхознадзора в процесс производства семян — излишняя мера, достаточно контролировать качество готовой продукции, уверена она.



Положительным моментом нового законопроекта Лобач считает то, что обязанность оформления геномных паспортов на семена отложена Минсельхозом на неопределенный период, до появления единой методики их создания, которой, по словам специалиста, на сегодняшний день нет не только в России, но и в мире.

