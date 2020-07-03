разделы

реклама

журналы

USD

70.548 (-0,12%)

EUR

79.251 (-0,05%)

MOEX

2785.14 (-0,13%)

BRENT

42.59 (-1,27%)

Пшеница

492 (-1,32%)

Сахар

12.24 (0,58%)

USD

70.548 (-0,12%)

EUR

79.251 (-0,05%)

MOEX

2785.14 (-0,13%)

BRENT

42.59 (-1,27%)

Пшеница

492 (-1,32%)

Сахар

12.24 (0,58%)

USD

70.548 (-0,12%)

EUR

79.251 (-0,05%)

MOEX

2785.14 (-0,13%)

BRENT

42.59 (-1,27%)

Пшеница

492 (-1,32%)

Сахар

12.24 (0,58%)

Новые вызовы для экономики и АПК

Компании

KWS начала строить завод селекционных семян за 18 млн евро

Мощность производства составит 650 тысяч посевных единиц ежегодно

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Продукцию планируется поставлять в Россию, а также Беларусь, Казахстан и другие страны ближнего зарубежья
Pixabay
Продукцию планируется поставлять в Россию, а также Беларусь, Казахстан и другие страны ближнего зарубежья
Pixabay

Компания KWS начала строительство завода по выпуску селекционных семян сахарной свеклы в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк» в Липецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. В производство мощностью 650 тыс. посевных единиц в год будет инвестировано 18 млн евро (свыше 1,4 млрд руб.). Продукцию планируется продавать в Россию, а также поставлять в Беларусь, Казахстан и другие страны ближнего зарубежья. Для реализации проекта компании предоставлен земельный участок площадью 5 га, где будет построено предприятие общей площадью 7,9 тыс. кв. м. Запуск производства запланирован на конец 2021 года. Пока компания закончила работы по укладке фундамента

О планах компании построить завод стало известно в ноябре 2018 года, тогда стоимость проекта оценивалась в 1,2 млрд руб. В конце апреля глава ОЭЗ «Липецк» Дмитрий Дударев говорил агентству «Абирег», что возведение предприятия должно начаться в мае, несмотря неблагоприятную ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он также заявлял, что компания планирует завершить работы по графику.

Реализовывать проект строительства завода будет ООО «Семенной завод КВС» (дочка ООО «КВС РУС»), которое в 2018 году получило одобрение от экспертного совета ОЭЗ. Основной вид деятельности компании — обработка семян сахарной свеклы для посадки, также она планирует предоставлять услуги в области растениеводства, заниматься оптовой торговлей семенами, кроме семян масличных агрокультур, следует из данных kartoteka.ru.

«КВС РУС» была основана в 1998 году. Она, кроме «Семенного завода КВС», управляет «КВС Кубань» (занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом) и «Опытной станцией КВС» (специализируется на вспомогательной деятельности в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработке продукции). Валовая прибыль российской материнской компании в 2018 году (последние доступные данные) составила 916 млн руб., выручка — 320,5 млн руб., чистая прибыль — 54,6 млн руб.

Компания KWS была основана в 1856 году в Германии. Сейчас это один из ведущих в мире игроков по селекции и производству семян сельскохозяйственных агрокультур. У компания есть производственные площадки в США, Германии, Франции и Турции; она поставляет продукцию в 37 стран. В числе прочего производит семена свыше 350 гибридов сахарной свеклы.

Елизавета Литвинова 

Следующий материал Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №6, июнь 2020

Журнал

"Агроинвестор" №6, июнь 2020
Капризный корнеплод. Наиболее распространённые проблемы при возделывании сахарной свёклы

«Агротехника и технологии»

Капризный корнеплод. Наиболее распространённые проблемы при возделывании сахарной свёклы
Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу

«Агроинвестор»

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу
Лидеры рынка укрепляют позиции. Участники пятого рейтинга «Агроинвестора» выпустили около 5,4 млн тонн мяса

«Агроинвестор»

Лидеры рынка укрепляют позиции. Участники пятого рейтинга «Агроинвестора» выпустили около 5,4 млн тонн мяса
Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

«Агротехника и технологии»

Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

реклама