KWS начала строить завод селекционных семян за 18 млн евро

Продукцию планируется поставлять в Россию, а также Беларусь, Казахстан и другие страны ближнего зарубежья Pixabay

Компания KWS начала строительство завода по выпуску селекционных семян сахарной свеклы в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк» в Липецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. В производство мощностью 650 тыс. посевных единиц в год будет инвестировано 18 млн евро (свыше 1,4 млрд руб.). Продукцию планируется продавать в Россию, а также поставлять в Беларусь, Казахстан и другие страны ближнего зарубежья. Для реализации проекта компании предоставлен земельный участок площадью 5 га, где будет построено предприятие общей площадью 7,9 тыс. кв. м. Запуск производства запланирован на конец 2021 года. Пока компания закончила работы по укладке фундамента



О планах компании построить завод стало известно в ноябре 2018 года, тогда стоимость проекта оценивалась в 1,2 млрд руб. В конце апреля глава ОЭЗ «Липецк» Дмитрий Дударев говорил агентству «Абирег», что возведение предприятия должно начаться в мае, несмотря неблагоприятную ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он также заявлял, что компания планирует завершить работы по графику.



Реализовывать проект строительства завода будет ООО «Семенной завод КВС» (дочка ООО «КВС РУС»), которое в 2018 году получило одобрение от экспертного совета ОЭЗ. Основной вид деятельности компании — обработка семян сахарной свеклы для посадки, также она планирует предоставлять услуги в области растениеводства, заниматься оптовой торговлей семенами, кроме семян масличных агрокультур, следует из данных kartoteka.ru .



«КВС РУС» была основана в 1998 году. Она, кроме «Семенного завода КВС», управляет «КВС Кубань» (занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом) и «Опытной станцией КВС» (специализируется на вспомогательной деятельности в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработке продукции). Валовая прибыль российской материнской компании в 2018 году (последние доступные данные) составила 916 млн руб., выручка — 320,5 млн руб., чистая прибыль — 54,6 млн руб.



Компания KWS была основана в 1856 году в Германии. Сейчас это один из ведущих в мире игроков по селекции и производству семян сельскохозяйственных агрокультур. У компания есть производственные площадки в США, Германии, Франции и Турции; она поставляет продукцию в 37 стран. В числе прочего производит семена свыше 350 гибридов сахарной свеклы.

